وزير الاتصالات: 8 مليارات جنيه لميكنة خدمات الحكومة

تحرير:أحمد البرماوي ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٤٨ ص

وزير الاتصالات

كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن تكلفة ميكنة الخدمات الحكومية على مستوى الجمهورية ستصل 8 مليارات جنيه. أضاف طلعت، خلال لقاء مع أعضاء لجنة الاتصالات والتكنولوجيا بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن تنفيذ الميكنة سيحتاج إلى توصيل شبكات الألياف الضوئية لنحو 33 ألف مبنى على مستوى المحافظات. أشار إلى أن الحكومة تسعى لبناء مصر الرقمية، وميكنة جميع الخدمات الحكومية التي يقوم بها المواطن في حياته، و المساهمة في بناء الإنسان المصري وتحفيز قدرتخ على المنافسة في سوق العمل.

وأكد على أن عدد الخدمات التي سيتم تقديمها في بورسعيد ستصل إلى 170 خدمة بنهاية العام، موضحا أنه سبتم الانتهاء من توصيل الالياف الضوئية ل800 مبنى حكومي لتوفير البنية التحتية اللازمة لتقديم الخدمة.وكان الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات قد أوضح أن ميكنة التأمين الصحي مع المحافظات الأربع تكلف 1.5 مليار جنيه