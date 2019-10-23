قمة إنتر ودورتموند تخطف الأضواء في دوري الأبطال

٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٨ ص

إنتر

تتواصل، اليوم الأربعاء، مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك عندما يرحل ليفربول لمواجهة جينيك البلجيكي على ملعب لومينوس أرينا في تمام الساعة التاسعة مساءً، ويحتل ليفربول المركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط، بينما يتذيل جينيك الترتيب برصيد نقطة واحدة، وضمن مباريات نفس المجموعة يستقبل ريد بول سالزبورج النمساوي نظيره نابولي الإيطالي الساعة التاسعة مساءً، ويحتل نابولي الصدارة برصيد 4 نقاط، بينما يوجد سالزبورج في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

ويحتضن ملعب سان سيرو قمة مباريات الجولة عندما يستقبل إنتر نظيره بروسيا دورتموند في تمام الساعة التاسعة مساءً، ويحتل دورتموند صدارة المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، بينما يوجد إنتر في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة. وضمن مباريات نفس المجموعة يستقبل سلافيا براج نظيره برشلونة الساعة التاسعة مساءً، ويحتل