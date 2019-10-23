رياضة

مصر للمقاصة يحذر اتحاد الكرة بسبب الأخطاء التحكيمية

تحرير:أحمد سيد ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٨ م
مصر للمقاصة
مصر للمقاصة
وجه وليد هويدي، مدير الكرة بنادي مصر للمقاصة، رسالة تحذير إلى الاتحاد المصري لكرة القدم؛ بسبب الأخطاء التحكيمية التي يقع فيها الحكام، ما تسبب في عرقلة مسيرة ناديه في الموسم الجديد من الدوري المصري، وأكد هويدي في تصريحات نشرها المركز الإعلامي للنادي الفيومي، اليوم الأربعاء، ضرورة أن تقوم لجنة إدارة اتحاد الكرة ولجنة الحكام فيها، بمعاقبة الحكام المخطئين، موضحًا: «الأخطاء التحكيمية حرمتنا من الفوز على وادي دجلة، نكنّ كل الاحترام للحكم محمد الحنفي، ولكن حكم الراية تغاضى عن رفع راية التسلل لصالحنا في الهدف الثاني».
وتابع: «الهدف جاء من تسلل واضح، وهو ما أكده كل خبراء التحكيم في الأستوديوهات التحليلية، كما أن حامل الراية ألغى هدفًا صحيحًا لنا في الشوط الأول، ما أدى إلى تأخرنا خلاله بهدفين وصعّب من فرص عودتنا في اللقاء»، موضحًا: «أطالب جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام، وكل مسؤولي اتحاد الكرة بمحاسبة
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ايكاردى‎ (2)

إيكاردي يلمح إلى بقائه في صفوف سان جيرمان

يواصل المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي عروضه القوية برفقة باريس سان جيرمان، منذ انتقاله لصفوف الفريق الفرنسي قادمًا من إنتر الصيف الماضي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع وجود بند يتيح لسان جيرمان شراءه بصورة نهائية مقابل 70 مليون يورو، وسجل إيكاردي هدفين أمس الثلاثاء، في فوز باريس سان جيرمان على كلوب بروج البلجيكي بنتيجة 5-0، وضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا يواصل باريس سان جيرمان تصدر المجموعة الأولى بـ9 نقاط.
كريستيان إريكسن (7)

دياز وإيسكو سلاحا ريال مدريد لضم إريكسن

يعاني ريال مدريد الإسباني من أزمة كبيرة في مركز لاعب الوسط، خاصة بعد إصابة كل من فالفيردي ولوكا مودريتش، وخوض الفريق المباريات في الآونة الأخيرة على أمل ألا يتعرض لاعب آخر للإصابة، وهو الأمر الذي أعاد للأذهان مرة أخرى فشل الإدارة في التعاقد مع لاعب في هذا المركز خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية. ريال مدريد كان قد ارتبط خلال الميركاتو الصيفي بعدد من لاعبي الوسط المميزين في العالم، وكان أبرزهم الدنماركي كريستيان إريكسن، لاعب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، الذي عاد بقوة إلى دائرة اهتمامات الفريق الأبيض.
بيب جوارديولا

معلومات لا تفوتك عن ساعة جوارديولا المثيرة للجدل

دائمًا ما يثير الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، الجدل بطرق لعبه وأسلوبه المثير، لكن هذه المرة لم تكن الإثارة متعلقة بالساحرة المستديرة. وفي المؤتمر الصحفي الخاص الذي سبق لقاء مانشستر سيتي وأتالانتا، ضمن مباريات دوري الأبطال، والذى حضره جوارديولا، ظهر في لقطة أثارت الكثير من الجدل، وهي لقطة الساعة التي يرتديها. جوارديولا ظهر في المؤتمر مرتديا ساعة، أنتج منها 50 قطعة فقط حول العالم، وهى «آر إم 01-27» نسخة رافايل نادال المحدودة، وهي أحد أنواع ماركة «ريتشارد ميلي» المعروفة بأنها أخف ساعة وزنا، وأغلاها سعرًا.
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لجنة -اتحاد- الكرة

الجبلاية تكشف رد الأمن على تأجيل لقاء الأهلي والجونة

رفضت الجهات الأمنية، إعلان اتحاد الكرة، تأجيل مباراة الأهلي والجونة في الجولة الخامسة من بطولة الدوري لأسباب أمنية، حيث أكدت الجهات الأمنية لاتحاد الكرة، أنها لا تمانع فى إقامة مباراة الأهلي والجونة غدا الأربعاء بملعب الجونة بحسب الموعد المقرب لها. وكان النادي الأهلي قد أصدر بيانا عبر موقعه الرسمي يؤكد فيه استمرار انعقاد جلسة بين محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي وأشرف صبحي وزير الرياضة لمناقشة أزمة تأجيل مباراة القمة، وأنه حتى الآن لم تتخذ إدارة النادي أي قرارات تخص المشكلة.
حوار- جمال -الغندور (7)

جمال الغندور: برىء من أزمة القمة.. واتحاد الكرة مايقدرش يبيعنى «حوار»

«بدايته مع التحكيم كانت بالصدفة، وبدأ مسيرته مع التحكيم وكان عمره 20 عاما، وأدار أكثر من 250 مباراة فى الدورى الممتاز خلال 13 موسما، وأدار بنجاح مباراة القمة عام 1996، كما أدار أكثر من 30 مباراة فى بطولة الكأس، من بينها 3 نهائيات، وأدار 4 بطولات بكأس الأمم الإفريقية أبرزها نهائى 2002 وافتتاح 1998، كما أدار 5 نهائيات لدورى أبطال إفريقيا، وكأس السوبر الإفريقى 1999، ولم يكتف بذلك بل أدار مواجهات فى كأس الأمم الأوروبية»، هو المونديالى جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام فى اتحاد الكرة، الذى أثير الجدل حوله خلال الفترة الماضية عقب تأجيل لقاء القمة.
الزمالك - المقاصة

اتجاه لإيقاف حكم مباراة الزمالك ومصر للمقاصة

تتجه النية لدى لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال الغندور، لإيقاف محمد عادل، حكم مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره مصر للمقاصة، والتي انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد، في مواجهات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، وعلمت «التحرير» أن نية إيقاف الحكم الدولي نتيجة أخطائه، حيث ترى لجنة الحكام أن عادل تغاضى عن احتساب ركلتي جزاء لمصر للمقاصة لصالح باولون فوافي ومحمد إبراهيم، وتتجه النية لإبعاد الحكم شهرًا عن مباريات الدوري الممتاز.
تقنية-الفيديو‎

تحرك جديد من اتحاد الكرة لتطبيق تقنية الفيديو

استعجل مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم، الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لإرسال مندوب عنه من أجل مناقشة تفاصيل تطبيق تقنية الفيديو خلال الفترة المقبلة، وخاطب الجبلاية «فيفا» بشكل رسمي لإرسال المندوب، حيث يرغب مسؤولو اتحاد الكرة في استئجار الأجهزة الخاصة بتطبيق التقنية، وتسعى اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، إلى تطبيق تقنية الفيديو «الفار»، في مسابقة الدوري المحلي لكرة القدم، خلال الموسم الجديد (2019- 2020).
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