رياضة

«أربعاء الأبطال».. ماذا ينتظرك من مباريات اليوم؟

تحرير:أحمد سيد ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٧ ص
ليفربول
ليفربول
يشهد اليوم الأربعاء، العديد من المواجهات القوية والمثيرة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، بإقامة 8 مواجهات قوية، حيث يلتقي لايبزج الألماني مع زينت سان بطرسبرج في السابعة إلا خمس دقائق، على ملعب ريد بول أرينا، وفي التوقيت نفسه يحل تشيلسي الإنجليزي ضيفًا على أياكس أمستردام الهولندي في ملعب يوهان كرويف أرينا، وفي التاسعة مساءً تقام 6 مباريات، حيث يحل ليفربول، حامل اللقب، ضيفًا على جينيك البلجيكي، على ملعب لومينوس أرينا، بينما يستضيف فريق ريد بول سالزبورج النمساوي نابولي الإيطالي على ملعب ريد بول أرينا.
ويحل برشلونة الإسباني ضيفًا على سلافيا براج التشيكي في ملعب إيدين أرينا، ويستضيف إنتر ميلان الإيطالي فريق بروسيا دورتموند الألماني على ملعب جوزيبي مباتزا، بينما يلتقي ليل الفرنسي مع فالنسيا الإسباني على ملعب بيار موروا، وفي آخر مباريات اليوم يحل ليون الفرنسي ضيفًا على بنفيكا البرتغالي على ملعب النور. لايبزيج
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ايكاردى‎ (2)

إيكاردي يلمح إلى بقائه في صفوف سان جيرمان

يواصل المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي عروضه القوية برفقة باريس سان جيرمان، منذ انتقاله لصفوف الفريق الفرنسي قادمًا من إنتر الصيف الماضي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع وجود بند يتيح لسان جيرمان شراءه بصورة نهائية مقابل 70 مليون يورو، وسجل إيكاردي هدفين أمس الثلاثاء، في فوز باريس سان جيرمان على كلوب بروج البلجيكي بنتيجة 5-0، وضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا يواصل باريس سان جيرمان تصدر المجموعة الأولى بـ9 نقاط.
كريستيان إريكسن (7)

دياز وإيسكو سلاحا ريال مدريد لضم إريكسن

يعاني ريال مدريد الإسباني من أزمة كبيرة في مركز لاعب الوسط، خاصة بعد إصابة كل من فالفيردي ولوكا مودريتش، وخوض الفريق المباريات في الآونة الأخيرة على أمل ألا يتعرض لاعب آخر للإصابة، وهو الأمر الذي أعاد للأذهان مرة أخرى فشل الإدارة في التعاقد مع لاعب في هذا المركز خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية. ريال مدريد كان قد ارتبط خلال الميركاتو الصيفي بعدد من لاعبي الوسط المميزين في العالم، وكان أبرزهم الدنماركي كريستيان إريكسن، لاعب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، الذي عاد بقوة إلى دائرة اهتمامات الفريق الأبيض.
الزمالك - المقاصة

مصر للمقاصة يحذر اتحاد الكرة بسبب الأخطاء التحكيمية

وجه وليد هويدي، مدير الكرة بنادي مصر للمقاصة، رسالة تحذير إلى الاتحاد المصري لكرة القدم؛ بسبب الأخطاء التحكيمية التي يقع فيها الحكام، ما تسبب في عرقلة مسيرة ناديه في الموسم الجديد من الدوري المصري، وأكد هويدي في تصريحات نشرها المركز الإعلامي للنادي الفيومي، اليوم الأربعاء، ضرورة أن تقوم لجنة إدارة اتحاد الكرة ولجنة الحكام فيها، بمعاقبة الحكام المخطئين، موضحًا: «الأخطاء التحكيمية حرمتنا من الفوز على وادي دجلة، نكنّ كل الاحترام للحكم محمد الحنفي، ولكن حكم الراية تغاضى عن رفع راية التسلل لصالحنا في الهدف الثاني».
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محمد- صلاح‎

صلاح يعود لقائمة ليفربول من بوابة دورى الأبطال

أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، قائمة الريدز لمواجهة جينك البلجيكي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا. وشهدت القائمة عودة محمد صلاح نجم الريدز والمنتخب المصرى، وعلى جانب الغيابات، شهدت القائمة غياب ألكسندر أرنولد وماتيب، بسبب الإصابة. وجاءت قائمة أبناء كلوب على النحو التالي: أليسون، فابينيو، فان دايك، فينالدوم، لوفرين، ميلنر، كيتا، فيرمينو، ماني، صلاح، غوميز، أدريان، هندرسون، أوكسليد تشامبرلين، لالانا، بروستر، روبرتسون، أوريجي، وكيليهير.
فرانك-لامبارد

لامبارد يرفض تغيير نظام دوري أبطال أوروبا

رفض مدرب تشيلسي، فرانك لامبارد، فكرة تغيير الشكل الحالي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، معربًا عن رضاه عن النظام المتبع حاليا في المسابقة الأعرق على صعيد القارة العجوز، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر مستشاري الدوريات الأوروبية، الذي عقد أمس الخميس في العاصمة الإنجليزية لندن، وقال لامبارد، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية، إنه كمدرب يعجبه النظام الحالي للبطولة، مشيرًا إلى رفضه التام لتغيير شكل البطولة الحالي، من خلال إضافة عدد أكبر من المباريات لكل فريق سيشارك فيها في المستقبل.
ليفربول - برشلونة (4)

ميلنر يستعيد الانتصار التاريخي على برشلونة

لا تزال ذكريات مواجهة ليفربول وبرشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا تسيطر على ذهن لاعب ليفربول جيمس ميلنر، وفاز برشلونة حينها في مباراة الذهاب على ملعب الكامب نو بثلاثية نظيفة، قبل أن يحقق الريدز ريمونتادا تاريخية في الإياب على ملعبه الأنفيلد برباعية نظيفة، ليخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية ويحسم اللقب حينها على حساب توتنهام، وقال ميلنر عن تلك المواجهة: "نتيجة المباراة الأولى لم تكن عادلة، لكن كرة القدم ليست عادلة في بعض الأحيان"، وذلك في تصريحات أدلى بها لصحيفة "ماركا" الإسبانية.
ليفربول‎

«أربعاء الأبطال».. ماذا ينتظرك من مباريات اليوم؟

يشهد اليوم، الأربعاء، العديد من المواجهات القوية والمثيرة في مختلف الدوريات الأوروبية والعربية، أبرزها عندما يعود الأهلي للعب في الدوري المصري بمواجهة الإنتاج الحربي الساعة الثامنة مساءً، بعد التأهل لمجموعات دوري أبطال إفريقيا، كما يواجه الإسماعيلي نظيره المصري، في الساعة الخامسة والنصف مساءً، وفي دوري أبطال أوروبا، يواجه بروسيا دورتموند فريق سلافيا براج، ويلعب نابولي ضد جينك، وفي التاسعة مساءً تنطلق قمة برشلونة وإنتر ميلان على ملعب كامب نو، وفي نفس التوقيت يلعب ليفربول على ملعبه ضد سالزبورج.
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