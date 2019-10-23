صحف عربية: جرائم الحرب تلاحق أردوغان

الصحف تناولت تقييم خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مدى صدق اتهام السلطات الكردية لتركيا باستخدام أسلحة غير تقليدية في شمال سوريا، بعد الغزو التركي الأخير

تحرير:وفاء بسيوني ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٧ ص

تنوعت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، بين استعراض تطورات الأوضاع في لبنان، وتصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي حول سد النهضة ورد مصر، كما أطلعتنا الصحف على تسبب الأمطار التي شهدتها مصر في تعطيل المدارس، إضافة إلى العديد من الموضوعات المتنوعة. نبدأ من إثيوبيا حيث كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن تحذير رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، من أنه إذا كانت هناك حاجة إلى خوض حرب بشأن سد النهضة محل الخلاف مع مصر، فإن بلاده ستحشد الملايين من الأشخاص، غير أنه أكد في الوقت ذاته أن المفاوضات وحدها هي القادرة على حل جمود الموقف الحالي.

وتحت عنوان "إثيوبيا تلوح بالخيار العسكري.. مليون جندي لحرب السد"، نقلت صحيفة "عكاظ" عن آبي قوله خلال جلسة استجواب أمام البرلمان أمس: "يتحدث البعض عن استخدام القوة من جانب مصر، يجب أن نؤكد أنه لا توجد قوة يمكنها منع إثيوبيا من بناء السد، إذا كانت ثمة حاجة لخوض حرب فيمكننا حشد الملايين، إذا تسنى للبعض

وتحت عنوان "إثيوبيا تلوح بالخيار العسكري.. مليون جندي لحرب السد"، نقلت صحيفة "عكاظ" عن آبي قوله خلال جلسة استجواب أمام البرلمان أمس: "يتحدث البعض عن استخدام القوة من جانب مصر، يجب أن نؤكد أنه لا توجد قوة يمكنها منع إثيوبيا من بناء السد، إذا كانت ثمة حاجة لخوض حرب فيمكننا حشد الملايين، إذا تسنى للبعض إطلاق صاروخ، فيمكن لآخرين استخدام قنابل، لكن هذا ليس في صالح أي منا".

وشدد على أن بلاده عازمة على استكمال مشروع السد، الذي بدأه زعماء سابقون "لأنه مشروع ممتاز"، على حد قوله.



بينما أشارت صحيفة "البيان" إلى إعراب مصر عن صدمتها ومتابعتها بقلق بالغ وأسف شديد التصريحات التي نُقلت إعلاميا ومنسوبة لرئيس الوزراء آبي أحمد أمام البرلمان الإثيوبي.

وجاء في بيان أصدرته وزارة الخارجية المصرية أمس، أنه إذا ما صحّت هذه التصريحات التي تضمنت إشارات سلبية وتلميحات غير مقبولة اتصالا بكيفية التعامل مع ملف سد النهضة، الأمر الذي تعجب منه مصر باعتبار أنه لم يكن من المُلائم الخوض في أطروحات تنطوي على تناول خيارات عسكرية، وهو الأمر الذي تتعجب له مصر بشدة، باعتباره مخالفا لنصوص ومبادئ وروح القانون الأساسي للاتحاد الإفريقي، خاصة أن مصر لم تتناول هذه القضية في أي وقت إلا من خلال الاعتماد على أطر التفاوض وفقا لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية ومبادئ العدالة والإنصاف، بل دعت وحرصت دوما على التفاوض كسبيل لتسوية الخلافات المرتبطة بسد النهضة بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)، وذلك بكل شفافية وحُسن نية على مدار سنوات طويلة.



وأوضحت صحيفة "القبس" أن البيان المصري أعرب عن دهشة مصر من تلك التصريحات، التي تأتي بعد أيام من حصول رئيس الوزراء الإثيوبي على جائزة نوبل للسلام، وحفاوتنا جميعًا بها، وهو الأمر الذي كان من الأحرى أن يدفع الجانب الإثيوبي إلى إبداء الإرادة السياسية والمرونة وحسن النيات نحو الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم وشامل يراعي مصالح الدول الثلاث الشقيقة "مصر وإثيوبيا والسودان".



تناولت صحيفة "الاتحاد" قرار الحكومة المصرية تعطيل الدراسة، اليوم الأربعاء، بالمدارس والجامعات بالقاهرة الكبرى؛ وذلك بسبب الأحوال الجوية.

وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان صحفي، أمس الثلاثاء، أنه بناءً على تقارير تلقاها رئيس الوزراء من هيئة الأرصاد الجوية، بشأن احتمال سقوط أمطار غزيرة على بعض المناطق بالقاهرة الكبرى، أكثر مما حدث أمس، فقد تقرر تعطيل الدراسة اليوم الأربعاء، بكل من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية بجميع المدارس والجامعات.

وشهدت محافظة القاهرة الكبرى سقوط أمطار على عدة مناطق، أبرزها القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر.

وتحت عنوان "الاحتجاجات تشل لبنان والحكومة تتخبط"، ذكرت صحيفة "الخليج" أن اللبنانيين تجاهلوا حزمة الإصلاحات التي قررتها الحكومة في محاولة لامتصاص نقمة المتظاهرين المصرين على التمسك بمطلب رحيل الطبقة السياسية الفاسدة بأكملها، وخرجوا مجددا، أمس الثلاثاء، إلى الشوارع لليوم السادس على التوالي، حيث تواصلت الاعتصامات في ساحات بيروت، ومعظم مراكز المحافظات بالتزامن مع قطع بعض الطرقات الدولية والداخلية، في وقت لا تزال فيه المؤسسات العامة مقفلة، إضافة إلى المصارف والإدارات وبعض المؤسسات التجارية الخاصة.

ووسط تخبط حكومي، أعلنت وزارة التربية عن تعطيل المدارس في البلاد حتى إشعار آخر، بعد أن أعلنت أول الأمر فتحها اليوم، بينما تمت إقالة مديرة الوكالة الوطنية للأنباء، في وقت تحدث فيه مستشار الحكومة عن إمكانية إجراء تعديل وزاري خلال أيام.

وتحت عنوان "دول أجنبية تؤيد إصلاحات الحكومة اللبنانية.. والاحتجاجات تستمر"، أفادت "الاتحاد" أن مكتب رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري نقل عن منسق الأمم المتحدة في لبنان قوله، الثلاثاء، إن حكومات أجنبية عدة عبرت عن تأييدها لأهداف الإصلاح التي صادقت عليها الحكومة اللبنانية.

وأشارت صحيفة "الجزيرة" إلى أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أعلنت إغلاق مدارسها ومؤسساتها التربوية في لبنان.

جاء ذلك في بيان لمكتب "الأونروا" في لبنان، أمس، أوضح أن الوكالة اتخذت قرارًا بإقفال مدارسها ومؤسساتها التربوية اليوم، نظرًا للظروف الراهنة بالمناطق اللبنانية، مشيرًا إلى أن المؤسسات الصحية والطبية التابعة للأونروا داخل وخارج مخيمات اللاجئين الفلسطينية ستستمر فى عملها بشكل طبيعي.



وحول الأوضاع في سوريا، ذكرت "القبس" أن تركيا أعلنت أنه لا حاجة لاستئناف هجومها ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا بعد انتهاء الهدنة، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة أبلغتها بأن انسحاب القوات الكردية من المناطق الحدودية قد "أنجز".

وتحت عنوان "استخدام تركيا للأسلحة الكيميائية شمال سوريا تحت مجهر منظمة دولية"، ذكرت "الجزيرة" أن خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يقيمون مدى صدق اتهام السلطات الكردية لتركيا باستخدام أسلحة غير تقليدية في شمال سوريا، كما أعلنت الهيئة، الثلاثاء.

وقالت المنظمة: "يشارك خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في عملية تقييم مدى صدق مزاعم تتعلق بالوضع في شمال سوريا".

وأوضحت المنظمة، ومقرها في لاهاي، أن أي تحقيق لم يفتح حتى الآن، وأضافت: "نستمر في مراقبة الوضع" دون مزيد من التفاصيل.



تحت عنوان "جرائم الحرب تلاحق الرئيس التركي"، ذكرت "عكاظ" أن الفظائع التي ارتكبها نظام أردوغان والميليشيات المسلحة الموالية له في الشمال السوري، دفعت الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق رسمي في جرائم حرب ضد الأكراد.

وكشفت مجلة "نيوزويك" الأمريكية صورا جديدة مروعة لضحايا جدد من الأكراد تعرضوا لأسلحة محرمة دوليا أحرقت أجسادهم بشكل لم يعد ممكنا معه التعرف عليهم.

وتقول المجلة في تقرير نشرته في عددها الصادر هذا الأسبوع: "من بين أكثر الجوانب المميتة للحرب القاتلة في سوريا، تم الإبلاغ عن استخدام مواد محظورة، مثل الأسلحة الكيماوية والقذائف الحارقة الفعالة بشكل مأساوي في حرق الجسد البشري".