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وسط استمرار الحراك.. اللبنانيون يؤسسون لمرحلة جديدة

تتعالى في الحراك اللبناني المتواصل منذ أسبوع أصوات المطالبة بإسقاط النظام، والمقصود بها، بحسب ما يؤكده المتظاهرون، إسقاط الصيغة الطائفية الموروثة منذ 1943
تحرير:وفاء بسيوني ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:١٩ م
تواصل الحراك اللبناني
تواصل الحراك اللبناني
لا يزال مئات الآلاف يتدفقون على الشوارع في مختلف أنحاء لبنان بفعل الغضب من الطبقة السياسية التي يتهمونها بدفع الاقتصاد إلى نقطة الانهيار، حيث انطلقت الاحتجاجات منذ أسبوع ومستمرة حتى الآن رغم المحاولات الإصلاحية التي تقوم بها حكومة لبنان برئاسة سعد الحريري. وتتفجر الاحتجاجات بعيدا عن أي غطاء سياسي أو حزبي أو طائفي يوما تلو الآخر منذ الخميس الماضي للتعبير عن معاناةٍ عمرُها سنوات تنصب جميعها في خانة واحدة هي الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي تؤرق يوميات هذا الشعب.
ورغم هذه التظاهرات غير المسبوقة منذ سنوات ينقسم المتظاهرون حول تحقيق الأهداف المرجوة من الاحتجاجات فهناك من يرى أنها حلم صعب المنال ويدعو إلى التنبه مما ستؤول إليه الأمور إذا بقي وضع البلد على ما هو عليه، والبعض الآخر يؤكد أنه لا بد من اقتناص هذه الفرصة التاريخية لتحقيق أكبر قدر من المطالب. مطلب إسقاط
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المظاهرات- في- لبنان (8)

البطريرك الماروني يتضامن مع الاحتجاجات اللبنانية

أعلن البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، دعمه للاحتجاجات السلمية في لبنان، اليوم الأربعاء، ودعا لتشكيل حكومة لبنانية جديدة. وأعرب البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، في مستهل الاجتماع الاستثنائي لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان، عن أسفه "لأن الناس ليس لديهم الثقة بالدولة ولا بالمسؤولين السياسيين، وإنما لديهم الثقة بالكنيسة"، مؤكدا: "نحن لا نستطيع أن نخيب آمالهم، واليوم نجتمع لمخاطبتهم. وسوف نتدارس الأفكار سويا من خلال ورقة عمل وضعناها خلال اليومين الماضيين".
قيس سعيد

قيس سعيد يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لتونس

أدى الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد، صباح اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية ليصبح رئيسا جديدا للبلاد، لفترة رئاسية مدتها 5 سنوات، وذلك خلال جلسة للبرلمان. وحسب الفصل 76 من الدستور تلا سعيد، 61 سنة، اليمين الدستورية التالية: "أقسم باللّه العظيم أن أحافظ على استقلال تونس وسلامة ترابها، وأن أحترم دستورها وتشريعها، وأن أرعى مصالحها، وأن ألتزم بالولاء لها." وبعد ذلك ألقى الرئيس الجديد خطابا إلى الشعب التونسي، قال فيه إن ما حصل في تونس ثورة سياسية وثقافية في آن، مضيفا أن التونسيين اختاروا الحرية والديمقراطية، ولن يتراجعوا عنها.
صحف-سودانية

صحف عربية: جرائم الحرب تلاحق أردوغان

تنوعت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، بين استعراض تطورات الأوضاع في لبنان، وتصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي حول سد النهضة ورد مصر، كما أطلعتنا الصحف على تسبب الأمطار التي شهدتها مصر في تعطيل المدارس، إضافة إلى العديد من الموضوعات المتنوعة. نبدأ من إثيوبيا حيث كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن تحذير رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، من أنه إذا كانت هناك حاجة إلى خوض حرب بشأن سد النهضة محل الخلاف مع مصر، فإن بلاده ستحشد الملايين من الأشخاص، غير أنه أكد في الوقت ذاته أن المفاوضات وحدها هي القادرة على حل جمود الموقف الحالي.
المظاهرات- في- لبنان (7)

