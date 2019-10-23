مصر للمقاصة يحذر اتحاد الكرة بسبب الأخطاء التحكيمية

تحرير:أحمد سيد ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٨ م

مصر للمقاصة

وجه وليد هويدي، مدير الكرة بنادي مصر للمقاصة، رسالة تحذير إلى الاتحاد المصري لكرة القدم؛ بسبب الأخطاء التحكيمية التي يقع فيها الحكام، ما تسبب في عرقلة مسيرة ناديه في الموسم الجديد من الدوري المصري، وأكد هويدي في تصريحات نشرها المركز الإعلامي للنادي الفيومي، اليوم الأربعاء، ضرورة أن تقوم لجنة إدارة اتحاد الكرة ولجنة الحكام فيها، بمعاقبة الحكام المخطئين، موضحًا: «الأخطاء التحكيمية حرمتنا من الفوز على وادي دجلة، نكنّ كل الاحترام للحكم محمد الحنفي، ولكن حكم الراية تغاضى عن رفع راية التسلل لصالحنا في الهدف الثاني».

وتابع: «الهدف جاء من تسلل واضح، وهو ما أكده كل خبراء التحكيم في الأستوديوهات التحليلية، كما أن حامل الراية ألغى هدفًا صحيحًا لنا في الشوط الأول، ما أدى إلى تأخرنا خلاله بهدفين وصعّب من فرص عودتنا في اللقاء»، موضحًا: «أطالب جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام، وكل مسؤولي اتحاد الكرة بمحاسبة

وتابع: «الهدف جاء من تسلل واضح، وهو ما أكده كل خبراء التحكيم في الأستوديوهات التحليلية، كما أن حامل الراية ألغى هدفًا صحيحًا لنا في الشوط الأول، ما أدى إلى تأخرنا خلاله بهدفين وصعّب من فرص عودتنا في اللقاء»، موضحًا: «أطالب جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام، وكل مسؤولي اتحاد الكرة بمحاسبة من يخطئ حتى لا تتكرر هذه الأخطاء مرة أخرى، والتي نعاني من تكرارها هذا الموسم».



وأضاف: «خسرنا خمس نقاط حتى الآن في الدوري بسبب أخطاء الحكام، نرفض الاعتراض عليهم ولكن نطالب بإيقاف هذه الأخطاء التي ظلمتنا وتهدد مسيرتنا في البطولة».



وعاد مصر للمقاصة من بعيد بعد تأخره بهدفين نظيفين في الشوط الأول أمام دجلة، ليُعادل النتيجة خلال الشوط الثاني من المباراة التي جمعتهما، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري.