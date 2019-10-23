طلب إحاطة بشأن انخفاض مساهمة القطاع الخاص في النمو

تحرير:محمد محمود ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:١٤ م

النائب محمد فؤاد

تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، بشأن انخفاض مساهمة القطاع الخاص فى تحقيق النمو الاقتصادي، على الرغم من وجود بيئة استثمارية خصبة ومناخ مناسب، موضحا أن المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، سبق وأن كتبت عبر حسابها الشخصى على "تويتر"، بأنها عقدت لقاء بنًاء مع رئيس الوزراء، وأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري حقق خطوات كبيرة نحو الاستقرار.

وأضاف فؤاد أن جورجيفا قالت إن هذه اللحظة فرصة مناسبة لأن يؤدى هذا التحسن إلى مزيد من المشاركة الحقيقية للقطاع الخاص، لتحقيق نمو اقتصادى وخلق مزيد من فرص العمل، مشيرا إلى أن بيانات الحسابات القومية للاقتصاد الصادر عن وزارة التخطيط، أظهرت أنه منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي العام المالي 2016 - 2017 انخفضت