الإسكندرية تغرق في أولى اختبارات الشتاء (صور)

تحرير:محمد مجلي ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٧ م

أمطار الإسكندرية

تعرضت محافظة الإسكندرية، وأجزاء متفرقة من الساحل الشمالي لهطول أمطار رعدية غزيرة استمرت لنحو 5 ساعات متواصلة، شملتها برق وهطول أمطار ثلجية، منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الأربعاء، مصحوبة بانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، وذلك بسبب موجة الطقس السيء التي تتعرض لها البلاد. وأعلن عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، رفع درجة الطوارئ بمختلف الأجهزة التنفيذية، لمواجهة الأمطار الغزيرة وتجمعات مياه الأمطار والمشكلات الناجمة عنها، مشددا على ضرورة المتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة، ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات نتيجة سقوط الأمطار.

وكشفت الأمطار سوء استعداد المحافظة بسبب تراكمات المياه التي انتشرت في كل مكان، ما دفع محافظ الإسكندرية، إلى توجيه شركة الصرف الصحي والأجهزة التنفيذية المعنية برفع درجة الاستعداد والطواريء القصوى للتعامل.وأعلنت شركة الصرف الصحي برئاسة اللواء محمود نافع، حالة الطوارىء القصوى والدفع بـ93 سيارة شفط وكسح