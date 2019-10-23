أحمد فتحي يرفض التنازل عن شارة قيادة المنتخب لصلاح

تحرير:أحمد بركات ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٧ ص

محمد صلاح

رفض أحمد فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التنازل عن شارة قيادة منتخب الوطني لصالح الدولي محمد صلاح، نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزي، وعلمت «التحرير» من مصادر داخل المنتخب في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أن محمد بركات، مدير المنتخب، طلب من فتحي التنازل عن الشارة، إلا أن الأخير رفض، وطلب عدم ضمه مرة أخرى إذا كان قرر الجهاز الفني ذلك، كما رفض أحمد حجازي، نجم وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، هذا الأمر، خاصة أنه أقدم من صلاح.

ومن المقرر أن يعقد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، اجتماعًا مع جهازه المعاون، اليوم الأربعاء، بمقر الجبلاية، لمناقشة كيفية الاستعداد لمباراتي كينيا وجزر القمر، بعد تداعيات قرار تأجيل الدوري حتى الانتهاء من كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 23 عامًا. ويناقش البدري مع جهازه المعاون

ومن المقرر أن يعقد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، اجتماعًا مع جهازه المعاون، اليوم الأربعاء، بمقر الجبلاية، لمناقشة كيفية الاستعداد لمباراتي كينيا وجزر القمر، بعد تداعيات قرار تأجيل الدوري حتى الانتهاء من كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 23 عامًا.



ويناقش البدري مع جهازه المعاون محمد بركات مدير المنتخب، وطارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر، شكل الإعداد للمباراتين وحلول تجهيز اللاعبين لتفادي مشكلات فترة الراحة الطويلة من المباريات قبل بدء معسكر المنتخب وخوض مباراة كينيا الأولى يوم 14 من الشهر المقبل.



ويستعد المنتخب الوطني لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، التي تقام في الكاميرون.

