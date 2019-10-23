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نصار: 7 مليارات دولار استثمارات متوقعة بالمنطقة الروسية

تحرير:أمل نبيل ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٥ م
وزير الصناعة والتجارة- عمرو نصار
وزير الصناعة والتجارة- عمرو نصار
أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر يعد نقطة الانطلاق الحقيقية للشركات الروسية للتوجه نحو الأسواق الإفريقية، مشيرا إلى أهمية تعزيز التوجه التصديري للمشروعات التي ستقام بهذه المنطقة من خلال تصنيع منتجات مصرية روسية مشتركة في مصر يمكنها الاستفادة من الإعفاءات الجمركية التي تتمتع بها المنتجات المصرية بالدول الإفريقية في إطار اتفاقية الكوميسا، ومنطقة التجارة الحرة القارية. وأضاف أن المنطقة التي ستقام على مساحة 5.25 مليون متر مربع من المخطط أن تجتذب استثمارات تصل إلى نحو 7 مليارات دولار.
وقال الوزير، في تصريحات صحفية على هامش مشاركته بقمة روسيا إفريقيا، المنعقدة بمدينة سوتشى الروسية، إن المنطقة تمثل نقلة مهمة في مسار العلاقات الاقتصادية المصرية الروسية، حيث ستسهم في تعزيز التعاون التجارى والصناعى والاستثمارى بين البلدين. وأضاف أن المنطقة ستشمل تصنيع منتجات تنافسية تلبي احتياجات السوق
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الاسكان-الاجتماعى (3)

الوزراء يوافق على طرح الإعلان الـ12 لمشروع الإسكان الاجتماعي

وافق مجلس الوزراء في اجتماعة الأسبوعي اليوم على طرح الإعلان الثاني عشر من الوحدات السكنية الزائدة والشاغرة بمشروع الإسكان الاجتماعي، بوجه بحري ومدن القناة بإجمالي عدد 19,787 وحدة سكنية بسعر بيع 197 ألف جنيه، بخلاف نسبة 5% من سعر بيع الوحدة كوديعة للصيانة وبذات شروط الإعلان العاشر، من حيث الحد الأقصى والأدنى للسن والدخل الشهري المسموح له بالتقديم، وكذلك الدعم النقديّ المقرر وتكلفة التمويل.
وزيرا الاتصالات والتعليم العالي

خطة التعليم العالي والاتصالات لتصبح جامعات مصر ذكية

عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعاً مساء أمس الثلاثاء، وذلك لمتابعة جهود الوزارتين في مجال تطوير البنية التحتية التكنولوجية ورفع سرعة الإنترنت بالجامعات المصرية الحكومية، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بتطبيق الاختبارات المعرفية المميكنة على جميع طلاب الجامعات في كافة التخصصات العلمية، وتحويل الجامعات المصرية إلى جامعات ذكية، في بداية الاجتماع، أكد الوزيران حرصهما الكامل على التنسيق والتعاون البناء بين الوزارتين في العديد من المجالات، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
مصنع-اعلاف

2050 قطعة.. خريطة أراضي الحكومة المطروحة للاستثمار الصناعي

كشفت الهيئة العامة للتنمية الصناعية تفاصيل المرحلة الأولى من الخريطة الاستثمارية الصناعية والتي تشمل طرح 2050 قطعة أرض بفرص استثمارية جاهزة بمساحة 5.2 مليون متر تشمل كل القطاعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بمساحات تتراوح من 160 م2 وحتى 40 الف متر مربع، وأوضح المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة، أن القطع المطروحة بالمرحلة الأولى موزعة على 13 محافظة حيث جاءت مدينة السادات بالمنوفية في المقدمة باجمالي عدد 1076 قطعة ارض باجمالي مساحة تقديرية 2.3 مليون متر مربع ومن بعدها محافظة قنا باجمالي عدد 374 قطعة بمساحة 600 الف م2 تقريبا.
عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وزير الاتصالات: 8 مليارات جنيه لميكنة خدمات الحكومة

كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن تكلفة ميكنة الخدمات الحكومية على مستوى الجمهورية ستصل 8 مليارات جنيه. أضاف طلعت، خلال لقاء مع أعضاء لجنة الاتصالات والتكنولوجيا بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن تنفيذ الميكنة سيحتاج إلى توصيل شبكات الألياف الضوئية لنحو 33 ألف مبنى على مستوى المحافظات. أشار إلى أن الحكومة تسعى لبناء مصر الرقمية، وميكنة جميع الخدمات الحكومية التي يقوم بها المواطن في حياته، و المساهمة في بناء الإنسان المصري وتحفيز قدرتخ على المنافسة في سوق العمل.
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السيسى-وبوتين (3)

بوتين والسيسي يناقشان عودة رحلات الطيران «الشارتر»

قال مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس عبد الفتاح السيسي سيناقشان إمكانية استئناف رحلات الطيران العارض "الشارتر" في محادثاتهما بمدينة سوتشي. وأكد أوشاكوف للصحفيين ردا على سؤال حول إمكانية مناقشة عودة الطيران "الشارتر" بين المدن الروسية وشرم الشيخ والغردقة، أنه: "ستجري مناقشة هذا الموضوع، لقد تمت مناقشته أيضا خلال الاجتماع السابق، وكان هناك بعض التعليمات في هذا السياق، ونحن نستعد لهذه المناقشة".
السيسى-وبوتين (1)

غدا السيسي وبوتين يترأسان اجتماعات المنتدى الاقتصادي

يترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسى فلاديمير بوتين، صباح غد الأربعاء، الجلسة الافتتاحية لاجتماعات المنتدى الاقتصادي الروسي الإفريقي، الذي يستمر لمدة يومين، وتستضيفه مدينة سوتشي الروسية بمشاركة زعماء الدول الإفريقية، وسوف يلقي السيسي وبوتين كلمتين، خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، الذي سيركز على آفاق التعاون الروسي الأفريقي في مجالات الاستثمار والصناعة والتبادل التجاري، الإسكان، العلوم والتكنولوجيا والتعليم والإعلام والبنية التحتية، التكنولوجيا النووية واستقلال أفريقيا الاقتصادى والتعاون المشترك في مجال صناعة الألماس.
السيسى-وبوتين

السيسي يصل إلى سوتشي لترأس قمة «إفريقيا – روسيا»

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة سوتشي الروسية للمشاركة فى فعاليات النسخة الأولى من القمة الروسية - الإفريقية ومنتدى التعاون الاقتصادي المشترك التي تنطلق، غدا الأربعاء، برئاسة مشتركة للسيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وسوف يلقي الزعيمان كلمتين خلال الجلسة الافتتاحية، ومن المقرر أن يناقش المشاركون في المنتدى آفاق التعاون الروسي الإفريقي، في مجالات الاستثمار والصناعة والتبادل التجاري، الإسكان، العلوم والتكنولوجيا والتعليم والإعلام والبنية التحتية، التكنولوجيا النووية واستقلال إفريقيا الاقتصادي.
سد النهضة

شكري: قضية سد النهضة يمكن حلها بشكل علمي

قال وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، إن قضية سد النهضة هي قضية علمية، يجب أن يتم التعامل معها في إطار القانون الدولي والمبادئ الحاكمة لاستغلال الأنهار العابرة للحدود، موضحا أن التعامل بشأن قضية سد النهضة لا يتم وفقا لأهداف أو تأويل سياسي، وإنما هي قضية يسهل حلها طالما توفرت الإرادة السياسية للتوصل إلى حل، ووضع إطار ينظم عمل ملء خزان السد في سنوات تستطيع أن تتعامل معها مصر، وتحت قواعد التعامل مع مورد طبيعي تتغير ظروفه وفقا للتغيرات المناخية والطبيعية، وذلك حسبما جاء في حوار له مع وكالة "سبوتنيك" الروسية.
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