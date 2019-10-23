معلومات لا تفوتك عن ساعة جوارديولا المثيرة للجدل

تحرير:كريم مليم ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٣ م

بيب جوارديولا

دائمًا ما يثير الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، الجدل بطرق لعبه وأسلوبه المثير، لكن هذه المرة لم تكن الإثارة متعلقة بالساحرة المستديرة. وفي المؤتمر الصحفي الخاص الذي سبق لقاء مانشستر سيتي وأتالانتا، ضمن مباريات دوري الأبطال، والذى حضره جوارديولا، ظهر في لقطة أثارت الكثير من الجدل، وهي لقطة الساعة التي يرتديها. جوارديولا ظهر في المؤتمر مرتديا ساعة، أنتج منها 50 قطعة فقط حول العالم، وهى «آر إم 01-27» نسخة رافايل نادال المحدودة، وهي أحد أنواع ماركة «ريتشارد ميلي» المعروفة بأنها أخف ساعة وزنا، وأغلاها سعرًا.

هذه الساعة في عام 2015 قُدرت قيمتها بـ827 ألف دولار، لكن هذا كان منذ أربع سنوات، إذ وصل سعر الساعة حاليا إلى مليون و660 ألف دولار. الطريف في الأمر أن أحدا لم ينتبه إلى الساعة في المؤتمر الصحفي، لكن الجدل بدأ ينتشر في اليوم التالي، وبدأت المواقع المختلفة تتحدث عن الإمكانيات التي تتمتع بها هذه الساعة،