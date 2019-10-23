سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

قيس سعيد يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لتونس

الرئيس التونسي: تونس ستبقى داعمة لكل القضايا العادلة وفي مقدمتها قضية فلسطين.. الحق الفلسطيني لن يسقط كما يتوهم البعض بالتقادم لأن فلسطين ليس مجرد قطعة أرض
٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:١٩ م
قيس سعيد الرئيس التونسي
قيس سعيد الرئيس التونسي
أدى الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد، صباح اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية ليصبح رئيسا جديدا للبلاد، لفترة رئاسية مدتها 5 سنوات، وذلك خلال جلسة للبرلمان. وحسب الفصل 76 من الدستور تلا سعيد، 61 سنة، اليمين الدستورية التالية: "أقسم باللّه العظيم أن أحافظ على استقلال تونس وسلامة ترابها، وأن أحترم دستورها وتشريعها، وأن أرعى مصالحها، وأن ألتزم بالولاء لها." وبعد ذلك ألقى الرئيس الجديد خطابا إلى الشعب التونسي، قال فيه إن ما حصل في تونس ثورة سياسية وثقافية في آن، مضيفا أن التونسيين اختاروا الحرية والديمقراطية، ولن يتراجعوا عنها.
وأكد سعيد على ضرورة أن تبقى مرافق الدولة خارج الحسابات السياسية، قائلا: "الأمانة هي الحفاظ على الدولة التونسية بكل مرافقها العمومية التي لابد أن تبقى خارج الحسابات السياسية، ولن أتسامح مع أي فلس يخرج من أموال التونسيين دون وجه حق". ووفقا للقانون المعمول به في تونس، فقد دعا القائم بأعمال رئيس مجلس النواب
اقرأ المزيد
المظاهرات- في- لبنان (8)

البطريرك الماروني يتضامن مع الاحتجاجات اللبنانية

أعلن البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، دعمه للاحتجاجات السلمية في لبنان، اليوم الأربعاء، ودعا لتشكيل حكومة لبنانية جديدة. وأعرب البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، في مستهل الاجتماع الاستثنائي لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان، عن أسفه "لأن الناس ليس لديهم الثقة بالدولة ولا بالمسؤولين السياسيين، وإنما لديهم الثقة بالكنيسة"، مؤكدا: "نحن لا نستطيع أن نخيب آمالهم، واليوم نجتمع لمخاطبتهم. وسوف نتدارس الأفكار سويا من خلال ورقة عمل وضعناها خلال اليومين الماضيين".
صحف-سودانية

صحف عربية: جرائم الحرب تلاحق أردوغان

تنوعت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، بين استعراض تطورات الأوضاع في لبنان، وتصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي حول سد النهضة ورد مصر، كما أطلعتنا الصحف على تسبب الأمطار التي شهدتها مصر في تعطيل المدارس، إضافة إلى العديد من الموضوعات المتنوعة. نبدأ من إثيوبيا حيث كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن تحذير رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، من أنه إذا كانت هناك حاجة إلى خوض حرب بشأن سد النهضة محل الخلاف مع مصر، فإن بلاده ستحشد الملايين من الأشخاص، غير أنه أكد في الوقت ذاته أن المفاوضات وحدها هي القادرة على حل جمود الموقف الحالي.
المظاهرات- في- لبنان (7)

بسبب المظاهرات.. تعليق الدراسة جراء إغلاق الطرق في لبنان

قرر وزير التربية والتعليم العالي اللبناني، أكرم شهيب، تعليق الدراسة في عموم البلاد اعتبارا من غد الأربعاء وحتى إشعار آخر، وذلك جراء الاستمرار في إغلاق الطرق الناجم عن التظاهرات الحاشدة التي يشهدها لبنان. وكان وزير التعليم قد أصدر في وقت سابق اليوم، قرارا باستئناف العملية الدراسية بصورة طبيعية واعتيادية اعتبارا من صباح الغد، مؤكدا أن هذا القرار لم ينطلق من أي خلفية سياسية أو أي نية للتضييق على التحركات الشعبية التي تشهدها البلاد.
تظاهرات طلابية في السودان

