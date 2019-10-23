الحزن يسيطر على تيفيز بعد السقوط في الليبرتادوريس

٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٣٥ ص

ملعب لابومبونيرا

ودع بوكا جونيورز منافسات كوبا ليبرتادوريس، فجر اليوم الأربعاء، بعد تغلبه على ضيفه ريفر بليت بهدف نظيف على ملعب لابومبونيرا، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا بعد خسارة بوكا جونيزر ذهابًا في المونيمونتال 2-0، وقال النجم الأرجنتيني كارلوس تيفيز، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "إنه وضع محزن أن نفشل في الوصول للنهائي، لكنني فخور بالفريق؛ لأنه قدم كل ما لديه في الملعب، من الصعب للغاية إجراء تحليل للمباراة عند الخسارة، لكن أنا فخور جدا بالفريق. لا يوجد أي لوم على اللاعبين، وهذا أفضل شيء أذهب به إلى المنزل. لقد أدركت الجماهير هذا، ولذلك قاموا بالتصفيق لنا".

وتابع: "أعتقد أنه في الشوط الأول كان هناك غياب للدقة في اللمسة الأخيرة، وفي الشوط الثاني كان كل شيء يسير على ما يرام، لكن الفرص جاءت في البداية فقط". وواصل: "ليس كل المشجعين لديهم مثل هذه العظمة بالتصفيق لفريقهم عند الفشل. أنا فخور بأن أكون قائد هذا النادي، وهذا أيضًا مؤلم لي". وأردف:

وتابع: "أعتقد أنه في الشوط الأول كان هناك غياب للدقة في اللمسة الأخيرة، وفي الشوط الثاني كان كل شيء يسير على ما يرام، لكن الفرص جاءت في البداية فقط".



وواصل: "ليس كل المشجعين لديهم مثل هذه العظمة بالتصفيق لفريقهم عند الفشل. أنا فخور بأن أكون قائد هذا النادي، وهذا أيضًا مؤلم لي".



وأردف: "إلغاء هدف للبوكا بسبب لمسة يد؟ كنت بعيدًا عن الكرة، كما أن الحكم لم يكن قريبًا من اللعبة، لا أعرف كيف شاهدها!".



وأتم: "مستقبلي؟ لا يمكنني الإجابة عن أي شيء الآن؛ لأن عدم الوصول للنهائي سيجعل هناك الكثير من الأحاديث".



وينتظر ريفر بليبا في المباراة النهائية الفائز من مباراة فلامنيجو البرازيلي ومواطنه جريميو، وسيقام النهائي يوم 23 نوفمبر المقبل في تشيلي.