بسبب المظاهرات.. تعليق الدراسة جراء إغلاق الطرق في لبنان

قرر وزير التربية والتعليم العالي اللبناني، أكرم شهيب، تعليق الدراسة في عموم البلاد اعتبارا من غد الأربعاء وحتى إشعار آخر، وذلك جراء الاستمرار في إغلاق الطرق الناجم عن التظاهرات الحاشدة التي يشهدها لبنان. وكان وزير التعليم قد أصدر في وقت سابق اليوم، قرارا باستئناف العملية الدراسية بصورة طبيعية واعتيادية اعتبارا من صباح الغد، مؤكدا أن هذا القرار لم ينطلق من أي خلفية سياسية أو أي نية للتضييق على التحركات الشعبية التي تشهدها البلاد.
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صحف-سودانية

صحف عربية: انتفاضة لبنان ترفض خطة إنقاذ الحريري

لا تزال الاحتجاجات اللبنانية تتصدر عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الإثنين، وتناولت الصحف تطورات الأحداث في سوريا، وسلطت الضوء على الصراعات في الشرق الأوسط. تحت عنوان "الحريري يعرض على ممثلي الكتل السياسية خطة إنقاذ"، ذكرت صحيفة "الخليج" أن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري طرح، أمس الأحد، ورقة عمل اقتصادية، تتضمن 24 محورا للخروج من أزمة الاحتجاجات التي يشهدها لبنان منذ الخميس الماضي، بينما أعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، استقالة وزرائه الأربعة من الحكومة، معتبرا أنه فات أوان الإصلاح، داعيا إلى حكومة تكنوقراط محايدة.
صحف-الإمارات (1)

صحف عربية: تظاهرات لبنان ترفض الحلول الترقيعية

تصدرت تطورات الأحداث في لبنان وسوريا عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأحد، وأطلعتنا على الأوضاع في اليمن، كما تناولت الصحف العديد من القضايا المتنوعة. نبدأ من لبنان، فتحت عنوان "حزب القوات اللبنانية يعلن استقالة وزرائه ويصف الحكومة بالعاجزة"، ذكرت صحيفة "الوطن" السعودية أن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أعلن استقالة وزرائه الأربعة من الحكومة تحت ضغط الشارع، في خطوة رحب بها المعتصمون في وسط بيروت. وقال جعجع في مؤتمر صحفي: "توصلنا إلى قناعة بأن هذه الحكومة عاجزة عن اتخاذ الخطوات المطلوبة لإنقاذ الوضع الاقتصادي المتفاقم".
المظاهرات- في- لبنان (4)

هل تنقذ مهلة الـ72 ساعة حكومة الحريري من ثورة شعبية؟

تصاعدت مطالب الانتفاضة اللبنانية التي انطلقت منذ يومين، ففي البداية خرج اللبنانيون للتعبير عن رفضهم للضرائب الجديدة، إلا أنه سرعان ما أعلنت الحكومة التراجع عن قرار فرض الضرائب، لتتحول في ما بعد الاحتجاجات إلى شعارات سياسية ضد الحكومة، ربما تؤدي لإدخال البلاد في نفق الفوضى، وتصاعدت مطالب المتظاهرين، وطالبوا بإسقاط الحكومة. وجاءت الاحتجاجات تلبيةً لدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انتشرت عقب إعلان الحكومة تضمين ضرائب جديدة في موازنة العام المقبل، تطول قطاع الاتصالات المجانية عبر الهاتف الخلوي وغيره؛ بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة.
نصر-الله

نصر الله: لا نؤيد استقالة الحكومة الحالية

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، أنه لا يؤيد استقالة الحكومة الحالية برئاسة سعد الحريري، وتشكيل حكومة جديدة. وقال نصر الله في كلمة بمناسبة إحياء ذكرى "أربعين الحسين" اليوم السبت، "لا نؤيد استقالة الحكومة الحالية.. وإذا استقالت فإننا لا نعلم متى تتشكل أخرى في سنة أو سنتين، والبلد وقته ضيق"، مؤكدا "الحكومة الجديدة إذا كانت سياسية سوف تتمثل من نفس القوى السياسية، هؤلاء الوزراء يمثلون القوى الموجودة".
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