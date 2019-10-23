«أربعاء الأبطال».. ماذا ينتظرك من مباريات اليوم؟

تحرير:أحمد سيد ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٧ ص

ليفربول

يشهد اليوم الأربعاء، العديد من المواجهات القوية والمثيرة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، بإقامة 8 مواجهات قوية، حيث يلتقي لايبزج الألماني مع زينت سان بطرسبرج في السابعة إلا خمس دقائق، على ملعب ريد بول أرينا، وفي التوقيت نفسه يحل تشيلسي الإنجليزي ضيفًا على أياكس أمستردام الهولندي في ملعب يوهان كرويف أرينا، وفي التاسعة مساءً تقام 6 مباريات، حيث يحل ليفربول، حامل اللقب، ضيفًا على جينيك البلجيكي، على ملعب لومينوس أرينا، بينما يستضيف فريق ريد بول سالزبورج النمساوي نابولي الإيطالي على ملعب ريد بول أرينا.

ويحل برشلونة الإسباني ضيفًا على سلافيا براج التشيكي في ملعب إيدين أرينا، ويستضيف إنتر ميلان الإيطالي فريق بروسيا دورتموند الألماني على ملعب جوزيبي مباتزا، بينما يلتقي ليل الفرنسي مع فالنسيا الإسباني على ملعب بيار موروا، وفي آخر مباريات اليوم يحل ليون الفرنسي ضيفًا على بنفيكا البرتغالي على ملعب النور. لايبزيج

ويحل برشلونة الإسباني ضيفًا على سلافيا براج التشيكي في ملعب إيدين أرينا، ويستضيف إنتر ميلان الإيطالي فريق بروسيا دورتموند الألماني على ملعب جوزيبي مباتزا، بينما يلتقي ليل الفرنسي مع فالنسيا الإسباني على ملعب بيار موروا، وفي آخر مباريات اليوم يحل ليون الفرنسي ضيفًا على بنفيكا البرتغالي على ملعب النور.



لايبزيج × زينيت سان بطرسبرج - 6:55 م - قناة beIN SPORT HD 1



أياكس أمستردام × تشيلسى - 6:55 م - قناة beIN SPORT HD 2



سلافيا براغ × برشلونة - 9:00 م - قناة beIN SPORT HD 1



إنتر ميلان × بروسيا دورتموند - 9:00 م - قناة beIN SPORT HD 4



جينيك × ليفربول 9:00 م - قناة beIN SPORT HD 2



ريد بول سالزبورج × نابولي 9:00 م - قناة beIN SPORT HD 5



ليل × فالنسيا - 9:00 م - قناة beIN SPORT HD 6



بنفيكا × ليون 9:00 م - قناة beIN SPORT HD 7