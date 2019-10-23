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السيسي: نعزز علاقات التعاون العسكري مع روسيا

تحرير:أ ش أ ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٢ ص
السيسي - أرشيفية
السيسي - أرشيفية
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي - خلال كلمته بالقمة الروسية المصرية بسوتشي- "أود التأكيد على أننا ننظر إلي الجانب الروسي باعتباره شريكا للقارة الإفريقية، ونتطلع إلى مساهمته في جهود التنمية بها، والتركيز علي الأولويات التنموية الإفريقية والمساهمة في تنفيذ وتمويل مشروعات البنية التحتية بالقارة الإفريقية خاصة المشروعات ذات الصلة بتوليد الطاقة ومشروعات ربط الطرق. وأضاف "فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية أود بداية الإشادة بالعلاقات الثنائية المتنامية علي مختلف الأصعدة منذ التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة خلال أكتوبر 2018
وفيما يتعلق بالمنطقة الصناعية لروسيا، أكد الرئيس السيسي أننا مهتمون بسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتنفيذ مشروع المنطقة الصناعية في محور قناة السويس والانتهاء من سعة عقد التشغيل، كما نحرص على إنهاء كافة المسائل العالقة وتذليل أى عقبات قد تواجه الشركة الروسية المشغلة وتسجيلها لدي الجانب المصري وفتح
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العفو-عن-سجناء (4)

النائب العام يأمر بإخلاء سبيل 4 فئات خلال تحقيقات «20 سبتمبر»

أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بإخلاء سبيل أعداد من المتهمين لثبوت تواجدهم بأماكن التظاهر وبين المتظاهرين دون قصد التظاهر خلال مظاهرات 20 سبتمبر، والتماسا للرأفة أمر بإخلاء سبيل الأطفال والطلاب والنساء والشيوخ الذين ثبت تظاهرهم ولم يثبت ارتباطهم بدعوات الجماعات التي تستهدف هدم مؤسسات الدولة المصرية. واستكملت النيابة العامة تحقيق دفاع المتهمين في وقائع تظاهرات يوم 20 سبتمبر الماضي، والتحقق من أدلة الإثبات، وانتهت إلى تواجد متهمين بأماكن التظاهرات عرضا أو لغرض مشاهدتها، بينما ثبت بحق آخرين اشتراكهم بتلك التظاهرات وإدارة بعضهم لها ودعوتهم إليها.
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البرلمان يدرس مشروع قانون «الوساطة لتسوية النزاعات»

قال المستشار الدكتور حسن بسيوني رئيس اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب لدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، إن اللجنة بدأت عملها، أمس الثلاثاء، في دراسة مشروع القانون، وانها ستعقد عدد من الاجتماعات خلال الفترة المقبلة، لتنتهي من إعداد تقرير بشأنه يتم عرضه على اللجنة التشريعية، مؤكدا أهمية مشروع القانون، في ظل ما يشهده العالم من تطور تكنولوجى وسرعة تدفق للمعلومات وإبرام للعقود عبر الشبكات الإلكترونية.
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البرلمان يوافق على اقتراحات بشأن مشكلات الري

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، في اجتماع عقدته، اليوم الأربعاء، على عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من بعض النواب، حول مشكلات تتعلق بعمل وزارة الري والموارد المائية. ومن الطلبات التي وافقت عليها اللجنة، طلب من النائب سمير رشاد أبو طالب، بتصفيح مجرى السيول الموجود بقرية جبل الطير البحرية، التابعة لمركز سمالوط بالمنيا. وجاء في الطلب أن مجرى السيول الموجود بالقرية، نظرا لوجود جزء كبير منه غير مصفح، يهدد بوقوع كوارث مستقبلية، في حالة انهيار الجزء الجانبي للمخر.
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نائبة: تغيير قانون الأحوال الشخصية طوق نجاة للملايين

