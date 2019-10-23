السيسي: منتدى (أفريقيا ـ روسيا) سيسهم في تعزيز قدرات دول القارة

تطلعات شعوبنا يجب أن تدفعنا جميعا للتكاتف لتحقيق آمالهم وطموحاتهم المشروعة نحو السلام والاستقرار، والتقدم الاقتصادي والتنمية، كما تحتم علينا الاستفادة من التجارب الاقتصادية الناجحة

٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٤٢ ص

السيسي - أرشيفية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية توصل منتدى (أفريقيا ـ روسيا) الاقتصادي إلى نتائج تسهم في تعزيز قدرات وإمكانات الدول الإفريقية وأولوياتها ومشروعاتها الرائدة، معربا عن تقديره للجانب الروسي لإصراره على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية. وقال الرئيس السيسي ـ في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى (أفريقيا ـ روسيا) الاقتصادي بمدينة سوتشي الروسية ـ "السيد الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، أصحاب الجلالة والفخامة والمعالي رؤساء الدول والحكومات الأفريقية، السيدات والسادة.. أود في البداية أن أعرب عن تقديري الخاص للرئيس فلاديمير بوتين، ولشعب روسيا الاتحادية الصديق، على حفاوة الاستقبال والضيافة، والاهتمام بتعزيز التعاون بين أفريقيا وروسيا".

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي "إنه من خلال تدشين المنتدى الاقتصادي (الإفريقي الروسي) كمنصة تتيح عرض مختلف الفرص الاستثمارية والتجارية بين الجانبين، بما يعزز الترابط والتواصل بين شعوبنا، ويسهم في دفع مسيرة التنمية في القارة الإفريقية وفقا لرؤية أجندة الاتحاد الإفريقي التنموية 2063، ويساعد على استكشاف