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الإسكندرية تغرق في أولى اختبارات الشتاء (صور)

تحرير:محمد مجلي ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٧ م
أمطار الإسكندرية
أمطار الإسكندرية
تعرضت محافظة الإسكندرية، وأجزاء متفرقة من الساحل الشمالي لهطول أمطار رعدية غزيرة استمرت لنحو 5 ساعات متواصلة، شملتها برق وهطول أمطار ثلجية، منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الأربعاء، مصحوبة بانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، وذلك بسبب موجة الطقس السيء التي تتعرض لها البلاد. وأعلن عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، رفع درجة الطوارئ بمختلف الأجهزة التنفيذية، لمواجهة الأمطار الغزيرة وتجمعات مياه الأمطار والمشكلات الناجمة عنها، مشددا على ضرورة المتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة، ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات نتيجة سقوط الأمطار.
وكشفت الأمطار سوء استعداد المحافظة بسبب تراكمات المياه التي انتشرت في كل مكان، ما دفع محافظ الإسكندرية، إلى توجيه شركة الصرف الصحي والأجهزة التنفيذية المعنية برفع درجة الاستعداد والطواريء القصوى للتعامل.وأعلنت شركة الصرف الصحي برئاسة اللواء محمود نافع، حالة الطوارىء القصوى والدفع بـ93 سيارة شفط وكسح
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العفو-عن-سجناء (4)

النائب العام يأمر بإخلاء سبيل 4 فئات خلال تحقيقات «20 سبتمبر»

أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بإخلاء سبيل أعداد من المتهمين لثبوت تواجدهم بأماكن التظاهر وبين المتظاهرين دون قصد التظاهر خلال مظاهرات 20 سبتمبر، والتماسا للرأفة أمر بإخلاء سبيل الأطفال والطلاب والنساء والشيوخ الذين ثبت تظاهرهم ولم يثبت ارتباطهم بدعوات الجماعات التي تستهدف هدم مؤسسات الدولة المصرية. واستكملت النيابة العامة تحقيق دفاع المتهمين في وقائع تظاهرات يوم 20 سبتمبر الماضي، والتحقق من أدلة الإثبات، وانتهت إلى تواجد متهمين بأماكن التظاهرات عرضا أو لغرض مشاهدتها، بينما ثبت بحق آخرين اشتراكهم بتلك التظاهرات وإدارة بعضهم لها ودعوتهم إليها.
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البرلمان يدرس مشروع قانون «الوساطة لتسوية النزاعات»

قال المستشار الدكتور حسن بسيوني رئيس اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب لدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، إن اللجنة بدأت عملها، أمس الثلاثاء، في دراسة مشروع القانون، وانها ستعقد عدد من الاجتماعات خلال الفترة المقبلة، لتنتهي من إعداد تقرير بشأنه يتم عرضه على اللجنة التشريعية، مؤكدا أهمية مشروع القانون، في ظل ما يشهده العالم من تطور تكنولوجى وسرعة تدفق للمعلومات وإبرام للعقود عبر الشبكات الإلكترونية.
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البرلمان يوافق على اقتراحات بشأن مشكلات الري

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، في اجتماع عقدته، اليوم الأربعاء، على عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من بعض النواب، حول مشكلات تتعلق بعمل وزارة الري والموارد المائية. ومن الطلبات التي وافقت عليها اللجنة، طلب من النائب سمير رشاد أبو طالب، بتصفيح مجرى السيول الموجود بقرية جبل الطير البحرية، التابعة لمركز سمالوط بالمنيا. وجاء في الطلب أن مجرى السيول الموجود بالقرية، نظرا لوجود جزء كبير منه غير مصفح، يهدد بوقوع كوارث مستقبلية، في حالة انهيار الجزء الجانبي للمخر.
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نائبة: تغيير قانون الأحوال الشخصية طوق نجاة للملايين

قالت النائبة مايسة عطوة وكيلة لجنة القوى العاملة، إن إعلان الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، مناقشة قانون الأحوال الشخصية خلال 60 يوما سواء أرسلت الحكومة مشروع قانونها أم لم ترسله، يؤكد رغبة المجلس في إنجاز واحد من أهم التشريعات التي تحتاج إلى التغيير الجذري في أسرع وقت نظرا لمرور قرن من الزمان على القانون الحالي، مؤكدة أن القانون الحالي بدلا من أن يخفف من أزمات الطلاق ويحل مشكلات المواطنين أصبح سبب رئيسي في خلق الخلافات وزيادة المعاناة، فالتعديلات التي أدخلت على القانون خلال السنوات الماضية كانت بهدف دعم المرأة وتحقيق مكتسبات لها.
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هطول-أمطار-غزيرة-على-الإسكندرية-بسبب-عوة (1)

غدا استمرار انخفاض درجات الحرارة.. وأمطار غزيرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية استمرار انخفاض درجات الحرارة على الأنحاء كافة ليسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء تمتد إلى شمال الصعيد وجنوب مدينتي حلايب وشلاتين، تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق شمال البلاد.
هطول-أمطار-غزيرة-على-الإسكندرية-بسبب-عوة (3)

اليوم انخفاض في درجات الحرارة.. وأمطار غزيرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة ليسود، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى الوجه البحري والقاهرة وسيناء وشمال الصعيد، وجنوبا على مدينتى حلايب وشلاتين تكون غزيرة، ورعدية أحيانا على مناطق من شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس.
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الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، حيث الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على أقصى غرب البلاد وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء ومناطق من شمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طوارئ-بالبحيرة-بسبب-الامطار (7)

اليوم انخفاض في درجات الحرارة.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من سيناء وجنوب البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس. وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
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