قالت النائبة مايسة عطوة وكيلة لجنة القوى العاملة، إن إعلان الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، مناقشة قانون الأحوال الشخصية خلال 60 يوما سواء أرسلت الحكومة مشروع قانونها أم لم ترسله، يؤكد رغبة المجلس في إنجاز واحد من أهم التشريعات التي تحتاج إلى التغيير الجذري في أسرع وقت نظرا لمرور قرن من الزمان على القانون الحالي، مؤكدة أن القانون الحالي بدلا من أن يخفف من أزمات الطلاق ويحل مشكلات المواطنين أصبح سبب رئيسي في خلق الخلافات وزيادة المعاناة، فالتعديلات التي أدخلت على القانون خلال السنوات الماضية كانت بهدف دعم المرأة وتحقيق مكتسبات لها.
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السيسى-والرئيس-الروسى-بوتن-فى-الصين

بدء فعاليات القمة المصرية الروسية بين السيسي وبوتين

بدأت فعاليات القمة المصرية الروسية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسى فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء قبيل انطلاق اجتماعات المنتدى الاقتصادى الروسى الأفريقى الذى يستمر لمدة يومين وتستضيفه مدينة سوتشى الروسية بمشاركة زعماء الدول الأفريقية. وأشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي - في كلمته خلال فعاليات القمة المصرية الروسية بسوتشي اليوم الأربعاء - بحرص مصر علي التنسيق الكامل مع الجانب الروسي لإنجاح القمة والمنتدي الإقتصادي الإفريقي الروسي، مؤكدا تطلعه للنجاح الفعال في دور المشاركة الكبيرة من كافة الدول الإفريقية.
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بوتين والسيسي يناقشان عودة رحلات الطيران «الشارتر»

قال مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس عبد الفتاح السيسي سيناقشان إمكانية استئناف رحلات الطيران العارض "الشارتر" في محادثاتهما بمدينة سوتشي. وأكد أوشاكوف للصحفيين ردا على سؤال حول إمكانية مناقشة عودة الطيران "الشارتر" بين المدن الروسية وشرم الشيخ والغردقة، أنه: "ستجري مناقشة هذا الموضوع، لقد تمت مناقشته أيضا خلال الاجتماع السابق، وكان هناك بعض التعليمات في هذا السياق، ونحن نستعد لهذه المناقشة".
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بوتين يعلق على القرض المقدم لمصر لبناء محطة الضبعة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده ستواصل مساعدة الدول الإفريقية، ولكن سيتم إصدار القروض وفقا للشروط السائدة في سوق الإقراض، وفي نفس الوقت سيجري تقديم المساعدات الإنسانية، مضيفا: "بالطبع، النموذج السوفيتي مع إيجابياته وسلبياته كان فعالا للغاية في مرحلة قيام دول البلدان الإفريقية، ونحن نواصل تقديم الدعم المالي للدول الإفريقية اليوم. لكن إذا تم اتخاذ مثل هذه القرارات في وقت سابق لأسباب سياسية، فهي الآن في إطار المساعدة الإنسانية"، جاء ذلك في تصريحات لوكالة "تاس" الروسية، اليوم الثلاثاء.
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غدا السيسي وبوتين يترأسان اجتماعات المنتدى الاقتصادي

يترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسى فلاديمير بوتين، صباح غد الأربعاء، الجلسة الافتتاحية لاجتماعات المنتدى الاقتصادي الروسي الإفريقي، الذي يستمر لمدة يومين، وتستضيفه مدينة سوتشي الروسية بمشاركة زعماء الدول الإفريقية، وسوف يلقي السيسي وبوتين كلمتين، خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، الذي سيركز على آفاق التعاون الروسي الأفريقي في مجالات الاستثمار والصناعة والتبادل التجاري، الإسكان، العلوم والتكنولوجيا والتعليم والإعلام والبنية التحتية، التكنولوجيا النووية واستقلال أفريقيا الاقتصادى والتعاون المشترك في مجال صناعة الألماس.
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