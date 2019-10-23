دياز وإيسكو سلاحا ريال مدريد لضم إريكسن

تحرير:كريم مليم ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٣ م

كريستيان إريكسن

يعاني ريال مدريد الإسباني من أزمة كبيرة في مركز لاعب الوسط، خاصة بعد إصابة كل من فالفيردي ولوكا مودريتش، وخوض الفريق المباريات في الآونة الأخيرة على أمل ألا يتعرض لاعب آخر للإصابة، وهو الأمر الذي أعاد للأذهان مرة أخرى فشل الإدارة في التعاقد مع لاعب في هذا المركز خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية. ريال مدريد كان قد ارتبط خلال الميركاتو الصيفي بعدد من لاعبي الوسط المميزين في العالم، وكان أبرزهم الدنماركي كريستيان إريكسن، لاعب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، الذي عاد بقوة إلى دائرة اهتمامات الفريق الأبيض.

ويبدو أن إدارة مدريد ستدخل بقوة لإقناع إريكسن بالانضمام إليهم، خاصة أن عقده ينتهي مع «السبيرز» في نهاية الموسم الجاري، وهو ما دفع الإدارة للتفكير في بيع بعض اللاعبين الموجودين ضمن صفوف الفريق للتمكن من الدخول في هذه المفاوضات. ويأتي على رأس اللاعبين القريبين من الرحيل الدومينيكاني ماريانو

ويبدو أن إدارة مدريد ستدخل بقوة لإقناع إريكسن بالانضمام إليهم، خاصة أن عقده ينتهي مع «السبيرز» في نهاية الموسم الجاري، وهو ما دفع الإدارة للتفكير في بيع بعض اللاعبين الموجودين ضمن صفوف الفريق للتمكن من الدخول في هذه المفاوضات.



ويأتي على رأس اللاعبين القريبين من الرحيل الدومينيكاني ماريانو دياز، والإسباني إيسكو، الذي منذ ولاية زين الدين زيدان الأولى قبل رحيله عام 2018 وهو غير قادر على إقناع المدرب الفرنسي بوجوده ضمن حساباته، وخلال الموسم الحالي لم يظهر سوى في مباراتين فقط.



أما ماريانو دياز، فمنذ انضمامه إلى صفوف الملكي ومع تعاقب المدربين، لم ينجح في إثبات قدراته معهم، حتى الجمهور أصبح مقتنعا بعدم جدوى الإبقاء عليه أكثر من ذلك، وتشير التقديرات إلى أنه من الممكن أن يدخل خزينة ريال مدريد ما يقرب من 20 مليون يورو.

