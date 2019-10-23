رياضة

قمة إنتر ودورتموند تخطف الأضواء في دوري الأبطال

٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٨ ص
إنتر
إنتر
تتواصل، اليوم الأربعاء، مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك عندما يرحل ليفربول لمواجهة جينيك البلجيكي على ملعب لومينوس أرينا في تمام الساعة التاسعة مساءً، ويحتل ليفربول المركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط، بينما يتذيل جينيك الترتيب برصيد نقطة واحدة، وضمن مباريات نفس المجموعة يستقبل ريد بول سالزبورج النمساوي نظيره نابولي الإيطالي الساعة التاسعة مساءً، ويحتل نابولي الصدارة برصيد 4 نقاط، بينما يوجد سالزبورج في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.
ويحتضن ملعب سان سيرو قمة مباريات الجولة عندما يستقبل إنتر نظيره بروسيا دورتموند في تمام الساعة التاسعة مساءً، ويحتل دورتموند صدارة المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، بينما يوجد إنتر في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة. وضمن مباريات نفس المجموعة يستقبل سلافيا براج نظيره برشلونة الساعة التاسعة مساءً، ويحتل
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ايكاردى‎ (2)

إيكاردي يلمح إلى بقائه في صفوف سان جيرمان

يواصل المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي عروضه القوية برفقة باريس سان جيرمان، منذ انتقاله لصفوف الفريق الفرنسي قادمًا من إنتر الصيف الماضي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع وجود بند يتيح لسان جيرمان شراءه بصورة نهائية مقابل 70 مليون يورو، وسجل إيكاردي هدفين أمس الثلاثاء، في فوز باريس سان جيرمان على كلوب بروج البلجيكي بنتيجة 5-0، وضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا يواصل باريس سان جيرمان تصدر المجموعة الأولى بـ9 نقاط.
كريستيان إريكسن (7)

دياز وإيسكو سلاحا ريال مدريد لضم إريكسن

يعاني ريال مدريد الإسباني من أزمة كبيرة في مركز لاعب الوسط، خاصة بعد إصابة كل من فالفيردي ولوكا مودريتش، وخوض الفريق المباريات في الآونة الأخيرة على أمل ألا يتعرض لاعب آخر للإصابة، وهو الأمر الذي أعاد للأذهان مرة أخرى فشل الإدارة في التعاقد مع لاعب في هذا المركز خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية. ريال مدريد كان قد ارتبط خلال الميركاتو الصيفي بعدد من لاعبي الوسط المميزين في العالم، وكان أبرزهم الدنماركي كريستيان إريكسن، لاعب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، الذي عاد بقوة إلى دائرة اهتمامات الفريق الأبيض.
الزمالك - المقاصة

مصر للمقاصة يحذر اتحاد الكرة بسبب الأخطاء التحكيمية

وجه وليد هويدي، مدير الكرة بنادي مصر للمقاصة، رسالة تحذير إلى الاتحاد المصري لكرة القدم؛ بسبب الأخطاء التحكيمية التي يقع فيها الحكام، ما تسبب في عرقلة مسيرة ناديه في الموسم الجديد من الدوري المصري، وأكد هويدي في تصريحات نشرها المركز الإعلامي للنادي الفيومي، اليوم الأربعاء، ضرورة أن تقوم لجنة إدارة اتحاد الكرة ولجنة الحكام فيها، بمعاقبة الحكام المخطئين، موضحًا: «الأخطاء التحكيمية حرمتنا من الفوز على وادي دجلة، نكنّ كل الاحترام للحكم محمد الحنفي، ولكن حكم الراية تغاضى عن رفع راية التسلل لصالحنا في الهدف الثاني».
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دورتموند

رويس يفوز بجائزة لاعب الأسبوع في «البوندسليجا»

توج الألماني ماركو رويس بجائزة أفضل لاعب في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الألماني، وذلك بعد تألقه اللافت للنظر في فوز فريقه بروسيا دورتموند بهدف نظيف على بروسيا مونشنجلادبخ، وذكر الحساب الرسمي للدوري الألماني بموقع "تويتر" أن رويس فاز بجائزة أفضل لاعب في الأسبوع، بعدما سجل هدف الفوز الوحيد في شباك مونشنجلادباخ، ليمنح دورتموند ثلاث نقاط ثمينة في مشواره نحو المنافسة على اللقب، وبفوز بروسيا، صعد الفريق للمركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة برصيد 15 نقطة، بالتساوي مع بايرن ميونيخ، وبفارق نقطة واحدة عن فولفسبورج ومونشجلادباج 16 نقطة في الصدارة.
ليفربول - برشلونة (4)

ميلنر يستعيد الانتصار التاريخي على برشلونة

لا تزال ذكريات مواجهة ليفربول وبرشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا تسيطر على ذهن لاعب ليفربول جيمس ميلنر، وفاز برشلونة حينها في مباراة الذهاب على ملعب الكامب نو بثلاثية نظيفة، قبل أن يحقق الريدز ريمونتادا تاريخية في الإياب على ملعبه الأنفيلد برباعية نظيفة، ليخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية ويحسم اللقب حينها على حساب توتنهام، وقال ميلنر عن تلك المواجهة: "نتيجة المباراة الأولى لم تكن عادلة، لكن كرة القدم ليست عادلة في بعض الأحيان"، وذلك في تصريحات أدلى بها لصحيفة "ماركا" الإسبانية.
برشلونة

إنتر ميلان يصارع برشلونة في دوري الأبطال

تتصدر مواجهة برشلونة الإسباني مع إنتر ميلان الإيطالي، منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، كما يتطلع ليفربول الإنجليزي حامل اللقب لتجنب التعثر مجددًا حين يستضيف ريد بول سالزبورج النمساوي بعدما استهل المسابقة بالخسارة. وعلى ليفربول بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب، أن ينسى سريعا هزيمته أمام نابولي الإيطالي، بهدفين نظيفين في ملعب "سان باولو" قبل أن يستضيف سالزبورج النمساوي على ملعبه "أنفيلد" الذي لم يخسر عليه 22 مباراة أوروبية متتالية.
يورجن كلوب

حلم كلوب (1).. حكاية خطاب مضحك ومحرج

بحماس منقطع النظير وشغف لا نظير له، خطف المدرب الألماني يورجن كلوب قلوب عشاق كرة القدم، فهو المدرب الذي يبحث عن التحديات بدايةً من ماينز وصولا إلى بروسيا دورتموند الذي صنع منه بأقل تكلفة ممكنة وحشًا لا يُقهر سيطر على الدوري الألماني، لينقل تجربته وحماسه إلى ليفربول مكللًا جهوده الموسم الماضي بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، ليستحق عن جدارة لقب أفضل مدرب في العالم، تلك الجائزة التي حصل عليها من «فيفا»، واحتفالًا بتلك المناسبة سلط كلوب الضوء على أبرز اللحظات المؤثرة في مسيرته لموقع "players tribune" كما يتحدث هو بنفسه كالآتي:
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