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البرلمان للحكومة: البلد بتغرق في شبر ميه

نائب: رغم تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية إلا أن سقوط الأمطار لمدة لم تتجاوز الساعة كشف عن فشل جديد للحكومة.. «نقل النواب»: نتابع انتظام حركة القطارات والمترو والنقل العام
تحرير:محمد محمود ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٦ م
أمطار - صورة أرشيفية
أمطار - صورة أرشيفية
طالب علاء والى عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، الحكومة بسرعة وضع خطة عاجلة لاستغلال مياه الأمطار في الوقت الذي تحتاج فيه الدولة المصرية الآن الحفاظ على كل قطرة ماء، وعدم تحول النعمة إلى نقمة وتعطيل مصالح المواطنين ما ينتج عنه خسائر مادية ومعنوية، الأمر الذي يؤدي إلى توقف عدد من مجالات التنمية والاستثمار وينعكس ذلك بآثار سلبية، متسائلا: "أين المنظومة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بكل محافظات الجمهورية، والتي تعمل على رفع الوعي المجتمعي وبناء ثقافة قادرة على التعامل مع المخاطر والاستعداد المسبق لمواجهتها؟".
ولفت والي، في تصريحات له، اليوم الأربعاء، إلى أن الحفاظ على مياه الأمطار لها فوائد كثيرة في استغلالها في الزراعة على سبيل المثال، بدلا من معاقبة الفلاح ومنعه من الزراعات التي تحتاج إلى المياه، قائلا: "مش كل مرة تسقط علينا الأمطار تغرق البلد في شبر ميه، وتتوقف الحركة".اقرأ أيضا| الإسكندرية تغرق في أولى
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النائب العام يأمر بإخلاء سبيل 4 فئات خلال تحقيقات «20 سبتمبر»

أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بإخلاء سبيل أعداد من المتهمين لثبوت تواجدهم بأماكن التظاهر وبين المتظاهرين دون قصد التظاهر خلال مظاهرات 20 سبتمبر، والتماسا للرأفة أمر بإخلاء سبيل الأطفال والطلاب والنساء والشيوخ الذين ثبت تظاهرهم ولم يثبت ارتباطهم بدعوات الجماعات التي تستهدف هدم مؤسسات الدولة المصرية. واستكملت النيابة العامة تحقيق دفاع المتهمين في وقائع تظاهرات يوم 20 سبتمبر الماضي، والتحقق من أدلة الإثبات، وانتهت إلى تواجد متهمين بأماكن التظاهرات عرضا أو لغرض مشاهدتها، بينما ثبت بحق آخرين اشتراكهم بتلك التظاهرات وإدارة بعضهم لها ودعوتهم إليها.
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البرلمان يدرس مشروع قانون «الوساطة لتسوية النزاعات»

قال المستشار الدكتور حسن بسيوني رئيس اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب لدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، إن اللجنة بدأت عملها، أمس الثلاثاء، في دراسة مشروع القانون، وانها ستعقد عدد من الاجتماعات خلال الفترة المقبلة، لتنتهي من إعداد تقرير بشأنه يتم عرضه على اللجنة التشريعية، مؤكدا أهمية مشروع القانون، في ظل ما يشهده العالم من تطور تكنولوجى وسرعة تدفق للمعلومات وإبرام للعقود عبر الشبكات الإلكترونية.
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البرلمان يوافق على اقتراحات بشأن مشكلات الري

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، في اجتماع عقدته، اليوم الأربعاء، على عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من بعض النواب، حول مشكلات تتعلق بعمل وزارة الري والموارد المائية. ومن الطلبات التي وافقت عليها اللجنة، طلب من النائب سمير رشاد أبو طالب، بتصفيح مجرى السيول الموجود بقرية جبل الطير البحرية، التابعة لمركز سمالوط بالمنيا. وجاء في الطلب أن مجرى السيول الموجود بالقرية، نظرا لوجود جزء كبير منه غير مصفح، يهدد بوقوع كوارث مستقبلية، في حالة انهيار الجزء الجانبي للمخر.
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نائبة: تغيير قانون الأحوال الشخصية طوق نجاة للملايين

قالت النائبة مايسة عطوة وكيلة لجنة القوى العاملة، إن إعلان الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، مناقشة قانون الأحوال الشخصية خلال 60 يوما سواء أرسلت الحكومة مشروع قانونها أم لم ترسله، يؤكد رغبة المجلس في إنجاز واحد من أهم التشريعات التي تحتاج إلى التغيير الجذري في أسرع وقت نظرا لمرور قرن من الزمان على القانون الحالي، مؤكدة أن القانون الحالي بدلا من أن يخفف من أزمات الطلاق ويحل مشكلات المواطنين أصبح سبب رئيسي في خلق الخلافات وزيادة المعاناة، فالتعديلات التي أدخلت على القانون خلال السنوات الماضية كانت بهدف دعم المرأة وتحقيق مكتسبات لها.
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رغم سوء حالة الجو.. قناة السويس تحقق رقما قياسيا

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، إن حركة الملاحة بالقناة منتظمة وتعمل بصورة طبيعية رغم سوء الأحوال الجوية، وإن قناة السويس شهدت عبور 73 سفينة من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات 4.7 مليون طن، وبلغ عدد السفن العابرة من الشمال 42 سفينة بحمولات 2.4 مليون طن، فيما عبرت 31 سفينة من الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بحمولات 2.3 مليون طن، ووجه رئيس الهيئة رسالة تحية وتقدير لمرشدي الهيئة وجميع العاملين بالهيئة الذين يبذلون جهدا كبيرا، لضمان انتظام حركة الملاحة وعبور السفن بأمان وسلامة.
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الإسكندرية تغرق في أولى اختبارات الشتاء (صور)

تعرضت محافظة الإسكندرية، وأجزاء متفرقة من الساحل الشمالي لهطول أمطار رعدية غزيرة استمرت لنحو 5 ساعات متواصلة، شملتها برق وهطول أمطار ثلجية، منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الأربعاء، مصحوبة بانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، وذلك بسبب موجة الطقس السيء التي تتعرض لها البلاد. وأعلن عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، رفع درجة الطوارئ بمختلف الأجهزة التنفيذية، لمواجهة الأمطار الغزيرة وتجمعات مياه الأمطار والمشكلات الناجمة عنها، مشددا على ضرورة المتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة، ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات نتيجة سقوط الأمطار.
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غدا استمرار انخفاض درجات الحرارة.. وأمطار غزيرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية استمرار انخفاض درجات الحرارة على الأنحاء كافة ليسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء تمتد إلى شمال الصعيد وجنوب مدينتي حلايب وشلاتين، تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق شمال البلاد.
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الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار على أقصى السواحل الغربية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس. وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية.
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