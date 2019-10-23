السيسي وبوتين يترأسان الجلسة الافتتاحية لمنتدى "روسيا – أفريقيا"

٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٧ ص

بوتين والسيسي

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الروسى فلاديمير بوتين، صباح اليوم الأربعاء، الجلسة الافتتاحية لمنتدى "روسيا – أفريقيا" الاقتصادي، بحضور زعماء ومسئولي 43 دولة أفريقية بمدينة سوتشى. ? ويبحث المنتدى آفاق التعاون الروسي الأفريقي في مجالات الاستثمار والصناعة والتبادل التجاري، والإسكان، والعلوم والتكنولوجيا والتعليم والإعلام والبنية التحتية، والتكنولوجيا النووية واستقلال إفريقيا الاقتصادى والتعاون المشترك في مجال صناعة الألماس، وبيئة الأعمال، والتحول الرقمي والموارد المعدنية، والزراعة، والنظم الصحية ومساهمة الشباب الروسي والإفريقى في التنمية.

وسيركز المنتدى الروسى الإفريقى على ثلاثة محاور رئيسية وهي "تطوير العلاقات الاقتصادية"، و"إنشاء مشاريع مشتركة"، و"التعاون في المجالات الإنسانية والاجتماعية".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجه- خلال كلمته بالقمة المصرية الروسية - الشكر لمصر على دعمها وسعيها لإقامة منتدى "روسيا-إفريقيا"، معربا عن سعادته