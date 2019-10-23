رياضة

دياز وإيسكو سلاحا ريال مدريد لضم إريكسن

تحرير:كريم مليم ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٣ م
كريستيان إريكسن
كريستيان إريكسن
يعاني ريال مدريد الإسباني من أزمة كبيرة في مركز لاعب الوسط، خاصة بعد إصابة كل من فالفيردي ولوكا مودريتش، وخوض الفريق المباريات في الآونة الأخيرة على أمل ألا يتعرض لاعب آخر للإصابة، وهو الأمر الذي أعاد للأذهان مرة أخرى فشل الإدارة في التعاقد مع لاعب في هذا المركز خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية. ريال مدريد كان قد ارتبط خلال الميركاتو الصيفي بعدد من لاعبي الوسط المميزين في العالم، وكان أبرزهم الدنماركي كريستيان إريكسن، لاعب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، الذي عاد بقوة إلى دائرة اهتمامات الفريق الأبيض.
ويبدو أن إدارة مدريد ستدخل بقوة لإقناع إريكسن بالانضمام إليهم، خاصة أن عقده ينتهي مع «السبيرز» في نهاية الموسم الجاري، وهو ما دفع الإدارة للتفكير في بيع بعض اللاعبين الموجودين ضمن صفوف الفريق للتمكن من الدخول في هذه المفاوضات. ويأتي على رأس اللاعبين القريبين من الرحيل الدومينيكاني ماريانو
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ايكاردى‎ (2)

إيكاردي يلمح إلى بقائه في صفوف سان جيرمان

يواصل المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي عروضه القوية برفقة باريس سان جيرمان، منذ انتقاله لصفوف الفريق الفرنسي قادمًا من إنتر الصيف الماضي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع وجود بند يتيح لسان جيرمان شراءه بصورة نهائية مقابل 70 مليون يورو، وسجل إيكاردي هدفين أمس الثلاثاء، في فوز باريس سان جيرمان على كلوب بروج البلجيكي بنتيجة 5-0، وضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا يواصل باريس سان جيرمان تصدر المجموعة الأولى بـ9 نقاط.
الزمالك - المقاصة

مصر للمقاصة يحذر اتحاد الكرة بسبب الأخطاء التحكيمية

وجه وليد هويدي، مدير الكرة بنادي مصر للمقاصة، رسالة تحذير إلى الاتحاد المصري لكرة القدم؛ بسبب الأخطاء التحكيمية التي يقع فيها الحكام، ما تسبب في عرقلة مسيرة ناديه في الموسم الجديد من الدوري المصري، وأكد هويدي في تصريحات نشرها المركز الإعلامي للنادي الفيومي، اليوم الأربعاء، ضرورة أن تقوم لجنة إدارة اتحاد الكرة ولجنة الحكام فيها، بمعاقبة الحكام المخطئين، موضحًا: «الأخطاء التحكيمية حرمتنا من الفوز على وادي دجلة، نكنّ كل الاحترام للحكم محمد الحنفي، ولكن حكم الراية تغاضى عن رفع راية التسلل لصالحنا في الهدف الثاني».
بيب جوارديولا

معلومات لا تفوتك عن ساعة جوارديولا المثيرة للجدل

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زين-الدين-زيدان

أليجري مطمئن على مستقبل زيدان مع ريال مدريد

يعاني ريال مدريد من تذبذب كبير في النتائج هذا الموسم سواء في الدوري الإسباني بالسقوط الأخير أمام ريال مايوركا بهدف نظيف، أو في دوري أبطال أوروبا بعد خسارته في الجولة الأولى أمام باريس سان جيرمان وتعادله في الجولة الثانية على ملعبه أمام كلوب بروج، ليتذيل ترتيب المجموعة الأولى وتتعقد مهمته في التأهل إلى الدور التالي، وهي النتائج التي تضع الكثير من علامات الاستفهام بشأن مستقبل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مع ريال مدريد، بعد فشله في تطوير مستوى الريال بعد نتائجه السيئة الموسم الماضي.
زين الدين زيدان

الحزن يخيم على زيدان بعد السقوط أمام مايوركا

أعرب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، عن استيائه الشديد عقب خسارة فريقه ريال مدريد أمس السبت، أمام ريال مايوركا بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، وقال زيدان، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "بدايتنا في المباراة كانت سيئة جدا، إذ استقبلنا هدفا وحاولنا الرد، والجزء الأخير من الشوط الأول لم يكن بهذا السوء، في الشوط الثاني صنعنا العديد من الفرص، لكننا لم ننجح في التسجيل وكانت الأمور معقدة، افتقدنا كل شيء، علينا أن نمضي قدما، واجهنا فريقا متحمسا لا يستحق مكانه الحالي في جدول الترتيب".
هازارد

هازارد يغيب عن صدام مايوركا بالليجا اليوم

غاب النجم البلجيكي إيدين هازارد عن قائمة ريال مدريد التي أعلنها المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، التي تستعد لمواجهة ريال مايوركا اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني في تمام الساعة الواحدة ظهرًا على الملعب البلدي إبوروا، وذلك بعدما رُزق بطفله الرابع صباح اليوم، وحصل على إذن من زيدان، وتم ضم ماريانو دياز بدلا منه لأول مرة هذا الموسم، بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، وشهدت القائمة العديد من الغيابات؛ مثل كارفاخال لسبب فني، وناتشو وأسينسيو ومودريتش وكروس وبيل وفاسكيز للإصابة.
بول بوجبا

بوجبا يثير الجدل حول مستقبله بصورة مع زيدان

زاد النجم الفرنسي بول بوجبا من التكهنات المثارة حول مستقبله مع مانشستر يونايتد منذ بداية الصيف الماضي، وإمكانية انتقاله إلى ريال مدريد، وذلك بعدما نشرت صحيفة "ميرور" البريطانية صورة له تجمعه بمواطنه الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الحالي، في دبي فى أثناء فترة التوقف الدولية الجارية، ووجود بوجبا في دبي بعد استبعاده من صفوف المنتخب الفرنسي بسبب الإصابة، وحينها فضل استغلال حرارة دبي في تنفيذ برنامجه التأهيلي تمهيدًا لعودته إلى المباريات من جديد.
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