وسط استمرار الحراك.. اللبنانيون يؤسسون لمرحلة جديدة

تتعالى في الحراك اللبناني المتواصل منذ أسبوع أصوات المطالبة بإسقاط النظام، والمقصود بها، بحسب ما يؤكده المتظاهرون، إسقاط الصيغة الطائفية الموروثة منذ 1943

تحرير:وفاء بسيوني ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:١٩ م

لا يزال مئات الآلاف يتدفقون على الشوارع في مختلف أنحاء لبنان بفعل الغضب من الطبقة السياسية التي يتهمونها بدفع الاقتصاد إلى نقطة الانهيار، حيث انطلقت الاحتجاجات منذ أسبوع ومستمرة حتى الآن رغم المحاولات الإصلاحية التي تقوم بها حكومة لبنان برئاسة سعد الحريري. وتتفجر الاحتجاجات بعيدا عن أي غطاء سياسي أو حزبي أو طائفي يوما تلو الآخر منذ الخميس الماضي للتعبير عن معاناةٍ عمرُها سنوات تنصب جميعها في خانة واحدة هي الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي تؤرق يوميات هذا الشعب.

ورغم هذه التظاهرات غير المسبوقة منذ سنوات ينقسم المتظاهرون حول تحقيق الأهداف المرجوة من الاحتجاجات فهناك من يرى أنها حلم صعب المنال ويدعو إلى التنبه مما ستؤول إليه الأمور إذا بقي وضع البلد على ما هو عليه، والبعض الآخر يؤكد أنه لا بد من اقتناص هذه الفرصة التاريخية لتحقيق أكبر قدر من المطالب. مطلب إسقاط

ورغم هذه التظاهرات غير المسبوقة منذ سنوات ينقسم المتظاهرون حول تحقيق الأهداف المرجوة من الاحتجاجات فهناك من يرى أنها حلم صعب المنال ويدعو إلى التنبه مما ستؤول إليه الأمور إذا بقي وضع البلد على ما هو عليه، والبعض الآخر يؤكد أنه لا بد من اقتناص هذه الفرصة التاريخية لتحقيق أكبر قدر من المطالب.

مطلب إسقاط الحكومة أصبح لا يكفي، بل يؤكد الشعب الذي خرج إلى الشارع أن نجاح الحراك لا يمكن أن يتحقق إلا بتغيير التركيبة السياسية والمنظومة الممسكة بالبلد، عبر تشكيل حكومة مصغرة وقانون انتخابي عادل وانتخابات نيابية مبكرة، بينما يطرح البعض الآخر إقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة.

مرحلة جديدة

وفشلت الحكومات المتعاقبة منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990) في القيام بإصلاحات بنيوية، وتأهيل المرافق العامة، وتحسين الخدمات والبنى التحتية.

كثير من المراقبين يرون أن استمرار الاحتجاجات لليوم الـ7 على التوالي دون أن تقودها أي أحزاب يؤسس لمرحلة جديدة، بعد أن أثبتت التظاهرات أن شرائح واسعة من الشعب فقدت الثقة بالطبقة السياسية التي تتحكم فيه عبر بعض العائلات والأحزاب الطائفية.

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عبارة "إسقاط النظام" التي تتعالى في الحراك المتواصل هي جديدة في لبنان، والمقصود بها، بحسب ما يؤكده المتظاهرون، إسقاط الصيغة الطائفية الموروثة منذ 1943، والتي حاولوا تجميلها في اتفاق الطائف لكن يبدو أنها لم تعد صالحة.



وهناك تحذير أممي من إخراج الحراك اللبناني عن سلميته، حيث أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في تصريحات أمس، أن المنظمة تراقب عن كثب الحراك الشعبي في لبنان، وحذر من إخراجه عن طابعه السلمي، حيث طالب السلطات بـاحترام حق الناس في التظاهر السلمي، والتعامل مع أي مجموعات مسلحة غير مرخصة يمكن أن تعترض المحتجين. كما حث سفراء مجموعة الدعم الدولية، السلطات في لبنان على الاستماع للمطالب الشرعية التي يطرحها الناس.



وتواصلت الاحتجاجات في مختلف المناطق اللبنانية بعد الرفض الشعبي لورقة الإصلاحات التي قدمتها الحكومة، وبعدما كانت المدارس والجامعات قد أغلقت أبوابها منذ الجمعة الماضية، دعا وزير التربية والتعليم العالي كل المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة والجامعات إلى استئناف التدريس صباح اليوم الأربعاء والعمل بكل الوسائل للتعويض عن أيام التعطيل التي فرضتها الظروف الراهنة.

