رياضة

معلومات لا تفوتك عن ساعة جوارديولا المثيرة للجدل

تحرير:كريم مليم ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٣ م
بيب جوارديولا
بيب جوارديولا
دائمًا ما يثير الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، الجدل بطرق لعبه وأسلوبه المثير، لكن هذه المرة لم تكن الإثارة متعلقة بالساحرة المستديرة. وفي المؤتمر الصحفي الخاص الذي سبق لقاء مانشستر سيتي وأتالانتا، ضمن مباريات دوري الأبطال، والذى حضره جوارديولا، ظهر في لقطة أثارت الكثير من الجدل، وهي لقطة الساعة التي يرتديها. جوارديولا ظهر في المؤتمر مرتديا ساعة، أنتج منها 50 قطعة فقط حول العالم، وهى «آر إم 01-27» نسخة رافايل نادال المحدودة، وهي أحد أنواع ماركة «ريتشارد ميلي» المعروفة بأنها أخف ساعة وزنا، وأغلاها سعرًا.
هذه الساعة في عام 2015 قُدرت قيمتها بـ827 ألف دولار، لكن هذا كان منذ أربع سنوات، إذ وصل سعر الساعة حاليا إلى مليون و660 ألف دولار. الطريف في الأمر أن أحدا لم ينتبه إلى الساعة في المؤتمر الصحفي، لكن الجدل بدأ ينتشر في اليوم التالي، وبدأت المواقع المختلفة تتحدث عن الإمكانيات التي تتمتع بها هذه الساعة،
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ايكاردى‎ (2)

إيكاردي يلمح إلى بقائه في صفوف سان جيرمان

يواصل المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي عروضه القوية برفقة باريس سان جيرمان، منذ انتقاله لصفوف الفريق الفرنسي قادمًا من إنتر الصيف الماضي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع وجود بند يتيح لسان جيرمان شراءه بصورة نهائية مقابل 70 مليون يورو، وسجل إيكاردي هدفين أمس الثلاثاء، في فوز باريس سان جيرمان على كلوب بروج البلجيكي بنتيجة 5-0، وضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا يواصل باريس سان جيرمان تصدر المجموعة الأولى بـ9 نقاط.
كريستيان إريكسن (7)

دياز وإيسكو سلاحا ريال مدريد لضم إريكسن

يعاني ريال مدريد الإسباني من أزمة كبيرة في مركز لاعب الوسط، خاصة بعد إصابة كل من فالفيردي ولوكا مودريتش، وخوض الفريق المباريات في الآونة الأخيرة على أمل ألا يتعرض لاعب آخر للإصابة، وهو الأمر الذي أعاد للأذهان مرة أخرى فشل الإدارة في التعاقد مع لاعب في هذا المركز خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية. ريال مدريد كان قد ارتبط خلال الميركاتو الصيفي بعدد من لاعبي الوسط المميزين في العالم، وكان أبرزهم الدنماركي كريستيان إريكسن، لاعب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، الذي عاد بقوة إلى دائرة اهتمامات الفريق الأبيض.
الزمالك - المقاصة

مصر للمقاصة يحذر اتحاد الكرة بسبب الأخطاء التحكيمية

وجه وليد هويدي، مدير الكرة بنادي مصر للمقاصة، رسالة تحذير إلى الاتحاد المصري لكرة القدم؛ بسبب الأخطاء التحكيمية التي يقع فيها الحكام، ما تسبب في عرقلة مسيرة ناديه في الموسم الجديد من الدوري المصري، وأكد هويدي في تصريحات نشرها المركز الإعلامي للنادي الفيومي، اليوم الأربعاء، ضرورة أن تقوم لجنة إدارة اتحاد الكرة ولجنة الحكام فيها، بمعاقبة الحكام المخطئين، موضحًا: «الأخطاء التحكيمية حرمتنا من الفوز على وادي دجلة، نكنّ كل الاحترام للحكم محمد الحنفي، ولكن حكم الراية تغاضى عن رفع راية التسلل لصالحنا في الهدف الثاني».
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اجويرو

كيف حوّل جوارديولا أسلوب لعب أجويرو بوجبة عشاء؟

كشف الدولي الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، كيف تغيّر أسلوب لعبه مع السيتي بعد أن تناول وجبة عشاء مع مديره الفني بيب جوارديولا بعد وصوله لقيادة الفريق، حيث تعلّم الأرجنتيني تعقيدات النظام وواجباته على أرض الملعب، والتي كانت غريبة تمامًا على ما اعتاد عليه طوال حياته المهنية. ومنذ وصول جوارديولا في عام 2016، سجل أجويرو 103 أهداف، وازدهر تحت قيادة الإسباني، وقد كشف المهاجم الآن عن استعداده لقيادة أحد أعظم الفرق التي شهدتها كرة القدم الإنجليزية على الإطلاق.
مانشستر-سيتي

جوارديولا يقرر تجديد عقد فيرناندينيو

قرر بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، الحفاظ على خدمات نجمه البرازيلي فيرناندينيو إلى نهاية الموسم المقبل، وينتهي عقده الصيف المقبل، إلا أن جوارديولا يرغب في تمديده لعام إضافي، من أجل سد الفجوة التي ظهرت داخل وخارج الملعب هذا الموسم لحامل لقب البريميرليج، بسبب رحيل قائد الفريق السابق فينسنت كومباني. وكان فرناندينيو قد أجبر مؤخرًا على اللعب في قلب الدفاع لسد العجز في ذلك المركز؛ بسبب إصابة أكثر من لاعب في الخط الخلفي للسيتي.
جيرارد-بيكيه

بيكيه يفوز بجائزة أفضل لاعب كتالوني فى الموسم الماضي

توج المدافع الإسبانى جيرارد بيكيه لاعب برشلونة بجائزة أفضل لاعب كتالونى عن الموسم الماضى 2018- 2019، وجاء صاحب الـ32 عامًا فى المركز الأول من تصويت الاتحاد الكتالونى لكرة القدم، بعدما حصل الأخير على نسبة 67% من الأصوات، وحل فى المركز الثانى من التصويت مارك روكا لاعب إسبانيول فى المركز الثانى بعدما حصل على نسبة 27% من الأصوات. وتم اختيار بيب جوراديولا المدير الفنى لمانشستر سيتي الإنجليزي كأفضل مدرب عن الموسم الماضى، بعد الموسم الحافل الذى قدمه مع الستيزنز.
جوارديولا

جوارديولا عن السقوط أمام وولفرهامبتون: إنه يوم سيئ

أكد المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني فريق مانشستر سيتي، أن فريقه لم يظهر بالمستوى المطلوب أمام منافسه وولفرهامبتون، خلال المواجهة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، على ملعب الاتحاد، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وخسرها السيتي بهدفين نظيفين، سجلهما أداما تراوري، وبهذه الخسارة توقف رصيد السيتي عند 16 نقطة في المركز الثاني، في المقابل رفع وولفرهامبتون رصيده إلى 10 نقاط في المركز الحادي عشر، وبعد خسارة أبناء جوارديولا وسع ليفربول الفارق مع منافسه المباشر إلى 8 نقاط، بعد أن أضاع السيتي ثلاث نقاط.
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