رياضة

تعرف على نتائج قرعة كأس الخليج بمشاركة 5 منتخبات

٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٢٢ ص
قطر
قطر
سحبت، اليوم الأربعاء، قرعة النسخة رقم 24 من كأس الخليج لكرة القدم في نسخته رقم 24 التي تحتضنها قطر، بمشاركة 5 منتخبات في ظل انسحاب الثلاثي "السعودية والإمارات والبحرين" بسبب الأزمة السياسية مع قطر، وستقام المسابقة بنظام الدوري من دور واحد على استاد خليفة الدولي، وهو أحد الملاعب المقرر أن تستضيف مباريات في نهائيات كأس العالم 2022، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء "رويترز"، وستقام البطولة في الفترة بين 27 نوفمبر و9 ديسمبر، وستخوض قطر المباراة الافتتاحية للبطولة أمام اليمن، الشهر المقبل.
وتحمل الكويت الرقم القياسي كأكثر من توجت بلقب البطولة بواقع 10 مرات مقابل 3 مرات لكل من السعودية وقطر والعراق، ومرتين لكل من الإمارات وعمان، بينما اكتفت البحرين بالوصول إلى النهائي 4 مرات. وسبق أن استضافت قطر البطولة 3 مرات من قبل، الأولى في عام 1976 وتوجت الكويت باللقب، والثانية في عام 1992 وتوجت
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ايكاردى‎ (2)

إيكاردي يلمح إلى بقائه في صفوف سان جيرمان

يواصل المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي عروضه القوية برفقة باريس سان جيرمان، منذ انتقاله لصفوف الفريق الفرنسي قادمًا من إنتر الصيف الماضي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع وجود بند يتيح لسان جيرمان شراءه بصورة نهائية مقابل 70 مليون يورو، وسجل إيكاردي هدفين أمس الثلاثاء، في فوز باريس سان جيرمان على كلوب بروج البلجيكي بنتيجة 5-0، وضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا يواصل باريس سان جيرمان تصدر المجموعة الأولى بـ9 نقاط.
كريستيان إريكسن (7)

دياز وإيسكو سلاحا ريال مدريد لضم إريكسن

يعاني ريال مدريد الإسباني من أزمة كبيرة في مركز لاعب الوسط، خاصة بعد إصابة كل من فالفيردي ولوكا مودريتش، وخوض الفريق المباريات في الآونة الأخيرة على أمل ألا يتعرض لاعب آخر للإصابة، وهو الأمر الذي أعاد للأذهان مرة أخرى فشل الإدارة في التعاقد مع لاعب في هذا المركز خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية. ريال مدريد كان قد ارتبط خلال الميركاتو الصيفي بعدد من لاعبي الوسط المميزين في العالم، وكان أبرزهم الدنماركي كريستيان إريكسن، لاعب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، الذي عاد بقوة إلى دائرة اهتمامات الفريق الأبيض.
الزمالك - المقاصة

مصر للمقاصة يحذر اتحاد الكرة بسبب الأخطاء التحكيمية

وجه وليد هويدي، مدير الكرة بنادي مصر للمقاصة، رسالة تحذير إلى الاتحاد المصري لكرة القدم؛ بسبب الأخطاء التحكيمية التي يقع فيها الحكام، ما تسبب في عرقلة مسيرة ناديه في الموسم الجديد من الدوري المصري، وأكد هويدي في تصريحات نشرها المركز الإعلامي للنادي الفيومي، اليوم الأربعاء، ضرورة أن تقوم لجنة إدارة اتحاد الكرة ولجنة الحكام فيها، بمعاقبة الحكام المخطئين، موضحًا: «الأخطاء التحكيمية حرمتنا من الفوز على وادي دجلة، نكنّ كل الاحترام للحكم محمد الحنفي، ولكن حكم الراية تغاضى عن رفع راية التسلل لصالحنا في الهدف الثاني».
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الزمالك- والاتحاد‎ (2)

الأموال القطرية تهدد موقعة السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي

لا يكاد مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، أن ينهى أية أزمة إلا ويواجه أزمة جديدة تطارد القلعة البيضاء، آخرها التى فجرها مرتضى منصور، بعدما أعلن فى تصريحات تليفزيونية عن رفضه خوض فريقه الأول لكرة القدم مواجهة السوبر الإفريقى لموسم (2018- 2019) أمام نظيره الترجى التونسى، في الأراضى القطرية، وذلك بسبب خلافات سياسية أدت إلى مقاطعة مصرية لقطر، وقال مرتضى فى تصريحاته: «على استعداد لمواجهة الترجى التونسى فى تونس لأنه شعب شقيق لكن لن أرسل فريقى إلى قطر من أجل الحصول على (صفيحة)» على حد تعبيره.
مرتضى منصور (2)

مرتضى: وجودنا في قطر يعرض لاعبينا للخطف وتبادل أسرى

تحدث مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن الخطاب الذي أرسله إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)؛ لإخطارهم برفض القلعة البيضاء إقامة مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي في قطر، وقال مرتضى، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة «الحدث اليوم»، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، إن الخطاب تضمن الأسباب السياسية في المقام الأول، لعداء قطر وقيادتها لمصر واعتبارها دولة داعمة للإرهاب، وإعلان مقاطعتها من قبَل القيادة المصرية، بالإضافة إلى عدم وجود خطوط طيران مباشرة للدوحة.
مرتضى منصور (2)

مرتضى يهدد «كاف»: لن ألعب السوبر الإفريقي في قطر

كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن رفضه خوض مباراة كأس السوبر الإفريقي أمام نظيره الترجي التونسي في قطر، قائلا، في تصريحات لقناة «الحدث اليوم» في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، إنه مستعد للدخول في صراع مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، موضحًا: «لا أمانع مواجهة الترجي في تونس، لكني لن ألعب في قطر لأفوز بصفيحة». وتابع مرتضى: «لن ألعب في قطر، وأهلا بالمشكلات مع الاتحاد الإفريقي إذا كانت لديه رغبة في صناعة المشكلات مع الزمالك».
المدرب-إير?ي- رينارد (2)

رينارد يتحدث عن تعادل السعودية مع فلسطين

كشف الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي بإن تعادل فريقه مع مضيفه فلسطين شيئ إيجابي، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المواجهة التي انتهت بلا أهداف في التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم وكأس آسيا، حيث قال رينارد في المؤتمر الصحفي عقب المباراة أنهم كانوا يدركون صعوبة المهمة، وهذا ما وضح خلال المباراة مؤكدًا أن المنتخب الفلسطيني صعب للغاية على أرضه، وأعتقد أن نتيجة التعادل إيجابية قياساً على لعب المنتخب في أرض الخصم وبين جماهيره.
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