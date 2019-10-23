رغم سوء حالة الجو.. قناة السويس تحقق رقما قياسيا

تحرير:محمد مصباح ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م

قناة السويس - صورة أرشيفية

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، إن حركة الملاحة بالقناة منتظمة وتعمل بصورة طبيعية رغم سوء الأحوال الجوية، وإن قناة السويس شهدت عبور 73 سفينة من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات 4.7 مليون طن، وبلغ عدد السفن العابرة من الشمال 42 سفينة بحمولات 2.4 مليون طن، فيما عبرت 31 سفينة من الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بحمولات 2.3 مليون طن، ووجه رئيس الهيئة رسالة تحية وتقدير لمرشدي الهيئة وجميع العاملين بالهيئة الذين يبذلون جهدا كبيرا، لضمان انتظام حركة الملاحة وعبور السفن بأمان وسلامة.

وشهدت القناة عبور 10 سفن عملاقة تزيد حمولاتها الكلية عن 150 ألف طن للسفينة، فيما عبرت 7 سفن ضخمة ضمن شريحة الحمولات التي تتراوح بين 100 إلى 150 ألف طن للسفينة الواحدة.وتصدرت حركة الملاحة من اتجاه الشمال سفينة الحاويات العملاقة "EVER GENIUS" التي ترفع علم بنما، بحمولة كلية 222 ألف طن، في رحلتها القادمة