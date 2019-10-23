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بدء فعاليات القمة المصرية الروسية بين السيسي وبوتين

٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٨ ص
بوتين والسيسي
بوتين والسيسي
بدأت فعاليات القمة المصرية الروسية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسى فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء قبيل انطلاق اجتماعات المنتدى الاقتصادى الروسى الأفريقى الذى يستمر لمدة يومين وتستضيفه مدينة سوتشى الروسية بمشاركة زعماء الدول الأفريقية. وأشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي - في كلمته خلال فعاليات القمة المصرية الروسية بسوتشي اليوم الأربعاء - بحرص مصر علي التنسيق الكامل مع الجانب الروسي لإنجاح القمة والمنتدي الإقتصادي الإفريقي الروسي، مؤكدا تطلعه للنجاح الفعال في دور المشاركة الكبيرة من كافة الدول الإفريقية.
وقال السيسي "أسمح لي فخامة الرئيس أن أشكرك وأعرب عن تقديري الشديد وحفاوة الاستقبال في المدينة الرائعة سوتشي، وأسمح لي أن أعرب عن التقدير لمبادرتكم بعقد أول قمة بين أفريقيا وروسيا للبناء علي التاريخ الكبير من التعاون بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق بالدعم الروسي للدول الإفريقية خلال فترات حركات التحرر
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الرئيس-السيسى

السيسي: إفريقيا قطعت شوطا طويلا على طريق التكامل

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إن إفريقيا قطعت شوطا طويلا على طريق التكامل والاندماج الإقليمي والقاري بداية من خطة عمل لاجوس للتنمية الاقتصادية عام 1981، مرورا بمعاهدة أبوجا لتأسيس الجامعة الاقتصادية الإفريقية عام 1991، وصولا إلى تدشين اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية ودخولها حيز النفاذ، في 30 مايو 2019، جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال قمة مصغرة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ومع رؤساء التجمعات الاقتصادية الإفريقية الكبرى بمدينة سوتشي على هامش منتدى (إفريقيا - روسيا) الاقتصادي.
العفو-عن-سجناء (4)

النائب العام يأمر بإخلاء سبيل 4 فئات خلال تحقيقات «20 سبتمبر»

أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بإخلاء سبيل أعداد من المتهمين لثبوت تواجدهم بأماكن التظاهر وبين المتظاهرين دون قصد التظاهر خلال مظاهرات 20 سبتمبر، والتماسا للرأفة أمر بإخلاء سبيل الأطفال والطلاب والنساء والشيوخ الذين ثبت تظاهرهم ولم يثبت ارتباطهم بدعوات الجماعات التي تستهدف هدم مؤسسات الدولة المصرية. واستكملت النيابة العامة تحقيق دفاع المتهمين في وقائع تظاهرات يوم 20 سبتمبر الماضي، والتحقق من أدلة الإثبات، وانتهت إلى تواجد متهمين بأماكن التظاهرات عرضا أو لغرض مشاهدتها، بينما ثبت بحق آخرين اشتراكهم بتلك التظاهرات وإدارة بعضهم لها ودعوتهم إليها.
مجلس-النواب (3)

البرلمان يدرس مشروع قانون «الوساطة لتسوية النزاعات»

قال المستشار الدكتور حسن بسيوني رئيس اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب لدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، إن اللجنة بدأت عملها، أمس الثلاثاء، في دراسة مشروع القانون، وانها ستعقد عدد من الاجتماعات خلال الفترة المقبلة، لتنتهي من إعداد تقرير بشأنه يتم عرضه على اللجنة التشريعية، مؤكدا أهمية مشروع القانون، في ظل ما يشهده العالم من تطور تكنولوجى وسرعة تدفق للمعلومات وإبرام للعقود عبر الشبكات الإلكترونية.
مجلس-النواب (1)

البرلمان يوافق على اقتراحات بشأن مشكلات الري

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، في اجتماع عقدته، اليوم الأربعاء، على عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من بعض النواب، حول مشكلات تتعلق بعمل وزارة الري والموارد المائية. ومن الطلبات التي وافقت عليها اللجنة، طلب من النائب سمير رشاد أبو طالب، بتصفيح مجرى السيول الموجود بقرية جبل الطير البحرية، التابعة لمركز سمالوط بالمنيا. وجاء في الطلب أن مجرى السيول الموجود بالقرية، نظرا لوجود جزء كبير منه غير مصفح، يهدد بوقوع كوارث مستقبلية، في حالة انهيار الجزء الجانبي للمخر.
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السيسى-وبوتين (3)

الرئاسة: قمة السيسي وبوتين ستتناول عودة الرحلات الروسية

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية : إن الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين سوف يبحثان غدا الأربعاء سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والتي تأكدت بالاتفاقية الشاملة للتعاون الاستراتيجي الموقعة في أكتوبر 2018 .. مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين في أفضل حالاتها. وأضاف راضي - في تصريحات خاصة للوفد الإعلامي المرافق للرئيس السيسى خلال زيارته إلى مدينة سوتشي الروسية للمشاركة في فاعليات قمة ومنتدى (أفريقيا – روسيا) - : أن العلاقات المصرية الروسية متشعبة وتغطى جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية والثقافية
السيسى-وبوتين (3)

بوتين والسيسي يناقشان عودة رحلات الطيران «الشارتر»

قال مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس عبد الفتاح السيسي سيناقشان إمكانية استئناف رحلات الطيران العارض "الشارتر" في محادثاتهما بمدينة سوتشي. وأكد أوشاكوف للصحفيين ردا على سؤال حول إمكانية مناقشة عودة الطيران "الشارتر" بين المدن الروسية وشرم الشيخ والغردقة، أنه: "ستجري مناقشة هذا الموضوع، لقد تمت مناقشته أيضا خلال الاجتماع السابق، وكان هناك بعض التعليمات في هذا السياق، ونحن نستعد لهذه المناقشة".
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بوتين يعلق على القرض المقدم لمصر لبناء محطة الضبعة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده ستواصل مساعدة الدول الإفريقية، ولكن سيتم إصدار القروض وفقا للشروط السائدة في سوق الإقراض، وفي نفس الوقت سيجري تقديم المساعدات الإنسانية، مضيفا: "بالطبع، النموذج السوفيتي مع إيجابياته وسلبياته كان فعالا للغاية في مرحلة قيام دول البلدان الإفريقية، ونحن نواصل تقديم الدعم المالي للدول الإفريقية اليوم. لكن إذا تم اتخاذ مثل هذه القرارات في وقت سابق لأسباب سياسية، فهي الآن في إطار المساعدة الإنسانية"، جاء ذلك في تصريحات لوكالة "تاس" الروسية، اليوم الثلاثاء.
السيسى-وبوتين (1)

غدا السيسي وبوتين يترأسان اجتماعات المنتدى الاقتصادي

يترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسى فلاديمير بوتين، صباح غد الأربعاء، الجلسة الافتتاحية لاجتماعات المنتدى الاقتصادي الروسي الإفريقي، الذي يستمر لمدة يومين، وتستضيفه مدينة سوتشي الروسية بمشاركة زعماء الدول الإفريقية، وسوف يلقي السيسي وبوتين كلمتين، خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، الذي سيركز على آفاق التعاون الروسي الأفريقي في مجالات الاستثمار والصناعة والتبادل التجاري، الإسكان، العلوم والتكنولوجيا والتعليم والإعلام والبنية التحتية، التكنولوجيا النووية واستقلال أفريقيا الاقتصادى والتعاون المشترك في مجال صناعة الألماس.
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