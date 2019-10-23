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150 دقيقة أسبوعيا.. ممارسة التمارين تقي من السرطان

ترصد الإرشادات أن ممارسة التمارين الرياضية تساعد على تحسين معدلات البقاء على قيد الحياة للأشخاص المصابين بسرطان الثدي والقولون والبروستاتا والحد من الآثار الجانبية للعلاج
تحرير:فيروز ياسر ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
ممارسة التمارين
ممارسة التمارين
ممارسة التمارين الرياضية خطوة مهمة، خاصة إذا أصبحت روتينًا، كما أصدرت لجنة من الخبراء إرشادات تفيد أن التمرينات المنتظمة يمكن أن تساعد في الوقاية من السرطان، وكذلك مساعدة الأشخاص الذين يخضعون لعلاج السرطان. ويوصي الخبراء بـ30 دقيقة من التمارين الرياضية 3 مرات في الأسبوع، وتدريب القوة 2- 3 مرات في الأسبوع؛ وذلك من أجل المساعدة في الوقاية من السرطان عن طريق الحد من الالتهابات، والحفاظ على الوزن تحت السيطرة، وتعزيز جهاز المناعة، وفقا لما ذكره موقع Health line.
تعتقد كاثرين شميتز، أستاذة الصحة العامة المتخصصة في السرطان، في جامعة ولاية بنسلفانيا، أن التصورات التي تجد علاقة بين التمرينات والسرطان، هي نفسها التي ترصد تأثير التمرينات فى صحة القلب منذ سنوات عديدة. جاءت الإرشادات الجديدة في شكل ممارسة الرياضة من أجل الحد من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان وتحسين
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كوب من اللبن يكافح هشاشة العظام.. تعرف على أسبابها

منذ الصغر، تحاول الأمهات دائمًا تقديم أطعمة صحية، تعزز من صحة الأطفال، وليس ذلك فقط، فالعظام تعتبر من الأشياء الأساسية التي يجب أن يكون بناؤها صحيحا بشكل كبير، لذا ينصح بتناول كوب من اللبن مع وجبة الإفطار، لمزيد من الكالسيوم، الذي يعتبر مكونا حيويا، للعظام الصحية. على الجانب الآخر، توجد بعض الأمراض المتعلقة بالعظام مثل هشاشة العظام، يجب التعرف على أسبابها والتعامل معها، مع اتباع نظام غذائي صحي غني بالمعادن المهمة، وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "boldsky".
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ممارسة الرياضة على معدة فارغة يحمي من مرض السكري 2

ينصح دائمًا بممارسة التمرينات الرياضية في الصباح، قبل الذهاب للعمل أو المدرسة، من أجل فقدان سريع للوزن، مع حرق السعرات الحرارية، وليس ذلك فقط، حيث تمدك الرياضة في الصباح بمعدلات عالية من الطاقة، تساعدك على إنجاز أعمالك اليومية بنشاط، وآخر ما جاءت به الدراسات أن التمرينات الرياضية على معدة فارغة قبل وجبة الإفطار تساعد في مكافحة مرض السكري من النوع الثاني، لأنها تجعل الجسم أكثر كفاءة في استخدام الأنسولين، وذلك حسبما ذكر الموقع البريطاني "dailymail".
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لماذا تشعر بالتعب بعد التمرين؟ وهذه أهم النصائح

الأكل والتمرين يسيران جنبا إلى جنب، فنوع الأكل وتوقيته يكون مهما لما تشعر به عند ممارسة الرياضة سواء كان تمرينا عارضا أو تدريبا على المنافسة، فمن خلال الانتباه إلى شرب الماء والتغذية الصحيحة قد تكون قادرا على تخفيف الشعور بالغثيان أو التعب بعد التمرين، وإذا لم تلاحظ أي تحسن بعد إجراء هذه التعديلات تحدث إلى أحد مقدمي الرعاية الصحية للحصول على إرشادات.. دعونا نلقي نظرة على الأسباب الشائعة التي تجعلك تشعر بالمرض بعد التمرين والنصائح لمنع حدوث ذلك مرة أخرى.
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