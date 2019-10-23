بوتين: 190 مليون دولار استثمارات في البنية التحتية للضبعة

٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٦ ص

بوتين

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - خلال كلمته بالقمة المصرية الروسية - الشكر لمصر على دعمها وسعيها لإقامة منتدى "روسيا-إفريقيا"، معربا عن سعادته بحضور الرئيس السيسي هذا المنتدى. وأشار بوتين إلى حجم التبادل التجاري بين البلدين، من خلال بناء المنطقة الصناعية في مصر، حيث وضعنا 190 مليون دولار استثمارات في البنية التحتية لمشروع محطة الضبعة، كما أن الأصدقاء في الإمارات اهتموا بهذا المشروع بيننا وكانوا يريدون الاشتراك معنا في إقامة مشروعات مشتركة على أرض مصر".

وتابع "نحن دائما على اتصال مع سيادتكم، وهذا اللقاء يعد الثالث، ونتعاون في الحرب ضد الإرهاب".من جانبه، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي - خلال كلمته بالقمة الروسية المصرية بسوتشي- "أود التأكيد على أننا ننظر إلي الجانب الروسي باعتباره شريكا للقارة الإفريقية، ونتطلع إلى مساهمته في جهود التنمية بها، والتركيز