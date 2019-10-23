بدء فعاليات القمة المصرية الروسية بين السيسي وبوتين

٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٨ ص

بوتين والسيسي

بدأت فعاليات القمة المصرية الروسية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسى فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء قبيل انطلاق اجتماعات المنتدى الاقتصادى الروسى الأفريقى الذى يستمر لمدة يومين وتستضيفه مدينة سوتشى الروسية بمشاركة زعماء الدول الأفريقية. وأشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي - في كلمته خلال فعاليات القمة المصرية الروسية بسوتشي اليوم الأربعاء - بحرص مصر علي التنسيق الكامل مع الجانب الروسي لإنجاح القمة والمنتدي الإقتصادي الإفريقي الروسي، مؤكدا تطلعه للنجاح الفعال في دور المشاركة الكبيرة من كافة الدول الإفريقية.

وقال السيسي "أسمح لي فخامة الرئيس أن أشكرك وأعرب عن تقديري الشديد وحفاوة الاستقبال في المدينة الرائعة سوتشي، وأسمح لي أن أعرب عن التقدير لمبادرتكم بعقد أول قمة بين أفريقيا وروسيا للبناء علي التاريخ الكبير من التعاون بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق بالدعم الروسي للدول الإفريقية خلال فترات حركات التحرر

وقال السيسي "أسمح لي فخامة الرئيس أن أشكرك وأعرب عن تقديري الشديد وحفاوة الاستقبال في المدينة الرائعة سوتشي، وأسمح لي أن أعرب عن التقدير لمبادرتكم بعقد أول قمة بين أفريقيا وروسيا للبناء علي التاريخ الكبير من التعاون بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق بالدعم الروسي للدول الإفريقية خلال فترات حركات التحرر في إفريقيا.



وأضاف "في هذا الصدد أود أن أشيد بأن مصر حرصت علي التنسيق الكامل مع الجانب الروسي لإنجاح القمة والمنتدي الإقتصادي الإفريقي الروسي، ونؤكد تطلعنا للنجاح الفعال في دور المشاركة الكبيرة من كافة الدول الإفريقية، كما نأمل في الخروج بثورات مستقبلية لهذه العلاقة بما يخدم مصالح الجانبين في إطار مبدأ المنفعة المشتركة".



