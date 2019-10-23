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خطة التعليم العالي والاتصالات لتصبح جامعات مصر ذكية

تحرير:أحمد البرماوي ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٧ م
وزيرا الاتصالات والتعليم العالي
وزيرا الاتصالات والتعليم العالي
عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعاً مساء أمس الثلاثاء، وذلك لمتابعة جهود الوزارتين في مجال تطوير البنية التحتية التكنولوجية ورفع سرعة الإنترنت بالجامعات المصرية الحكومية، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بتطبيق الاختبارات المعرفية المميكنة على جميع طلاب الجامعات في كافة التخصصات العلمية، وتحويل الجامعات المصرية إلى جامعات ذكية، في بداية الاجتماع، أكد الوزيران حرصهما الكامل على التنسيق والتعاون البناء بين الوزارتين في العديد من المجالات، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
وأشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن الفترة القادمة ستشهد تعاوناً وثيقاً بين وزارتي التعليم العالي والاتصالات؛ لتنفيذ عدد من التكليفات الرئاسية، منها ميكنة كل أعمال الامتحانات بالجامعات، وتحويل الجامعات المصرية الحكومية إلى جامعات ذكية، موضحاً أهمية رفع كفاءة البنية التحتية في الجامعات المصرية لتحويلها
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الاسكان-الاجتماعى (3)

الوزراء يوافق على طرح الإعلان الـ12 لمشروع الإسكان الاجتماعي

وافق مجلس الوزراء في اجتماعة الأسبوعي اليوم على طرح الإعلان الثاني عشر من الوحدات السكنية الزائدة والشاغرة بمشروع الإسكان الاجتماعي، بوجه بحري ومدن القناة بإجمالي عدد 19,787 وحدة سكنية بسعر بيع 197 ألف جنيه، بخلاف نسبة 5% من سعر بيع الوحدة كوديعة للصيانة وبذات شروط الإعلان العاشر، من حيث الحد الأقصى والأدنى للسن والدخل الشهري المسموح له بالتقديم، وكذلك الدعم النقديّ المقرر وتكلفة التمويل.
عمرو-نصار-وزير التجارة (3)

نصار: 7 مليارات دولار استثمارات متوقعة بالمنطقة الروسية

أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر يعد نقطة الانطلاق الحقيقية للشركات الروسية للتوجه نحو الأسواق الإفريقية، مشيرا إلى أهمية تعزيز التوجه التصديري للمشروعات التي ستقام بهذه المنطقة من خلال تصنيع منتجات مصرية روسية مشتركة في مصر يمكنها الاستفادة من الإعفاءات الجمركية التي تتمتع بها المنتجات المصرية بالدول الإفريقية في إطار اتفاقية الكوميسا، ومنطقة التجارة الحرة القارية. وأضاف أن المنطقة التي ستقام على مساحة 5.25 مليون متر مربع من المخطط أن تجتذب استثمارات تصل إلى نحو 7 مليارات دولار.
مصنع-اعلاف

2050 قطعة.. خريطة أراضي الحكومة المطروحة للاستثمار الصناعي

كشفت الهيئة العامة للتنمية الصناعية تفاصيل المرحلة الأولى من الخريطة الاستثمارية الصناعية والتي تشمل طرح 2050 قطعة أرض بفرص استثمارية جاهزة بمساحة 5.2 مليون متر تشمل كل القطاعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بمساحات تتراوح من 160 م2 وحتى 40 الف متر مربع، وأوضح المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة، أن القطع المطروحة بالمرحلة الأولى موزعة على 13 محافظة حيث جاءت مدينة السادات بالمنوفية في المقدمة باجمالي عدد 1076 قطعة ارض باجمالي مساحة تقديرية 2.3 مليون متر مربع ومن بعدها محافظة قنا باجمالي عدد 374 قطعة بمساحة 600 الف م2 تقريبا.
عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وزير الاتصالات: 8 مليارات جنيه لميكنة خدمات الحكومة

كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن تكلفة ميكنة الخدمات الحكومية على مستوى الجمهورية ستصل 8 مليارات جنيه. أضاف طلعت، خلال لقاء مع أعضاء لجنة الاتصالات والتكنولوجيا بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن تنفيذ الميكنة سيحتاج إلى توصيل شبكات الألياف الضوئية لنحو 33 ألف مبنى على مستوى المحافظات. أشار إلى أن الحكومة تسعى لبناء مصر الرقمية، وميكنة جميع الخدمات الحكومية التي يقوم بها المواطن في حياته، و المساهمة في بناء الإنسان المصري وتحفيز قدرتخ على المنافسة في سوق العمل.
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مجلس-النواب (3)

فصل المنتمين للإخوان بمؤسسات الدولة في طلب بالبرلمان

أشادت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بقرار وزير التعليم الخاص بفصل 1070 معلمًا تابعًا للوزارة، بسبب انتمائهم لجماعة الإخوان الإرهابية، مطالبة بضرورة اتباع هذا الأمر في جميع مؤسسات الدولة، وخاصة الجامعات والمؤسسات الإدارية الهامة. وأشارت أنه لا تزال الجامعات المصرية بلا استثناء تعج بأساتذة الجامعة المنتمين للجماعات الإرهابية، دون أن يتم اتخاذ أى موقف تجاههم، لا سيما وأن ميولهم وأفكارهم وتصرفاتهم واضحة للعيان خصوصا ما يروجون له تحت قبة الجامعة.
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