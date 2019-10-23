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الوزراء يوافق على طرح الإعلان الـ12 لمشروع الإسكان الاجتماعي

٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٧ م
الاسكان الاجتماعي
الاسكان الاجتماعي
وافق مجلس الوزراء في اجتماعة الأسبوعي اليوم على طرح الإعلان الثاني عشر من الوحدات السكنية الزائدة والشاغرة بمشروع الإسكان الاجتماعي، بوجه بحري ومدن القناة بإجمالي عدد 19,787 وحدة سكنية بسعر بيع 197 ألف جنيه، بخلاف نسبة 5% من سعر بيع الوحدة كوديعة للصيانة وبذات شروط الإعلان العاشر، من حيث الحد الأقصى والأدنى للسن والدخل الشهري المسموح له بالتقديم، وكذلك الدعم النقديّ المقرر وتكلفة التمويل.
كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 21 أكتوبر الجاري، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 27 مشروعاً، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن
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وزيرا الاتصالات والتعليم العالي

خطة التعليم العالي والاتصالات لتصبح جامعات مصر ذكية

عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعاً مساء أمس الثلاثاء، وذلك لمتابعة جهود الوزارتين في مجال تطوير البنية التحتية التكنولوجية ورفع سرعة الإنترنت بالجامعات المصرية الحكومية، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بتطبيق الاختبارات المعرفية المميكنة على جميع طلاب الجامعات في كافة التخصصات العلمية، وتحويل الجامعات المصرية إلى جامعات ذكية، في بداية الاجتماع، أكد الوزيران حرصهما الكامل على التنسيق والتعاون البناء بين الوزارتين في العديد من المجالات، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
عمرو-نصار-وزير التجارة (3)

نصار: 7 مليارات دولار استثمارات متوقعة بالمنطقة الروسية

أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر يعد نقطة الانطلاق الحقيقية للشركات الروسية للتوجه نحو الأسواق الإفريقية، مشيرا إلى أهمية تعزيز التوجه التصديري للمشروعات التي ستقام بهذه المنطقة من خلال تصنيع منتجات مصرية روسية مشتركة في مصر يمكنها الاستفادة من الإعفاءات الجمركية التي تتمتع بها المنتجات المصرية بالدول الإفريقية في إطار اتفاقية الكوميسا، ومنطقة التجارة الحرة القارية. وأضاف أن المنطقة التي ستقام على مساحة 5.25 مليون متر مربع من المخطط أن تجتذب استثمارات تصل إلى نحو 7 مليارات دولار.
مصنع-اعلاف

2050 قطعة.. خريطة أراضي الحكومة المطروحة للاستثمار الصناعي

كشفت الهيئة العامة للتنمية الصناعية تفاصيل المرحلة الأولى من الخريطة الاستثمارية الصناعية والتي تشمل طرح 2050 قطعة أرض بفرص استثمارية جاهزة بمساحة 5.2 مليون متر تشمل كل القطاعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بمساحات تتراوح من 160 م2 وحتى 40 الف متر مربع، وأوضح المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة، أن القطع المطروحة بالمرحلة الأولى موزعة على 13 محافظة حيث جاءت مدينة السادات بالمنوفية في المقدمة باجمالي عدد 1076 قطعة ارض باجمالي مساحة تقديرية 2.3 مليون متر مربع ومن بعدها محافظة قنا باجمالي عدد 374 قطعة بمساحة 600 الف م2 تقريبا.
عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وزير الاتصالات: 8 مليارات جنيه لميكنة خدمات الحكومة

كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن تكلفة ميكنة الخدمات الحكومية على مستوى الجمهورية ستصل 8 مليارات جنيه. أضاف طلعت، خلال لقاء مع أعضاء لجنة الاتصالات والتكنولوجيا بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن تنفيذ الميكنة سيحتاج إلى توصيل شبكات الألياف الضوئية لنحو 33 ألف مبنى على مستوى المحافظات. أشار إلى أن الحكومة تسعى لبناء مصر الرقمية، وميكنة جميع الخدمات الحكومية التي يقوم بها المواطن في حياته، و المساهمة في بناء الإنسان المصري وتحفيز قدرتخ على المنافسة في سوق العمل.
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الاسكان-الاجتماعى (1)

إعفاء إجراءات توثيق وحدات الإسكان من الرسوم والضرائب

أعلنت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تفعيل إعفاء جميع إجراءات توثيق اتفاق التمويل بالشهر العقاري من جميع الرسوم والضرائب والمصروفات، طبقا لأحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته، في ضوء حرص الصندوق على تذليل جميع العقبات التي تواجه المواطنين المُستحقين ضمن مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي. وقالت عبدالحميد، إن المادة السادسة من القانون رقم 55 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون التمويل العقاري.
عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (3)

تنفيذ 3264 وحدة إسكان اجتماعي بـ«غرب قنا»

صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيان له، اليوم الأحد، بأنه جار تنفيذ 136 عمارة بإجمالي 3 آلاف و264 وحدة إسكان اجتماعي بمدينة غرب قنا، ومن المقرر الانتهاء في 30 يونيو المقبل، من تنفيذ 40 عمارة بإجمالي 960 وحدة، بالإضافة إلى 30عمارة، بإجمالي 720 وحدة بمشروع "سكن مصر". وقال المهندس رضوان عبد الرشيد رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة المشرف على مدينة غرب قنا: "مساحة المدينة 8971 فدانا، وتبعد حوالى 5 كيلو مترات عن مدينة قنا الأم".
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الإسكان: بدء صب خرسانة 34 عمارة بمشروع «جنة» بملوي

قال المهندس محمد أحمد الدكروري، رئيس جهاز مدينتي ملوي والفشن الجديدتين، إنه تم البدء في أعمال صب الخرسانة اللازمة للعمارات بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر بإجمالي 1088 وحدة سكنية (34 عمارة) بمدينة ملوي الجديدة، مشيراً إلى أنه تم تخصيص قطعتي أرض لتركيب 2 خلاطة لإنتاج الخرسانة اللازمة للمشروع، وتم الانتهاء من أعمال تركيب الخلاطات، وكذا الإنتهاء من أعمال الحفر لكامل العمارات بالمشروع.
الاسكان

نائب: سيطرة السماسرة على شقق الإسكان تمنع وصول الدعم

قال فايز بركات نائب أشمون، في بيان له، اليوم الخميس، إن عمليات بيع شقق الإسكان المدعومة تتم بالتحايل على القانون عبر صفقات مشبوهة يشترك فيها سماسرة وموظفون بالبنوك والشهر العقاري، لتذهب الشقق في النهاية إلى غير المستحقين، بل وصل الأمر إلى بيع صور البطاقات الشخصية للتقديم بها على وحدة أو قطعة أرض مدعومة، ثم التنازل عنها مقابل مبلغ مالي، يتراوح ما بين 10 و30 ألف جنيه، مضيفا أن سيطرة مجموعة من السماسرة على شقق الاسكان الاجتماعي، يمنع إيصال الدعم لمستحقيه.
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