2050 قطعة.. خريطة أراضي الحكومة المطروحة للاستثمار الصناعي

تحرير:أحمد البرماوي ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:١٠ م

مصانع

كشفت الهيئة العامة للتنمية الصناعية تفاصيل المرحلة الأولى من الخريطة الاستثمارية الصناعية والتي تشمل طرح 2050 قطعة أرض بفرص استثمارية جاهزة بمساحة 5.2 مليون متر تشمل كل القطاعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بمساحات تتراوح من 160 م2 وحتى 40 الف متر مربع، وأوضح المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة، أن القطع المطروحة بالمرحلة الأولى موزعة على 13 محافظة حيث جاءت مدينة السادات بالمنوفية في المقدمة باجمالي عدد 1076 قطعة ارض باجمالي مساحة تقديرية 2.3 مليون متر مربع ومن بعدها محافظة قنا باجمالي عدد 374 قطعة بمساحة 600 الف م2 تقريبا.

وأضاف أن الفرص متاحة في مدينة العاشر من رمضان باجمالي 359 قطعة ارض على مساحة حوالي 190 الف م2 وتأتي القنطرة شرق باجمالي 45 قطعة على مساحة 40 الف م2. كما تشمل طرح 43 قطعة في برج العرب الجديدة بمساحة تقديرية 134 الف م2، ثم تأتي المحلة الكبرى باجمالي عدد قطع 42 على مساحة 33 الف م2 تقريبا، بينما المنيا