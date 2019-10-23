خطة التعليم العالي والاتصالات لتصبح جامعات مصر ذكية

تحرير:أحمد البرماوي ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٧ م

وزيرا الاتصالات والتعليم العالي

عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعاً مساء أمس الثلاثاء، وذلك لمتابعة جهود الوزارتين في مجال تطوير البنية التحتية التكنولوجية ورفع سرعة الإنترنت بالجامعات المصرية الحكومية، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بتطبيق الاختبارات المعرفية المميكنة على جميع طلاب الجامعات في كافة التخصصات العلمية، وتحويل الجامعات المصرية إلى جامعات ذكية، في بداية الاجتماع، أكد الوزيران حرصهما الكامل على التنسيق والتعاون البناء بين الوزارتين في العديد من المجالات، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة في مصر.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن الفترة القادمة ستشهد تعاوناً وثيقاً بين وزارتي التعليم العالي والاتصالات؛ لتنفيذ عدد من التكليفات الرئاسية، منها ميكنة كل أعمال الامتحانات بالجامعات، وتحويل الجامعات المصرية الحكومية إلى جامعات ذكية، موضحاً أهمية رفع كفاءة البنية التحتية في الجامعات المصرية لتحويلها