بايرن ميونيخ يتلقى ضربة جديدة بعد إصابة نجمه

تحرير:كريم مليم ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٢٥ ص

لوكاس هرنانديز

تلقى نادي بايرن ميونيخ الألماني ضربة جديدة بإصابة مدافعه الفرنسي لوكاس هرنانديز في كاحله، ما سيبعده عن الملاعب لأسابيع عدة، بحسب ما كشف المدير الرياضي في النادي، حسن صالح حميدزيتش، بعد المباراة التي فاز فيها فريقه على أولمبياكوس اليوناني، في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا. وقال البوسني صالح حميدزيتش لإذاعة «سبورت 1» الألمانية: «سيغيب هرنانديز عن الملاعب لفترة طويلة، لعدة أسابيع، وعانى هرنانديز من مشكلة في كاحله، سنرى ما إذا كانت أربطة الكاحل قد تأذت، كان يعاني من أوجاع مبرحة في الجزء الداخلي من كاحله؛ لذا اضطررنا إلى استبداله».

بدوره عانى لاعب الوسط الإسباني خافي مارتينيز، أحد المرشحين للحلول بدلًا من هرنانديز في مركز قلب الدفاع، من إصابة عضلية ولم يشارك في الشوط الثاني وعلق صالح حميدزيتش على ذلك بقوله: «عانى مارتينيز من مشكلة عضلية في الشوط الأول ولم يكن من الوارد اتخاذ أي مخاطرة». وحقق بايرن ميونيخ فوزًا مثيرًا

بدوره عانى لاعب الوسط الإسباني خافي مارتينيز، أحد المرشحين للحلول بدلًا من هرنانديز في مركز قلب الدفاع، من إصابة عضلية ولم يشارك في الشوط الثاني وعلق صالح حميدزيتش على ذلك بقوله: «عانى مارتينيز من مشكلة عضلية في الشوط الأول ولم يكن من الوارد اتخاذ أي مخاطرة».



وحقق بايرن ميونيخ فوزًا مثيرًا خارج أرضه أمام أولمبياكوس بنتيجة 3-2 على ملعب كارايساكي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



وتعرض هرنانديز الذي دفع بايرن ميونيخ مبلغًا قياسيا بلغ 85 مليون يورو للتعاقد معه قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني، الصيف الماضي، للإصابة في الدقيقة 57، وخرج قبل أن يشارك بدلا منه جيروم بواتينج.



وكان الفريق البافاري خسر جهود قلب دفاعه الآخر نيكلاس زوليه، الأسبوع الماضي، لإصابة في الرباط الصليبي ستبعده حتى نهاية الموسم الحالي.

