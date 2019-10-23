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صحف عربية: جرائم الحرب تلاحق أردوغان

الصحف تناولت تقييم خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مدى صدق اتهام السلطات الكردية لتركيا باستخدام أسلحة غير تقليدية في شمال سوريا، بعد الغزو التركي الأخير
تحرير:وفاء بسيوني ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٧ ص
صحف عربية
صحف عربية
تنوعت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، بين استعراض تطورات الأوضاع في لبنان، وتصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي حول سد النهضة ورد مصر، كما أطلعتنا الصحف على تسبب الأمطار التي شهدتها مصر في تعطيل المدارس، إضافة إلى العديد من الموضوعات المتنوعة. نبدأ من إثيوبيا حيث كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن تحذير رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، من أنه إذا كانت هناك حاجة إلى خوض حرب بشأن سد النهضة محل الخلاف مع مصر، فإن بلاده ستحشد الملايين من الأشخاص، غير أنه أكد في الوقت ذاته أن المفاوضات وحدها هي القادرة على حل جمود الموقف الحالي.
وتحت عنوان "إثيوبيا تلوح بالخيار العسكري.. مليون جندي لحرب السد"، نقلت صحيفة "عكاظ" عن آبي قوله خلال جلسة استجواب أمام البرلمان أمس: "يتحدث البعض عن استخدام القوة من جانب مصر، يجب أن نؤكد أنه لا توجد قوة يمكنها منع إثيوبيا من بناء السد، إذا كانت ثمة حاجة لخوض حرب فيمكننا حشد الملايين، إذا تسنى للبعض
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المظاهرات- في- لبنان (8)

البطريرك الماروني يتضامن مع الاحتجاجات اللبنانية

أعلن البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، دعمه للاحتجاجات السلمية في لبنان، اليوم الأربعاء، ودعا لتشكيل حكومة لبنانية جديدة. وأعرب البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، في مستهل الاجتماع الاستثنائي لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان، عن أسفه "لأن الناس ليس لديهم الثقة بالدولة ولا بالمسؤولين السياسيين، وإنما لديهم الثقة بالكنيسة"، مؤكدا: "نحن لا نستطيع أن نخيب آمالهم، واليوم نجتمع لمخاطبتهم. وسوف نتدارس الأفكار سويا من خلال ورقة عمل وضعناها خلال اليومين الماضيين".
قيس سعيد

قيس سعيد يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لتونس

أدى الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد، صباح اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية ليصبح رئيسا جديدا للبلاد، لفترة رئاسية مدتها 5 سنوات، وذلك خلال جلسة للبرلمان. وحسب الفصل 76 من الدستور تلا سعيد، 61 سنة، اليمين الدستورية التالية: "أقسم باللّه العظيم أن أحافظ على استقلال تونس وسلامة ترابها، وأن أحترم دستورها وتشريعها، وأن أرعى مصالحها، وأن ألتزم بالولاء لها." وبعد ذلك ألقى الرئيس الجديد خطابا إلى الشعب التونسي، قال فيه إن ما حصل في تونس ثورة سياسية وثقافية في آن، مضيفا أن التونسيين اختاروا الحرية والديمقراطية، ولن يتراجعوا عنها.
المظاهرات- في- لبنان (7)

بسبب المظاهرات.. تعليق الدراسة جراء إغلاق الطرق في لبنان

قرر وزير التربية والتعليم العالي اللبناني، أكرم شهيب، تعليق الدراسة في عموم البلاد اعتبارا من غد الأربعاء وحتى إشعار آخر، وذلك جراء الاستمرار في إغلاق الطرق الناجم عن التظاهرات الحاشدة التي يشهدها لبنان. وكان وزير التعليم قد أصدر في وقت سابق اليوم، قرارا باستئناف العملية الدراسية بصورة طبيعية واعتيادية اعتبارا من صباح الغد، مؤكدا أن هذا القرار لم ينطلق من أي خلفية سياسية أو أي نية للتضييق على التحركات الشعبية التي تشهدها البلاد.
تظاهرات طلابية في السودان