إلا أن رئيس رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية يوسف ضاهر، دعا الأساتذة والطلاب إلى الاستمرار في المظاهرات وعدم الانصياع لمطلب رئيس الجامعة. كما أعلنت رابطة طلاب الجامعة اللبنانية أن "شعارنا يجب أن يكون: كلّن يعني كلّن، ورئيس الجامعة اللبنانية واحد منهم".

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رأى مصدر وزاري أن التفاهم على إحداث تعديل وزاري قد يؤدي إلى تفعيل العمل الحكومي وزيادة إنتاجيته، وقال إن القرار لم يتخذ حتى الساعة في شأن هذا التعديل الوزاري، بحسب "الشرق الأوسط".

إرباك دبلوماسي

الانتفاضة الشعبية التي تغطي حاليا معظم المناطق اللبنانية في وسط بيروت وعلى طول الساحل البحري الذي يربط العاصمة بالمحافظات اللبنانية، أدت إلى إرباك الوسط الدبلوماسي من عربي وأجنبي، والذي فوجئ بصمود المشاركين فيها من جهة وبتصاعد النبرة في الساحات المسيحية ضد رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، بينما غاب وزراء ونواب تكتل "لبنان القوي" عن شاشات التليفزيون ربما لرغبتهم في الإحجام عن الدفاع عن رئيسهم باسيل، وعدم الدخول في سجال مع من يهاجمونه، رغم أنه احتل المرتبة الأولى من بين الذين استهدفتهم أصوات المشاركين في الانتفاضة.



وكانت أنباء قد تحدثت عن احتمال إجراء تعديل وزاري يطيح بالوزراء "الاستفزازيين" في الحكومة، بهدف امتصاص نقمة الشارع، إلا أن هذه الاقتراحات لم تلق قبولا من المحتجين.

ومع اقتراب نهاية الشهر، برزت علامات استفهام بشأن مصير الرواتب والأجور في القطاعين العام والخاص في ظل استمرار المصارف في إغلاق أبوابها اليوم أيضا.

إلا أنه سرعان ما طمأنت وزارة المالية العاملين "أن دوائرها المختصة تتابع العمل على إنجاز معاملات دفع الرواتب كالمعتاد في مثل هذا التوقيت من كل شهر، والتي ستحول إلى المصرف المركزي في مواعيدها الطبيعية"، وفقا لـ"روسيا اليوم".



دعوة للإضراب العام

ومع إتمام الأسبوع الأول للحراك دعت إحدى المجموعات المشاركة في تلك التظاهرات مساء الثلاثاء إلى مواصلة الحراك والإضراب العام اليوم الأربعاء، في وقت لا تزال الحياة العامة والمرافق معطلة فيه منذ أسبوع، فضلا عن قطع الطرقات.



وعلى صعيد استكمال الحراك الأربعاء، أفادت غرفة التحكم المروري في لبنان أن العديد من الطرقات مقطوعة في لبنان، لا سيما في طرابلس (شمالا) وجونية (كسروان)، بالإضافة إلى طريق صيدا (مدخل الجنوب اللبناني) بيروت، فضلا عن أنفاق مطار بيروت.

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ومع استمرار المظاهرات واتساع نطاقها، تحاول أطراف سياسية بكل السبل تخفيف حدتها واحتواء تصاعدها، وذلك من خلال قلة تسليط الضوء عليها عبر وسائل الإعلام المحلية، التي فتحت موجات مباشرة على مدار الساعة لتغطيتها.





تجدر الإشارة إلى أن الشارع اللبناني اشتعل غضبا بدءًا من 17 أكتوبر الجاري، وبطريقة عفوية وبعيدة عن أي دعوات حزبية، بعد ما سرب عن توجه لدى الحكومة لفرض سلسلة ضرائب تطال الطبقات الفقيرة والمتوسطة وبينها ضريبة على تطبيق "واتس آب"، لتتوسع التحركات في الأيام التالية وتزيد الحشود الشعبية، وتجبر الحكومة على طرح ورقة إصلاحية.

إلا أنه سرعان ما تحولت مطالب الاحتجاجات في لبنان من معيشية إلى سياسية، حيث يطالب المتظاهرون بإقالة الحكومة وبقية أركان الحكم، الذي يتهمونه بالفساد السياسي والدعوة لانتخابات مبكرة.