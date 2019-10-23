البرلمان للحكومة: البلد بتغرق في شبر ميه

نائب: رغم تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية إلا أن سقوط الأمطار لمدة لم تتجاوز الساعة كشف عن فشل جديد للحكومة.. «نقل النواب»: نتابع انتظام حركة القطارات والمترو والنقل العام

تحرير:محمد محمود ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٦ م

طالب علاء والى عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، الحكومة بسرعة وضع خطة عاجلة لاستغلال مياه الأمطار في الوقت الذي تحتاج فيه الدولة المصرية الآن الحفاظ على كل قطرة ماء، وعدم تحول النعمة إلى نقمة وتعطيل مصالح المواطنين ما ينتج عنه خسائر مادية ومعنوية، الأمر الذي يؤدي إلى توقف عدد من مجالات التنمية والاستثمار وينعكس ذلك بآثار سلبية، متسائلا: "أين المنظومة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بكل محافظات الجمهورية، والتي تعمل على رفع الوعي المجتمعي وبناء ثقافة قادرة على التعامل مع المخاطر والاستعداد المسبق لمواجهتها؟".

ولفت والي، في تصريحات له، اليوم الأربعاء، إلى أن الحفاظ على مياه الأمطار لها فوائد كثيرة في استغلالها في الزراعة على سبيل المثال، بدلا من معاقبة الفلاح ومنعه من الزراعات التي تحتاج إلى المياه، قائلا: "مش كل مرة تسقط علينا الأمطار تغرق البلد في شبر ميه، وتتوقف الحركة".اقرأ أيضا| الإسكندرية تغرق في أولى

ولفت والي، في تصريحات له، اليوم الأربعاء، إلى أن الحفاظ على مياه الأمطار لها فوائد كثيرة في استغلالها في الزراعة على سبيل المثال، بدلا من معاقبة الفلاح ومنعه من الزراعات التي تحتاج إلى المياه، قائلا: "مش كل مرة تسقط علينا الأمطار تغرق البلد في شبر ميه، وتتوقف الحركة".

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وشدد على أنه لا بد من أن يكون لدينا استعدادات على أعلى مستوى لتخزين المياه، لأن هذا الأمر يؤكد فشل الحكومة وعدم جاهزيتها للحد من الآثار السلبية للتعامل مع حالات سقوط الأمطار والسيول ومعالجة الآثار المترتبة عليها، واستمرار وجود معوقات تواجه حركة تدفق مياه الأمطار وعدم تطهير شبكات الصرف والمجارى المائية، على الرغم من تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية قبل هذا الأمر.

من جانبه، وجه النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب، طلب إحاطة عاجل إلى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، استنادا لحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية بسبب حالة الفوضى التي ضربت شوارع القاهرة والجيزة، وأدت إلى غرق العديد من الشوارع وتوقف الحركة المرورية وشلل الشوارع.

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وأضاف المسعود، في طلب إحاطة تقدم به اليوم: "على الرغم من تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من حدوث تقلبات جوية وسقوط أمطار على القاهرة، إلا أن سقوط الأمطار لمدة لم تتجاوز الساعة كشف عن فشل جديد للحكومة"، قائلا إن ما حدث نتيجة الأمطار كشف عن عجز الحكومة في الوقت الذى كان يرد فيه وزير الاسكان والمرافق على طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة ويستعرض انجازات الحكومة في جلسة، أمس الثلاثاء، الأمر الذي عكس الرؤية تماما، وبيّن ضعف البنية التحتية المتهالكة لشبكات الصرف الصحي.

وقال: "البلد غرقت في شبر ميه"، مضيفا أن الكارثة أن المناطق الراقية كانت الأكثر تضررا من الأمطار الغزيرة، في حين أنها من المفترض أن تكون البنية التحتية لها جيدة، فما حال المناطق الشعبية، مطالبا الحكومة بوضع خطة عاجلة لمواجهة الامطار حتى لا تغرق البلد في "شبر ميه".

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من جانبها، تابعت لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب برئاسة هشام عبد الواحد، تداعيات سقوط الأمطار منذ أمس واليوم، وما تسبب في تعطل حركة المرور في عدد من مناطق محافظة القاهرة، مؤكدا أنه على تواصل دائم مع غرفة العمليات بوزارة النقل، لمتابعة حل مشكلات تعطل وسائل النقل والمواصلات، حرصا على مصالح المواطنين.

وأشار عبد الواحد، إلى أن اللجنة تتابع انتظام حركة القطارات والمترو وكذلك النقل العام، من أجل إنهاء أي مشكلات تعوق الحركة، موضحا أنه يتم أيضا متابعة حركة السير بالطرق الإقليمية، لمتابعة أي أعطال قد تؤثر على حركة النقل.

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واستنكر هشام عبد الواحد، وصول الأزمة إلى هذا الحد، على الرغم من التحذيرات المسبقة لهيئة الأرصاد الجوية، مؤكدا أن الأزمة تكشف عدم الاستعداد التام وغياب التنسيق بين الجهات المختلفة.