تعليق مفاوضات السلام السودانية.. وهذا موعد الجولة المقبلة

أكد توت قلواك مستشار رئيس جنوب السودان، رئيس لجنة الوساطة في المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، اقتراب توقيع سلام شامل بين الأطراف السودانية، سيتم الاحتفال به فى جوبا، موضحا أنه تقرر تعليق المفاوضات حتى 21 نوفمبر المقبل. وعقدت وفود التفاوض الثلاثة لمحادثات السلام "الحكومة السودانية، "الجبهة الثورية"، و"الحركة الشعبية - شمال – جناح عبد العزيز الحلو"، مؤتمرا صحفيا اليوم الثلاثاء، في جوبا، في ختام الجولة الحالية من المحادثات. وقال عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق الركن شمس الدين كباشي إن الوفد الحكومي، جاء للمفاوضات في جوبا حاملا تطلعات، وآمال الشعب السوداني في السلام والتنمية، ووجد ذات الروح لدى الأخوة في الوفود المفاوضة الأخرى.
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صحف-سودانية

صحف عربية: انتفاضة لبنان ترفض خطة إنقاذ الحريري

لا تزال الاحتجاجات اللبنانية تتصدر عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الإثنين، وتناولت الصحف تطورات الأحداث في سوريا، وسلطت الضوء على الصراعات في الشرق الأوسط. تحت عنوان "الحريري يعرض على ممثلي الكتل السياسية خطة إنقاذ"، ذكرت صحيفة "الخليج" أن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري طرح، أمس الأحد، ورقة عمل اقتصادية، تتضمن 24 محورا للخروج من أزمة الاحتجاجات التي يشهدها لبنان منذ الخميس الماضي، بينما أعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، استقالة وزرائه الأربعة من الحكومة، معتبرا أنه فات أوان الإصلاح، داعيا إلى حكومة تكنوقراط محايدة.
صحف-الإمارات (1)

صحف عربية: تظاهرات لبنان ترفض الحلول الترقيعية

تصدرت تطورات الأحداث في لبنان وسوريا عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأحد، وأطلعتنا على الأوضاع في اليمن، كما تناولت الصحف العديد من القضايا المتنوعة. نبدأ من لبنان، فتحت عنوان "حزب القوات اللبنانية يعلن استقالة وزرائه ويصف الحكومة بالعاجزة"، ذكرت صحيفة "الوطن" السعودية أن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أعلن استقالة وزرائه الأربعة من الحكومة تحت ضغط الشارع، في خطوة رحب بها المعتصمون في وسط بيروت. وقال جعجع في مؤتمر صحفي: "توصلنا إلى قناعة بأن هذه الحكومة عاجزة عن اتخاذ الخطوات المطلوبة لإنقاذ الوضع الاقتصادي المتفاقم".
صحف سعودية

صحف عربية: لبنان ينتفض ضد الفساد ومهلة 72 ساعة

تصدّرت التظاهرات في لبنان عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم السبت، كما أطلعتنا على تطورات الأوضاع في سوريا بعد الاتفاق التركي لوقف النار شمال شرقي سوريا، إضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات المتنوعة. كشفت صحيفة "عكاظ" عن تصاعد انتفاضة اللبنانيين؛ ما أدى إلى إلغاء جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة الجمعة، على وقع الاحتجاجات التي ملأت الشوارع، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية، وباتت حكومة "الحريري" على المحك، وسط تزايد الدعوات لاستقالتها. وقطع المتظاهرون على تردي الأوضاع المعيشية وفرض مزيد من الضرائب، الطرقات المؤدية للقصر الرئاسي.
صحف

صحف عربية: كارثة إنسانية بسوريا وتونس تحسم الرئاسة

لا تزال تداعيات العدوان التركي على سوريا تتصدر مانشيتات الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأحد، كما أطلعتنا الصحف على الانتخابات الرئاسية التونسية التي تجرى اليوم، إضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى المتنوعة. تحت عنوان "وحشية العدوان التركي تشرد 200 ألف سوري"، ذكرت صحيفة "الخليج" أن الإدارة الذاتية الكردية لشمال شرقي سوريا أعلنت أمس السبت، أن 191069 شخصا نزحوا بسبب العمليات العسكرية التركية، وقتل عشرة مدنيين السبت في قصف وإطلاق نار في الهجوم التركي، ونفت قوات سوريا الديمقراطية سيطرة تركيا على وسط مدينة رأس العين.
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