قيس سعيد يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لتونس

الرئيس التونسي: تونس ستبقى داعمة لكل القضايا العادلة وفي مقدمتها قضية فلسطين.. الحق الفلسطيني لن يسقط كما يتوهم البعض بالتقادم لأن فلسطين ليس مجرد قطعة أرض

٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:١٩ م

أدى الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد، صباح اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية ليصبح رئيسا جديدا للبلاد، لفترة رئاسية مدتها 5 سنوات، وذلك خلال جلسة للبرلمان. وحسب الفصل 76 من الدستور تلا سعيد، 61 سنة، اليمين الدستورية التالية: "أقسم باللّه العظيم أن أحافظ على استقلال تونس وسلامة ترابها، وأن أحترم دستورها وتشريعها، وأن أرعى مصالحها، وأن ألتزم بالولاء لها." وبعد ذلك ألقى الرئيس الجديد خطابا إلى الشعب التونسي، قال فيه إن ما حصل في تونس ثورة سياسية وثقافية في آن، مضيفا أن التونسيين اختاروا الحرية والديمقراطية، ولن يتراجعوا عنها.

وأكد سعيد على ضرورة أن تبقى مرافق الدولة خارج الحسابات السياسية، قائلا: "الأمانة هي الحفاظ على الدولة التونسية بكل مرافقها العمومية التي لابد أن تبقى خارج الحسابات السياسية، ولن أتسامح مع أي فلس يخرج من أموال التونسيين دون وجه حق". ووفقا للقانون المعمول به في تونس، فقد دعا القائم بأعمال رئيس مجلس النواب

وأكد سعيد على ضرورة أن تبقى مرافق الدولة خارج الحسابات السياسية، قائلا: "الأمانة هي الحفاظ على الدولة التونسية بكل مرافقها العمومية التي لابد أن تبقى خارج الحسابات السياسية، ولن أتسامح مع أي فلس يخرج من أموال التونسيين دون وجه حق".

ووفقا للقانون المعمول به في تونس، فقد دعا القائم بأعمال رئيس مجلس النواب عبد الفتاح مورو لأداء اليمين الدستورية في جلسة اليوم من البرلمان الذي يصفه كثيرون بالمشتت، إثر ما أفرزته نتائج الانتخابات التشريعية. ويحمل سعيد آمال وتطلعات من انتخبوه بحماسة شديدة، للبدء في مهمة أقل ما يمكن وصفها بالصعبة، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة.

ليس أقل تلك الملفات حساسية، ملف تشكيل الحكومة الجديدة، إذ يترتب على عاتق سعيد تكليف رئيس الحزب الفائز بانتخابات البرلمان وهو في هذه الحالة، حزب حركة النهضة، بتشكيل حكومة في مهلة أقصاها 60 يوما، وفقا للدستور، وفي حال فشلت النهضة بتشكيل حكومة ائتلافية في غضون شهرين، يكلف الرئيس في حينها شخصية سياسية لتشكيلها، أما إذا فشلت الجهود تلك، وفقا للمهل الدستورية، فيحق للرئيس حل البرلمان التونسي، ودعوة المواطنين لصناديق الاقتراع مجددا.

وفي انتظار ما ستؤول إليه الأمور، مع تعدد الاحتمالات، المؤكد أن النهج السياسي وفقا لنتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد تغيرت ملامحه إلى غير رجعة.

وقال الرئيس التونسي، في الكلمة التي ألقاها أمام نواب الشعب بمناسبة تنصيبه رئيسا لتونس، إن ما تعيشه تونس اليوم أذهل العالم، فما حدث هو ثورة حقيقة بمفهوم جديد، لأن الثورات تقوم كما هو مألوف ضد الشرعية، لكن ما حدث في تونس ثورة بأدوات الشرعية ذاتها، مضيفا: "يجب أن يكون الجميع على يقين أن الحرية التي دفع الشعب الكثير من أجل الوصول إليها لن يقدر أحد على سلبه إياها تحت أية ذريعة أو تحت أي مسمى، ومن كان يحن للعودة إلى الوراء فهو يلهث وراء السراب، ولا مجال للمساس بحقوق المرأة، خاصة الاقتصادية والاجتماعية، فكرامة الوطن من كرامة مواطنيه، وأن الشعب التونسي الذي يتطلع إلى الحرية يتطلع بنفس القوة والعزم إلى العدل، فقد ضاقت الصدور من الظلم".

وتابع: "إن آمال الشعب كبيرة وحقوقهم مشروعة وليس لأحد الحق في أن يتجاهلها أو يتناساها، والدولة التونسية ملتزمة بكل معاهداتها الدولية، وإن كان من حقها أن تطالب بتطويرها في الاتجاه الذي يراعي مصالح شعبها، والأهم من المعاهدات المكتوبة هو التفاهم بين الأمم والشعوب من أجل الإنسانية جمعاء، ولا حاجة للتأكيد أن الامتداد الطبيعي هو مع الأشقاء في المغرب العربي وإفريقيا والوطن العربي والأصدقاء في شمال المتوسط وكل من يقاسم الشعب التونسي طموحاته وآماله".

وأكد أن تونس ستبقى داعمة لكل القضايا العادلة وفي مقدمتها قضية فلسطين، مشددا على أن الحق الفلسطيني لن يسقط كما يتوهم البعض بالتقادم، لأن فلسطين ليس مجرد قطعة أرض بل ستبقى في وجدان كل مواطن تونسي ومنقوشة في صدره.

وجدد سعيد، التحية للقوات المسلحة وقوات الأمن الداخلي التي تقف في وجه الإرهاب والجريمة، مؤكدا أن "الشعب والدولة أمانة، وأن الجميع يحمل أمانة كل من موقعه، أمانة الاستجابة لأبناء الشعب بالحرية والكرامة، ولا حق لأحد في أن يخيب آماله، شعبنا يريد أن يعبر الجسر الذي شيده بدمه وعرقه من اليأس إلى الأمل ومن الإحباط إلى العمل، داعيا كل مواطن لأن يكون قدوة"، مشددا على أنه لا تسامح في مليم واحد من عرق هذا الشعب.

ومن المقرر أن يتوجه سعيد إلى قصر قرطاج لتسلم السلطة من سلفه الرئيس المؤقت محمد ناصر، وفق البروتوكول الرئاسي المعمول به، ليبدأ مباشرة في ممارسة مهامه.