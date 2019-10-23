نصار: 7 مليارات دولار استثمارات متوقعة بالمنطقة الروسية

تحرير:أمل نبيل ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٥ م

وزير الصناعة والتجارة- عمرو نصار

أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر يعد نقطة الانطلاق الحقيقية للشركات الروسية للتوجه نحو الأسواق الإفريقية، مشيرا إلى أهمية تعزيز التوجه التصديري للمشروعات التي ستقام بهذه المنطقة من خلال تصنيع منتجات مصرية روسية مشتركة في مصر يمكنها الاستفادة من الإعفاءات الجمركية التي تتمتع بها المنتجات المصرية بالدول الإفريقية في إطار اتفاقية الكوميسا، ومنطقة التجارة الحرة القارية. وأضاف أن المنطقة التي ستقام على مساحة 5.25 مليون متر مربع من المخطط أن تجتذب استثمارات تصل إلى نحو 7 مليارات دولار.

وقال الوزير، في تصريحات صحفية على هامش مشاركته بقمة روسيا إفريقيا، المنعقدة بمدينة سوتشى الروسية، إن المنطقة تمثل نقلة مهمة في مسار العلاقات الاقتصادية المصرية الروسية، حيث ستسهم في تعزيز التعاون التجارى والصناعى والاستثمارى بين البلدين. وأضاف أن المنطقة ستشمل تصنيع منتجات تنافسية تلبي احتياجات السوق

وقال الوزير، في تصريحات صحفية على هامش مشاركته بقمة روسيا إفريقيا، المنعقدة بمدينة سوتشى الروسية، إن المنطقة تمثل نقلة مهمة في مسار العلاقات الاقتصادية المصرية الروسية، حيث ستسهم في تعزيز التعاون التجارى والصناعى والاستثمارى بين البلدين.



وأضاف أن المنطقة ستشمل تصنيع منتجات تنافسية تلبي احتياجات السوق المصرية والأسواق الخارجية من المنتجات التكنولوجية عالية الجودة، وهو الأمر الذى سيجعل من مصر محور ارتكاز لانطلاق المنتجات الروسية إلى كل الأسواق العالمية، وبصفة خاصة منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.



وأوضح أن هناك 26 شركة روسية حتى الآن أعربت عن رغبتها فى الاستثمار في هذه المنطقة، لافتا إلى أن المشروع سيوفر نحو 35 ألف فرصة عمل.



وأضاف أن المنطقة ستسهم في نقل الخبرات الصناعية الروسية للصناعة المصرية وتحقيق الاستفادة القصوى من السوق المصرية.









