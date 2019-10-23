150 دقيقة أسبوعيا.. ممارسة التمارين تقي من السرطان

ترصد الإرشادات أن ممارسة التمارين الرياضية تساعد على تحسين معدلات البقاء على قيد الحياة للأشخاص المصابين بسرطان الثدي والقولون والبروستاتا والحد من الآثار الجانبية للعلاج

تحرير:فيروز ياسر ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

ممارسة التمارين الرياضية خطوة مهمة، خاصة إذا أصبحت روتينًا، كما أصدرت لجنة من الخبراء إرشادات تفيد أن التمرينات المنتظمة يمكن أن تساعد في الوقاية من السرطان، وكذلك مساعدة الأشخاص الذين يخضعون لعلاج السرطان. ويوصي الخبراء بـ30 دقيقة من التمارين الرياضية 3 مرات في الأسبوع، وتدريب القوة 2- 3 مرات في الأسبوع؛ وذلك من أجل المساعدة في الوقاية من السرطان عن طريق الحد من الالتهابات، والحفاظ على الوزن تحت السيطرة، وتعزيز جهاز المناعة، وفقا لما ذكره موقع Health line.

تعتقد كاثرين شميتز، أستاذة الصحة العامة المتخصصة في السرطان، في جامعة ولاية بنسلفانيا، أن التصورات التي تجد علاقة بين التمرينات والسرطان، هي نفسها التي ترصد تأثير التمرينات فى صحة القلب منذ سنوات عديدة. جاءت الإرشادات الجديدة في شكل ممارسة الرياضة من أجل الحد من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان وتحسين

تعتقد كاثرين شميتز، أستاذة الصحة العامة المتخصصة في السرطان، في جامعة ولاية بنسلفانيا، أن التصورات التي تجد علاقة بين التمرينات والسرطان، هي نفسها التي ترصد تأثير التمرينات فى صحة القلب منذ سنوات عديدة.

جاءت الإرشادات الجديدة في شكل ممارسة الرياضة من أجل الحد من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان وتحسين نتائج العلاج ونوعية حياة المصابين بهذا المرض.

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كما كشفت الأبحاث عن أن التمرين يمكن أن يسهم في الوقاية من سرطان المثانة والثدي والقولون والمريء والكلى والمعدة والرحم.

كما ترصد الإرشادات أن ممارسة التمارين الرياضية تساعد على تحسين معدلات البقاء على قيد الحياة للأشخاص المصابين بسرطان الثدي والقولون والبروستاتا، وكذلك نوعية حياة هؤلاء الأشخاص من حيث الحد من الآثار الجانبية لعلاج السرطان.

ما المدة الموصى بها لممارسة الرياضة من أجل الوقاية من السرطان؟



يوصي الباحثون بأن يمارس المصابون بالسرطان 30 دقيقة من النشاط الهوائي المعتدل 3 مرات في الأسبوع، وتدريب القوة مثل الأوزان 2- 3 مرات في الأسبوع.

كما أوضحت "شميتز" أن الباحثين يحاولون الوصول إلى الجرعة المحددة من التمرين، والتي تجعل الشخص قادرا على محاربة السرطان أو التغلب على الآثار الجانبية للعلاج لمن يعانون من المرض، وفي كل الأحوال، هناك توصيات بممارستها 30 دقيقة 3 مرات في الأسبوع.

وفي ما يتعلق بالوقاية من السرطان، فإن إرشادات النشاط البدني العامة الموصى بها لا تقل عن 150 دقيقة من التمرين المعتدل أو 75 دقيقة من التمرينات القوية في الأسبوع.

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ومن ناحية أخرى، تقول "شميتز" إن الحصول على توصيات أكثر تفصيلا للوقاية من السرطان هو أحد الأسئلة المفتوحة المتبقية التي تأمل البحوث الجارية في المساعدة في الإجابة عنها.

كما أوضح ألبا باتيل، المدير العلمي الأول لبحوث علم الأوبئة في الجمعية الأمريكية للسرطان: "لا نعرف الجرعة المثلى للتمرينات اللازمة للوقاية من السرطان، لكننا نعلم من الأدلة حتى الآن أنه كلما كان أداؤك جيدا سيكون هذا أفضل لك".

لماذا تفيد التمارين في الوقاية من السرطان؟



قال "باتل" إن من تأثيرات التمارين الرياضية الحد من الالتهابات، والمساعدة في تنظيم نسبة السكر في الدم والهرمونات الجنسية، وتحسين التمثيل الغذائي ووظيفة المناعة، وبالنسبة لسرطان الثدي، فإن فوائد التمرينات مدفوعة من خلال التأثير فى الهرمونات الجنسية.

كما أضاف كريستال دنلينجر، عالم الأورام في مركز فوكس تشيس للسرطان في فيلادلفيا، حول إرشادات النجاة: "يمكن أن تؤثر التمرينات الرياضية فى تطور السرطان أو المخاطرة من خلال الحد من السمنة، التي تعد عامل خطر للعديد من أنواع السرطان".

كما أشار "دينلينجر" إلى أن التوصيات الحالية تختلف قليلا بناءً على التاريخ الشخصي، لكن خلال الوقت الحالي ليس هناك أفضل من التمرين الذي يزيد من نشاط الجسم، وأوضح أن هناك أبحاثا أخرى جارية لتقييم كيف ومتى يمكن أن تؤثر التمارين في علاج السرطان.