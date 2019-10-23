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جوائز 60 ألف دولار.. تفاصيل مسابقة كأس إفريقيا للتطبيقات والألعاب الإلكترونية

تتيح المسابقة فرصة الحصول على جوائز ومنح مالية بإجمالي 60 ألف دولار، بالإضافة إلى فرص للانضمام إلى برامج مسرعات الأعمال في مصر ومختلف الدول الأفريقية
تحرير:أحمد البرماوي ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٥٨ ص
ألعاب الكترونية
ألعاب الكترونية
أطلقت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" مسابقة "كأس افريقيا للتطبيقات والألعاب الإلكترونية African App Launchpad Cup "، وذلك بالتعاون مع شركة "رايز أب" المجتمع الأكبر لريادة الأعمال بالشرق الأوسط والذي يهدف إلى توصيل الشركات الناشئة في الشرق الأوسط بمعظم الموارد ذات صلة في جميع أنحاء العالم، وتعد المسابقة هي الأولى من نوعها في قارة افريقيا حيث توفر للشركات الناشئة في مراحلها المبكرة ورواد الأعمال في مصر و19 دولة افريقية، منصة هامة لاستعراض أفكارهم الابتكارية وتقديم مشروعاتهم التجارية في مجال التطبيقات والألعاب الإلكترونية.
كما تتيح المسابقة فرصة الحصول على جوائز ومنح مالية بإجمالي 60 ألف دولار، بالإضافة إلى فرص للانضمام إلى برامج مسرعات الأعمال في مصر ومختلف الدول الأفريقية، وتم فتح باب التسجيل للشركات الناشئة من مصر وافريقيا والتقدم للمسابقة من خلال الموقع الإلكتروني للمسابقة وهو: http://techleaders.eg/aal/competition/
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