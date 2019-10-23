ياسر جلال: شقيقي رامز نجوميته أكبر منى «حوار»

مبحبش أروح مهرجانات عشان أتصور بس.. وأتواصل مع جمهورى من خلال الشارع.. «صاحب بالين كداب».. مقدرش أجمع بين السينما والدراما.. «الفتوة» ليس بعيدا عن البطل الشعبى.

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٣ ص

«لن أعيش فى جلباب أبى»، «لمس أكتاف»، «رحيم»، «ظل الرئيس»، وغيرها أعمال صنعت نجومية الفنان ياسر جلال، فقد استطاع خلال مشواره الفنى أن يحقق العديد من النجاحات التى زادت بشدة فى الفترة الأخيرة وأصبح نجما له شعبية كبيرة عند جمهوره، وهذا حمّله مسؤولية اختيارات أعماله، ولكن فى ظل النجاحات الكبيرة التى صنعها ياسر جلال فى الدراما، ابتعد عن السينما فهو يرى أن "صاحب بالين كداب" وهو غير قادر على أن يدمج بين السينما والتليفزيون، لكنه يحرص على أن يوجد الفترة المقبلة بعمل سينمائى، لكنه يركز فى اختياراته؛ لأنه يريد أن يستكمل به نجاحات أعماله السابقة.

إلى جانب هذا يستعد «ياسر» حاليا لمسلسل يعرض فى موسم رمضان المقبل، يحمل اسم «الفتوة»، وتدور أحداثه فى حقبة زمنية قديمة بمنطقة الجمالية، وهو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى. ياسر جلال فى حواره لـ«التحرير» تحدث معنا عن كواليس مسلسل «الفتوة»، وعن

إلى جانب هذا يستعد «ياسر» حاليا لمسلسل يعرض فى موسم رمضان المقبل، يحمل اسم «الفتوة»، وتدور أحداثه فى حقبة زمنية قديمة بمنطقة الجمالية، وهو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى.

ياسر جلال فى حواره لـ«التحرير» تحدث معنا عن كواليس مسلسل «الفتوة»، وعن تكريمه فى قصر السينما، كما كشف لنا أسباب غيابه عن السينما، وكيف يرى النجاح الكبير الذى يحققه شقيقه رامز من خلال برامج المواهب التى تعرض كل عام فى موسم رمضان.

- فى البداية، على الرغم من قلة ظهورك فإنك قبلت التكريم فى قصر السينما.. فما الذى حمسك لهذا؟

شرف لى أن أكون موجودا فى قصر السينما فهو صرح كبير، وأنا أحب تامر عبد المنعم، وحينما هاتفنى بشأن التكريم لم أتأخر عنه، بالإضافة إلى ذلك وجدتها فرصة لأقابله، فأنا لم أرَه منذ فترة طويلة، وسعدت بالحضور الكبير الذى رأيته فأنا لم أكن أتوقع أن يوجد هذا العدد، وسعيد برد فعل الناس الموجودة جدا.

- تحضيرات موسم رمضان بدأت وتشارك بمسلسل يحمل اسم «الفتوة».. ألم

تخش الوقوع فى مقارنة بالأعمال الأخرى التى حملت نفس الاسم؟

فكرة المسلسل مختلفة عما تم تقديمه قبل ذلك فى أعمال، وطرح الشخصية لم أجد أحدا جسده قبل ذلك بالشكل الذى سيخرج فى المسلسل، فهو ليس تكرارا لما سبق، وهذا ما ساعدنى قليلا فى الوقوف على تفاصيل الشخصية وجعل لى مساحة جيدة للتحرك خلالها، ومن جسدوا شخصية الفتوة قبلى أسماء كبار جدا ونتعلم منهم.

- ماذا عن تفاصيل العمل؟

المسلسل ليس تاريخيا، ولكن يتم تقديمه فى حقبة زمنية ما، ونناقش خلاله فكرة الفتوة من منطقة اجتماعية بعيدة تماما عن فكرة الدموية، أو العنف، وهانى إسماعيل المؤلف استطاع أن يخلق بعدا جديدا للمسلسل، لكنه ليس بعيدا عن فكرة البطل الشعبى، ونتمنى أن ينال إعجاب الجمهور، وأن نخرجه بالشكل الذى نتخيله ونكون عند حسن ظن الناس بنا.

- منذ فترة كبيرة وأنت غائب عن السينما.. فما السبب؟

انشغلت فترة كبيرة فى الدراما وأنا لا أستطيع أن أدمج بين الاثنين، لكن هناك عملا سينمائيا قريبا سنحضر له بعد انتهاء المسلسل، إلى جانب أننى دائما أبحث عن القيمة، ولكن لا ننسى أن نقدم تلك القيمة فى إطار جماهيرى، فيجب ألا نصدر للناس فيلما مقبضا، بل يجب أن نوازن بين الأمور، وأنا أريد أن أقدم فيلم سينما وينجح، لذلك كنت أنتظر العمل الذى يناسبنى.

- هل نجاحك الكبير فى الدراما والشعبية التى حصلت عليها جعلت لديك حسابات خاصة فى الظهور فى السينما؟

حساباتى جميعها موجهة نحو أن أقدم شيئا أحبه، وفكرة وجوب تقديم بطولة فى السينما لا تفرق معى بشكل كبير، فإذا جاء لى دور حلو فى إطار آخر بعيد عن البطولة سأقدمه فليس لدى مانع، أما حاليا فصاحب بالين كداب، والمسؤولية أصبحت أكبر لذلك أركز فى الدراما وبعدها نرى ما سنفعله فى الفيلم الذى يتم التحضير له، وبداياتى مع الجمهور كانت من خلال الدراما من خلال مسلسل «لن أعيش فى جلباب أبى»، فأنا أحبها، وصادف بعد ذلك أن السينما تحولت إلى الشكل الكوميدى والجمهور أصبح يميل إلى تلك النوعية أكثر.

- الكثير تحدث عن سبب عدم وجودك فى المهرجانات.. فما السبب؟

بقدر المستطاع أحب أن أبتعد عن الأضواء، وهذه مهرجانات سينما فحينما أذهب إليها يجب أن أكون موجودا فيها بفيلم أذهب من أجله أما غير ذلك فلا، ولن أذهب من أجل أن أتصور.

- الكثير هاجم نوعية البرامج التى يقدمها شقيقك رامز.. فكيف ترى هذا؟

رامز أخى وحبيبى، وهو قدم نوعا من أنواع البرامج الموجودة عالميا، وتطرح فى أكثر من مكان واستطاع أن ينجح فيها، وعدد كبير من الجمهور يحبها، والأطفال أيضا يحبونه.

- كيف ترى من يقارن بين نجوميتك ونجومية رامز؟

أنا أقول لك إن رامز نجوميته أكبر منى كثيرا، فهو نجم عربى كبير وله شعبية ويجب أن نحافظ عليه، وحينما طلبنى لأظهر معه كضيف شرف فى فيلمه الأخير لم أتأخر عليه، لأننى لا أستطيع أن أرفض له طلبا.

- أنت بعيد عن السوشيال ميديا.. فكيف ترى رد فعل الجمهور على الأعمال التى تقدمها؟

من خلال الشارع، فأنا أقابل الجمهور بشكل شخصى وأسمع آراءهم فى ما أقدمه.