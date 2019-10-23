رياضة

الحزن يسيطر على تيفيز بعد السقوط في الليبرتادوريس

٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٣٥ ص
ملعب لابومبونيرا
ملعب لابومبونيرا
ودع بوكا جونيورز منافسات كوبا ليبرتادوريس، فجر اليوم الأربعاء، بعد تغلبه على ضيفه ريفر بليت بهدف نظيف على ملعب لابومبونيرا، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا بعد خسارة بوكا جونيزر ذهابًا في المونيمونتال 2-0، وقال النجم الأرجنتيني كارلوس تيفيز، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "إنه وضع محزن أن نفشل في الوصول للنهائي، لكنني فخور بالفريق؛ لأنه قدم كل ما لديه في الملعب، من الصعب للغاية إجراء تحليل للمباراة عند الخسارة، لكن أنا فخور جدا بالفريق. لا يوجد أي لوم على اللاعبين، وهذا أفضل شيء أذهب به إلى المنزل. لقد أدركت الجماهير هذا، ولذلك قاموا بالتصفيق لنا".
وتابع: "أعتقد أنه في الشوط الأول كان هناك غياب للدقة في اللمسة الأخيرة، وفي الشوط الثاني كان كل شيء يسير على ما يرام، لكن الفرص جاءت في البداية فقط". وواصل: "ليس كل المشجعين لديهم مثل هذه العظمة بالتصفيق لفريقهم عند الفشل. أنا فخور بأن أكون قائد هذا النادي، وهذا أيضًا مؤلم لي".    وأردف:
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إيكاردي يلمح إلى بقائه في صفوف سان جيرمان

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وفاة مشجع لريفر بليت بسبب «كلاسيكو الدم»

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