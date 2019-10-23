الإعلان عن الموعد الجديد لمباراة الكلاسيكو

٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٨ م

ريال مدريد وبرشلونة

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن الموعد الجديد لمباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، تلك المواجهة التي كان من المفترض أن تقام على على ملعب الكامب نو يوم 26 أكتوبر، قبل أن يتم تأجيلها بسبب المظاهرات السياسية المنتظر اندلاعها في مقاطعة كتالونيا في نفس يوم المباراة، ووفقًا للموقع الرسمي للاتحاد الإسباني لكرة القدم، ستقام المباراة يوم 18 ديسمبر المقبل، على ملعب "كامب نو، وأوضح الاتحاد أنه تم تحديد موعد الكلاسيكو، بعدما درست لجنة المسابقات الاقتراحات المقدمة من الناديين.

ونظرت اللجنة أيضًا في التقارير الواردة من رابطة الليجا، والتي كانت تعترض على إقامة المباراة يوم 18 ديسمبر المقبل، لكن رأيها غير ملزم للاتحاد الإسباني. يذكر أن برشلونة يحتل صدارة الليجا برصيد 19 نقطة، بينما يأتي ريال مدريد في المركز الثاني بـ18 نقطة. وتمكن ريال مدريد أمس الثلاثاء من تحقيق أول انتصار

ونظرت اللجنة أيضًا في التقارير الواردة من رابطة الليجا، والتي كانت تعترض على إقامة المباراة يوم 18 ديسمبر المقبل، لكن رأيها غير ملزم للاتحاد الإسباني.



يذكر أن برشلونة يحتل صدارة الليجا برصيد 19 نقطة، بينما يأتي ريال مدريد في المركز الثاني بـ18 نقطة.



وتمكن ريال مدريد أمس الثلاثاء من تحقيق أول انتصار له في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد التغلب على جالطة سراي التركي بهدف نظيف، ليصعد إلى المركز الثاني في ترتيب مجوعته، خلف المتصدر باريس سان جيرمان.



أما برشلونة فيستعد اليوم الأربعاء للرحيل لمواجهة سلافيا براج التشيكي، حيث يحتل البرسا المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط مناصفة مع متصدر المجموعة بروسيا دورتموند الألماني.