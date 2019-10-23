تعرف على نتائج قرعة كأس الخليج بمشاركة 5 منتخبات

٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٢٢ ص

قطر

سحبت، اليوم الأربعاء، قرعة النسخة رقم 24 من كأس الخليج لكرة القدم في نسخته رقم 24 التي تحتضنها قطر، بمشاركة 5 منتخبات في ظل انسحاب الثلاثي "السعودية والإمارات والبحرين" بسبب الأزمة السياسية مع قطر، وستقام المسابقة بنظام الدوري من دور واحد على استاد خليفة الدولي، وهو أحد الملاعب المقرر أن تستضيف مباريات في نهائيات كأس العالم 2022، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء "رويترز"، وستقام البطولة في الفترة بين 27 نوفمبر و9 ديسمبر، وستخوض قطر المباراة الافتتاحية للبطولة أمام اليمن، الشهر المقبل.

وتحمل الكويت الرقم القياسي كأكثر من توجت بلقب البطولة بواقع 10 مرات مقابل 3 مرات لكل من السعودية وقطر والعراق، ومرتين لكل من الإمارات وعمان، بينما اكتفت البحرين بالوصول إلى النهائي 4 مرات. وسبق أن استضافت قطر البطولة 3 مرات من قبل، الأولى في عام 1976 وتوجت الكويت باللقب، والثانية في عام 1992 وتوجت