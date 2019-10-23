رياضة

أحمد فتحي يرفض التنازل عن شارة قيادة المنتخب لصلاح

تحرير:أحمد بركات ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٧ ص
محمد صلاح
محمد صلاح
رفض أحمد فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التنازل عن شارة قيادة منتخب الوطني لصالح الدولي محمد صلاح، نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزي، وعلمت «التحرير» من مصادر داخل المنتخب في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أن محمد بركات، مدير المنتخب، طلب من فتحي التنازل عن الشارة، إلا أن الأخير رفض، وطلب عدم ضمه مرة أخرى إذا كان قرر الجهاز الفني ذلك، كما رفض أحمد حجازي، نجم وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، هذا الأمر، خاصة أنه أقدم من صلاح.
ومن المقرر أن يعقد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، اجتماعًا مع جهازه المعاون، اليوم الأربعاء، بمقر الجبلاية، لمناقشة كيفية الاستعداد لمباراتي كينيا وجزر القمر، بعد تداعيات قرار تأجيل الدوري حتى الانتهاء من كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 23 عامًا.  ويناقش البدري مع جهازه المعاون
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إيكاردي يلمح إلى بقائه في صفوف سان جيرمان

يواصل المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي عروضه القوية برفقة باريس سان جيرمان، منذ انتقاله لصفوف الفريق الفرنسي قادمًا من إنتر الصيف الماضي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع وجود بند يتيح لسان جيرمان شراءه بصورة نهائية مقابل 70 مليون يورو، وسجل إيكاردي هدفين أمس الثلاثاء، في فوز باريس سان جيرمان على كلوب بروج البلجيكي بنتيجة 5-0، وضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا يواصل باريس سان جيرمان تصدر المجموعة الأولى بـ9 نقاط.
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دياز وإيسكو سلاحا ريال مدريد لضم إريكسن

يعاني ريال مدريد الإسباني من أزمة كبيرة في مركز لاعب الوسط، خاصة بعد إصابة كل من فالفيردي ولوكا مودريتش، وخوض الفريق المباريات في الآونة الأخيرة على أمل ألا يتعرض لاعب آخر للإصابة، وهو الأمر الذي أعاد للأذهان مرة أخرى فشل الإدارة في التعاقد مع لاعب في هذا المركز خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية. ريال مدريد كان قد ارتبط خلال الميركاتو الصيفي بعدد من لاعبي الوسط المميزين في العالم، وكان أبرزهم الدنماركي كريستيان إريكسن، لاعب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، الذي عاد بقوة إلى دائرة اهتمامات الفريق الأبيض.
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رمزي يعارض منح شارة قيادة الفراعنة لمحمد صلاح

يرى أحمد رمزي، نجم نادي الزمالك السابق، أن من الصعب منح شارة قيادة المنتخب الوطني لمحمد صلاح، نجم الفراعنة ونادي ليفربول الإنجليزي، وذلك حسبما أكد خلال حوار تليفزيوني، قائلا إن منح شارة قيادة المنتخب الوطني لمحمد صلاح أمر صعب لأنه لا بد أن يتم بموافقة ورضا من الجميع أو الاستمرار بنفس المبدأ وهو الأقدمية. وأشاد رمزي بتألق صلاح مع ليفربول وتطور أدائه لدرجة المنافسة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي، ولكنه تحفظ على بعض تصرفات اللاعب في الفترة الأخيرة وظهوره مع بعض الشخصيات التي لا تلقى قبولا وتتعرض لانتقادات.
رمضان صبحي - فايلر

وائل جمعة: لا للتسرع في الحكم على فايلر

يرى الصخرة وائل جمعة، مدافع النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، والمحلل بقنوات بي إن سبورتس، أنه من غير المقبول أن يرتدي أي لاعب آخر شارة قيادة الفراعنة في وجود أحمد فتحي، الظهير الأيمن للقلعة الحمراء. وبسؤاله عن إمكانية منح الشارة لمحمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، رد المدافع الدولي السابق بلا تردد، لقناة إم بي سي مصر: "ضد هذا القرار، ومن غير المقبول أن يرتدي أي لاعب آخر شارة القيادة في وجود أحمد فتحي. فتحي هو قائد منتخب مصر".
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محمد صلاح لاتحاد الكرة: آسف مش هقدر آجي المنتخب

علمت «التحرير» أن محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، اعتذر عن عدم الانضمام للفريق القومي في معسكر أكتوبر الجاري، والذي تتخلله ودية بتسوانا يوم 14 من نفس الشهر، في إطار الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، وتواصل محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المؤقتة بالاتحاد المصري لكرة القدم، مع «الفرعون المصري» عبر «واتسآب»، ورد عليه أفضل لاعب في إفريقيا وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الماضي، بقوله: «آسف مش هقدر آجي».
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مرتضى منصور لمحمد صلاح: شرف لك ارتداء قميص المنتخب

وجه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة إلى محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، بعدما صرح حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، بأن اللاعب لن يحضر في معسكر الفريق بالتوقف الدولي المقبل، لكن سيظهر بشكل طبيعي في بداية تصفيات أمم إفريقيا، وقال مرتضى في تصريحات تليفزيونية بفضائية «الحدث اليوم» عبر برنامج «الزمالك اليوم» في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس: «حزين من محمد صلاح بسبب عدم انضمامه لمنتخب مصر في المعسكر المقبل».
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