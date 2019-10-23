رياضة

الإعلان عن الموعد الجديد لمباراة الكلاسيكو

٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٨ م
ريال مدريد وبرشلونة
ريال مدريد وبرشلونة
أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن الموعد الجديد لمباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، تلك المواجهة التي كان من المفترض أن تقام على على ملعب الكامب نو يوم 26 أكتوبر، قبل أن يتم تأجيلها بسبب المظاهرات السياسية المنتظر اندلاعها في مقاطعة كتالونيا في نفس يوم المباراة، ووفقًا للموقع الرسمي للاتحاد الإسباني لكرة القدم، ستقام المباراة يوم 18 ديسمبر المقبل، على ملعب "كامب نو، وأوضح الاتحاد أنه تم تحديد موعد الكلاسيكو، بعدما درست لجنة المسابقات الاقتراحات المقدمة من الناديين.
ونظرت اللجنة أيضًا في التقارير الواردة من رابطة الليجا، والتي كانت تعترض على إقامة المباراة يوم 18 ديسمبر المقبل، لكن رأيها غير ملزم للاتحاد الإسباني. يذكر أن برشلونة يحتل صدارة الليجا برصيد 19 نقطة، بينما يأتي ريال مدريد في المركز الثاني بـ18 نقطة. وتمكن ريال مدريد أمس الثلاثاء من تحقيق أول انتصار
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ايكاردى‎ (2)

إيكاردي يلمح إلى بقائه في صفوف سان جيرمان

يواصل المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي عروضه القوية برفقة باريس سان جيرمان، منذ انتقاله لصفوف الفريق الفرنسي قادمًا من إنتر الصيف الماضي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع وجود بند يتيح لسان جيرمان شراءه بصورة نهائية مقابل 70 مليون يورو، وسجل إيكاردي هدفين أمس الثلاثاء، في فوز باريس سان جيرمان على كلوب بروج البلجيكي بنتيجة 5-0، وضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا يواصل باريس سان جيرمان تصدر المجموعة الأولى بـ9 نقاط.
كريستيان إريكسن (7)

دياز وإيسكو سلاحا ريال مدريد لضم إريكسن

يعاني ريال مدريد الإسباني من أزمة كبيرة في مركز لاعب الوسط، خاصة بعد إصابة كل من فالفيردي ولوكا مودريتش، وخوض الفريق المباريات في الآونة الأخيرة على أمل ألا يتعرض لاعب آخر للإصابة، وهو الأمر الذي أعاد للأذهان مرة أخرى فشل الإدارة في التعاقد مع لاعب في هذا المركز خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية. ريال مدريد كان قد ارتبط خلال الميركاتو الصيفي بعدد من لاعبي الوسط المميزين في العالم، وكان أبرزهم الدنماركي كريستيان إريكسن، لاعب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، الذي عاد بقوة إلى دائرة اهتمامات الفريق الأبيض.
الزمالك - المقاصة

مصر للمقاصة يحذر اتحاد الكرة بسبب الأخطاء التحكيمية

وجه وليد هويدي، مدير الكرة بنادي مصر للمقاصة، رسالة تحذير إلى الاتحاد المصري لكرة القدم؛ بسبب الأخطاء التحكيمية التي يقع فيها الحكام، ما تسبب في عرقلة مسيرة ناديه في الموسم الجديد من الدوري المصري، وأكد هويدي في تصريحات نشرها المركز الإعلامي للنادي الفيومي، اليوم الأربعاء، ضرورة أن تقوم لجنة إدارة اتحاد الكرة ولجنة الحكام فيها، بمعاقبة الحكام المخطئين، موضحًا: «الأخطاء التحكيمية حرمتنا من الفوز على وادي دجلة، نكنّ كل الاحترام للحكم محمد الحنفي، ولكن حكم الراية تغاضى عن رفع راية التسلل لصالحنا في الهدف الثاني».
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برشلونة- وريال مدريد‎

الاتحاد الإسباني يؤجل مباراة الكلاسيكو رسميا

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن تأجيل مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني "لا ليجا"، والتي كان من المقرر إقامتها يوم 26 أكتوبر الجاري، وذلك بسبب رفض الأمن الإسباني إقامة المباراة في هذا الموعد، بسبب المظاهرات الحاشدة التي تخرج في شوارع مقاطعة برشلونة في نفس اليوم، وذلك بعد الاجتماع غير العادي الذي أجراه الاتحاد الإسباني مع لجنة المسابقة لتحديد موعد للكلاسيكو المرتقب، وأسفر ذلك الاجتماع عن مجموعة من القرارات.
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تأجيل الكلاسيكو الإسباني لهذا السبب

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، تأجيل مباراة الكلاسيكو بين قطبي الكرة الإسبانية برشلونة ونظيره ريال مدريد، بسبب الاحتجاجات التي يشهدها إقليم كتالونيا، حيث ذكرت صحيفة سبورت، أن اللجنة استقرت على تأجيل المواجهة، التي كان من المقرر إقامتها في السادس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، على ملعب الكامب نو، إلى 18 ديسمبر المقبل. ويتصدر فريق ريال مدريد، جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين عن برشلونة صاحب المركز الثانى برصيد 16 نقطة.
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المسابقات ترفض نقل الكلاسيكو وتمنح الفريقين مهلة

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسبانى لكرة القدم، عن رفضها طلب رابطة الليجا نقل مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد إلى ملعب "سانتياجو برنابيو"، ووفقًا لراديو "كادينا كوبي" الإسبانى، اللجنة نقلت الأمر إلى ريال مدريد وبرشلونة والرابطة ليقدموا اقتراحتهم قبل الساعة الـ8.30 مساءً بتوقيت القاهرة، بشأن احتمالية تأجيل المباراة وموعد المباراة، ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين عن برشلونة صاحب المركز الثانى برصيد 16 نقطة.
برشلونة- وريال مدريد‎

ماركا تكشف الموعد الأقرب لإقامة الكلاسيكو

اقتربت مواجهة كلاسيكو الدوري الإسباني، بين فريقي برشلونة وريال مدريد، من التأجيل، بعدما رفضت الحكومة الإسبانية، والاتحاد الإسباني لكرة القدم، ورابطة الليجا، إقامتها في السادس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، على ملعب "كامب نو"، كما كان مقررًا له، بسبب المظاهرات التي أقيمت في كتالونيا، ردًّا على قرار المحكمة العليا يوم الإثنين في إسبانيا ضد تسعة متهمين بقيامهم بتمرد عنيف وإدانتهم بالتسبب في الفتنة وسوء استخدام الأموال العامة والعصيان بسبب دورهم في محاولة، لاستقلال كتالونيا قبل عامين.
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