زيدان: ريال مدريد كان يحتاج تسجيل هدف ثاني

تحرير:أحمد سعيد ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٠١ ص

زيدان

يرى زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد أن فريقه كان في احتياج لتسجيل هدف ثاني في شباك جالاتاسراي التركي، وقال زيدان عقب المباراة لشبكة "beIN sports": "نعتقد أننا نستحق الفوز اليوم، رغم أن الفوز بهدف واحد في دوري الأبطال شيء معقد"، وتابع: "حصلنا على العديد من الفرص، ولكننا سجلنا هدفا واحدا فقط وهذا أمر علينا التعامل معه".. وواصل: "كان علينا تسجيل هدف ثاني من أجل قتل المباراة"، وأشاد زيدان بأداء حارسه تيبو كورتوا الذي تصدى لفرصتين خطيرتين من أصحاب الأرض في بداية المباراة.

وأتم: "كورتوا قدم أداء جيدا كالمعتاد منه، وهو دؤوب على تقديم أفضل ما لديه لمساعدة الفريق". ونجح فريق ريال مدريد الإسبانى في تحقيق فوز ثمين على نظيره جالطة سراى التركى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما فى إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى، وسجل هدف المباراة الوحيد تونى كروس لاعب وسط الفريق

وأتم: "كورتوا قدم أداء جيدا كالمعتاد منه، وهو دؤوب على تقديم أفضل ما لديه لمساعدة الفريق".



ونجح فريق ريال مدريد الإسبانى في تحقيق فوز ثمين على نظيره جالطة سراى التركى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما فى إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى، وسجل هدف المباراة الوحيد تونى كروس لاعب وسط الفريق الملكي فى الدقيقة 18 من زمن اللقاء بعد تمريرة رائعة من إيدين هازارد، ليقود فريقه نحو الفوز وحصد 3 نقاط غالية وضعته في المركز الثاني بالمجموعة برصيد 4 نقاط حصدهم من 3 مباريات حيث خسر مباراة وتعادل في واحدة وفاز بواحدة، بينما تجمد رصيد جالطة سراي عند نقطة واحدة يحتل بها المركز الأخير بالمجموعة الأولى.