بوتين: 190 مليون دولار استثمارات في البنية التحتية للضبعة
٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٦ ص
بوتين
وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - خلال كلمته بالقمة المصرية الروسية - الشكر لمصر على دعمها وسعيها لإقامة منتدى "روسيا-إفريقيا"، معربا عن سعادته بحضور الرئيس السيسي هذا المنتدى.
وأشار بوتين إلى حجم التبادل التجاري بين البلدين، من خلال بناء المنطقة الصناعية في مصر، حيث وضعنا 190 مليون دولار استثمارات في البنية التحتية لمشروع محطة الضبعة، كما أن الأصدقاء في الإمارات اهتموا بهذا المشروع بيننا وكانوا يريدون الاشتراك معنا في إقامة مشروعات مشتركة على أرض مصر".
وتابع "نحن دائما على اتصال مع سيادتكم، وهذا اللقاء يعد الثالث، ونتعاون في الحرب ضد الإرهاب".من جانبه، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي - خلال كلمته بالقمة الروسية المصرية بسوتشي- "أود التأكيد على أننا ننظر إلي الجانب الروسي باعتباره شريكا للقارة الإفريقية، ونتطلع إلى مساهمته في جهود التنمية بها، والتركيز
وتابع "نحن دائما على اتصال مع سيادتكم، وهذا اللقاء يعد الثالث، ونتعاون في الحرب ضد الإرهاب".
من جانبه، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي - خلال كلمته بالقمة الروسية المصرية بسوتشي- "أود التأكيد على أننا ننظر إلي الجانب الروسي باعتباره شريكا للقارة الإفريقية، ونتطلع إلى مساهمته في جهود التنمية بها، والتركيز علي الأولويات التنموية الإفريقية والمساهمة في تنفيذ وتمويل مشروعات البنية التحتية بالقارة الإفريقية خاصة المشروعات ذات الصلة بتوليد الطاقة ومشروعات ربط الطرق. وأضاف "فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية أود بداية الإشادة بالعلاقات الثنائية المتنامية علي مختلف الأصعدة منذ التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة خلال أكتوبر 2018