تعليق مفاوضات السلام السودانية.. وهذا موعد الجولة المقبلة

أكد توت قلواك مستشار رئيس جنوب السودان، رئيس لجنة الوساطة في المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، اقتراب توقيع سلام شامل بين الأطراف السودانية، سيتم الاحتفال به فى جوبا، موضحا أنه تقرر تعليق المفاوضات حتى 21 نوفمبر المقبل. وعقدت وفود التفاوض الثلاثة لمحادثات السلام "الحكومة السودانية، "الجبهة الثورية"، و"الحركة الشعبية - شمال – جناح عبد العزيز الحلو"، مؤتمرا صحفيا اليوم الثلاثاء، في جوبا، في ختام الجولة الحالية من المحادثات. وقال عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق الركن شمس الدين كباشي إن الوفد الحكومي، جاء للمفاوضات في جوبا حاملا تطلعات، وآمال الشعب السوداني في السلام والتنمية، ووجد ذات الروح لدى الأخوة في الوفود المفاوضة الأخرى.
اقرأ المزيد من الأخبار
الغنوشي-والاغتيالات

الغنوشي أم العريض.. من يرأس حكومة «النهضة» التونسية؟

تشهد تونس مأزقا جديدا وهو تشكيل الحكومة المرتقبة ومن سيرأسها وترتيب التحالفات بعد نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في السادس من الشهر الحالي، حيث تواصل الأحزاب الفائزة في الانتخابات مشاورات التشكيل، وسط إصرار حزب حركة النهضة وتمسكه برئاسة الحكومة الجديدة. "النهضة" اعتبرت أن موضوع رئاسة الحكومة غير قابل للتفاوض، مؤكدة على أحقيتها في تعيين رئيس حكومة من داخلها باعتبارها الحزب الفائز بغالبية المقاعد في البرلمان. وكانت حركة النهضة ذات المرجعية الإسلامية، قد حلت في المركز الأول في الانتخابات التشريعية، حيث نالت 52 مقعدا من أصل 217 مقعدا.
قيس سعيد

رسميًا.. فوز قيس سعيد برئاسة تونس بنسبة 72%

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية فوز أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد في الجولة الثانية من الإنتخابات الرئاسية التي جرت أمس الأحد. وأوضحت الهيئة في مؤتمر صحفي عقد اليوم الإثنين، للإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية، أنه بعد الانتهاء من فرز أصوات الناخبين بكافة مراكز الإقتراع، حصد سعيد 72.71 % من أصوات الناخبين، بينما حصل منافسه رجل الأعمال نبيل القروي على 27.29 % من الأصوات.
قيس- سعيد

قيس سعيد.. أستاذ القانون من الجامعة إلى قصر قرطاج

فوز كاسح حققه الأكاديمي قيس سعيد في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تونس، التي جرت الأحد لانتخاب رئيس جديد للبلاد، بين قيس سعيد المرشح المستقل، ونبيل القروي مرشح حزب "قلب تونس" المدعوم من قوى يسارية وليبرالية. فور إغلاق مراكز الاقتراع أشارت النتائج الأولية واستطلاعات الرأي إلى فوز كبير لسعيد بحصوله على نحو 72 في المئة من الأصوات مقابل نحو 27 في المئة لمنافسه القروي. وتحدثت الاستطلاعات أيضا عن إقبال لافت، حيث ناهزت نسبة المشاركة 70 في المئة.
صحف سعودية

صحف عربية: قيس يصل قرطاج ونظام الأسد يواجه تركيا

تصدرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في تونس عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الإثنين، وأطلعتنا أيضا على تطورات الغزو التركي لسوريا وتداعيات هذا الهجوم، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. كشفت صحيفة "الخليج" عن تحقيق المرشح المستقل قيس سعيد في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التونسية فوزا ساحقا على منافسه رئيس حزب "قلب تونس" قطب الإعلام نبيل القروي، ووفقا لنتائج الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "سيغما كونساي"، فقد نال سعيد 76.9% من الأصوات، في حين حاز القروي 23.1% من الأصوات.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]