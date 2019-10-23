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ياسر جلال: شقيقي رامز نجوميته أكبر منى «حوار»

مبحبش أروح مهرجانات عشان أتصور بس.. وأتواصل مع جمهورى من خلال الشارع.. «صاحب بالين كداب».. مقدرش أجمع بين السينما والدراما.. «الفتوة» ليس بعيدا عن البطل الشعبى.
تحرير:محمد عبد المنعم ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٣ ص
ياسر جلال
ياسر جلال
«لن أعيش فى جلباب أبى»، «لمس أكتاف»، «رحيم»، «ظل الرئيس»، وغيرها أعمال صنعت نجومية الفنان ياسر جلال، فقد استطاع خلال مشواره الفنى أن يحقق العديد من النجاحات التى زادت بشدة فى الفترة الأخيرة وأصبح نجما له شعبية كبيرة عند جمهوره، وهذا حمّله مسؤولية اختيارات أعماله، ولكن فى ظل النجاحات الكبيرة التى صنعها ياسر جلال فى الدراما، ابتعد عن السينما فهو يرى أن "صاحب بالين كداب" وهو غير قادر على أن يدمج بين السينما والتليفزيون، لكنه يحرص على أن يوجد الفترة المقبلة بعمل سينمائى، لكنه يركز فى اختياراته؛ لأنه يريد أن يستكمل به نجاحات أعماله السابقة.
إلى جانب هذا يستعد «ياسر» حاليا لمسلسل يعرض فى موسم رمضان المقبل، يحمل اسم «الفتوة»، وتدور أحداثه فى حقبة زمنية قديمة بمنطقة الجمالية، وهو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى. ياسر جلال فى حواره لـ«التحرير» تحدث معنا عن كواليس مسلسل «الفتوة»، وعن
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«منارة» ينافس بـ«قرطاج السينمائية».. وهذه تفاصيله

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بعد غياب 4 سنوات.. أنجلينا جولى تطيح بالـjoker

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10 مسلسلات تستعد لرمضان 2020|تامر مرسى الفائز الوحيد

التحضيرات الخاصة بسباق رمضان 2020 انطلقت خلال الأيام الماضية فى سرية تامة، فهناك جلسات تحضيرية تجرى بشكل منتظم داخل الشركات المنتجة تجمع بين نجوم الأعمال الدرامية الذين يستعدون للتصوير قريبا، والمخرجين والمؤلفين الذين تم التعاقد معهم للاتفاق على الخطوط العريضة الخاصة بكل عمل درامى، وترشيح باقى فريق العمل من أجل إنهاء التعاقدات حتى لا يؤجل التصوير وينتهى العمل وفقًا للخريطة الزمنية الخاصة به، لكى يأخذ حقه فى التسويق والدعاية قبل انطلاق السباق الرمضانى لعام 2020.
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