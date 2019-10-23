السيسي: نعزز علاقات التعاون العسكري مع روسيا

تحرير:أ ش أ ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٢ ص

السيسي - أرشيفية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي - خلال كلمته بالقمة الروسية المصرية بسوتشي- "أود التأكيد على أننا ننظر إلي الجانب الروسي باعتباره شريكا للقارة الإفريقية، ونتطلع إلى مساهمته في جهود التنمية بها، والتركيز علي الأولويات التنموية الإفريقية والمساهمة في تنفيذ وتمويل مشروعات البنية التحتية بالقارة الإفريقية خاصة المشروعات ذات الصلة بتوليد الطاقة ومشروعات ربط الطرق. وأضاف "فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية أود بداية الإشادة بالعلاقات الثنائية المتنامية علي مختلف الأصعدة منذ التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة خلال أكتوبر 2018

وفيما يتعلق بالمنطقة الصناعية لروسيا، أكد الرئيس السيسي أننا مهتمون بسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتنفيذ مشروع المنطقة الصناعية في محور قناة السويس والانتهاء من سعة عقد التشغيل، كما نحرص على إنهاء كافة المسائل العالقة وتذليل أى عقبات قد تواجه الشركة الروسية المشغلة وتسجيلها لدي الجانب المصري وفتح

وفيما يتعلق بالمنطقة الصناعية لروسيا، أكد الرئيس السيسي أننا مهتمون بسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتنفيذ مشروع المنطقة الصناعية في محور قناة السويس والانتهاء من سعة عقد التشغيل، كما نحرص على إنهاء كافة المسائل العالقة وتذليل أى عقبات قد تواجه الشركة الروسية المشغلة وتسجيلها لدي الجانب المصري وفتح الحسابات الخاصة بها".



وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي "نثمن الشراكة والتعاون في مجال تطوير منظومة السكك الحديدية وتصنيع عربات القطارات في مصر، ونعول على قيام الشركة الروسية بتوريد أول دفعة من عربات القطارات بإجمالي 1300 عربة في المواعيد المحددة مطلع ديسمبر القادم".



وتابع " فيما يخص محطة الضبعة النووية، أؤكد أهمية التعاون بين الجانبين، للانتهاء من تسوية المسائل العالقة المرتبطة بمشروع الضبعة، بما يسمح بالبدء في عملية التنفيذ، وأن يتم الانتهاء منها وفقا لما تضمنه الاتفاق المبرم بشأن المحطة المرجعية ".



وأضاف الرئيس السيسي "اسمحلى فخامة الرئيس أن أجدد دعوتي لسيادتكم بزيارة مصر للمشاركة في وضع حجر الأساس فور تحديد موعد تلك الفعالية إلى جانب الاحتفالية الكبرى التي ستتم بشأن العقد التشغيلي والإعلان عن تدشين المنطقة الاقتصادية الصناعية الروسية في مصر".



وتابع الرئيس السيسي قائلا "نتطلع فخامة الرئيس إلى سرعة قيام الجانب الروسي بانهاء الاجراءات اللازمة لتنفيذ العقد الخامس لتقديم الدعم الفني والمالي لهيئة الرقابة النووية والاشعاعية من أجل تنفيذ المشروع النووي في الضبعة حتى يتسنى الالتزام بالجدول الزمني المقرر".



وفيما يخص التعاون العسكري، أكد الرئيس السيسي الاهتمام بتعزيز علاقات التعاون العسكري بما يسهم في بناء القدرات العسكرية المصرية، باعتبار روسيا شريكا تقليديا عسكريا لمصر منذ عقود ".



