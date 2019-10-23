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الحماية من أخطار السيول.. 9 قرارات لمجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء على طرح الإعلان الثاني عشر من الوحدات السكنية الزائدة والشاغرة بمشروع الإسكان الاجتماعي، بوجه بحري ومدن القناة بنحو 20 ألف وحدة سكنية بسعر 197 ألف جنيه
٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٨ م
مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على إصدار قرار يقضي في مادته الأولى بأن "تحدد أسعار شراء الطاقة الكهربائية الموردة لشركات توزيع الكهرباء من محطات إنتاج الكهرباء المستخدمة للمخلفات البلدية الصلبة، أو الحمأة الناتجة من محطات معالجة مياه الصرف الصحي، أو من الغاز الحيوي المستخرج من المدافن الصحية الآمنة، والتي سيتم التعاقد معها بنظام تعريفة التغذية المقررة عند 1,4 جنيه لكل كيلووات ساعة".
ووفقا للقرار، يكون سعر الشراء بالجنيه المصري وطبقا لمعادلة سعرية مطبقة على مدار 25 عاما بالنسبة للطاقة الكهربائية المولدة طبقا للمادة الأولى من القرار، وطبقا لاتفاقية شراء الطاقة الكهربائية والتي توقع بين طرفي الاتفاقية بالسعر المحدد في القرار، وتكون اتفاقية شراء الطاقة الكهربائية المولدة من المخلفات
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السيسي: إفريقيا قطعت شوطا طويلا على طريق التكامل

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إن إفريقيا قطعت شوطا طويلا على طريق التكامل والاندماج الإقليمي والقاري بداية من خطة عمل لاجوس للتنمية الاقتصادية عام 1981، مرورا بمعاهدة أبوجا لتأسيس الجامعة الاقتصادية الإفريقية عام 1991، وصولا إلى تدشين اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية ودخولها حيز النفاذ، في 30 مايو 2019، جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال قمة مصغرة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ومع رؤساء التجمعات الاقتصادية الإفريقية الكبرى بمدينة سوتشي على هامش منتدى (إفريقيا - روسيا) الاقتصادي.
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النائب العام يأمر بإخلاء سبيل 4 فئات خلال تحقيقات «20 سبتمبر»

أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بإخلاء سبيل أعداد من المتهمين لثبوت تواجدهم بأماكن التظاهر وبين المتظاهرين دون قصد التظاهر خلال مظاهرات 20 سبتمبر، والتماسا للرأفة أمر بإخلاء سبيل الأطفال والطلاب والنساء والشيوخ الذين ثبت تظاهرهم ولم يثبت ارتباطهم بدعوات الجماعات التي تستهدف هدم مؤسسات الدولة المصرية. واستكملت النيابة العامة تحقيق دفاع المتهمين في وقائع تظاهرات يوم 20 سبتمبر الماضي، والتحقق من أدلة الإثبات، وانتهت إلى تواجد متهمين بأماكن التظاهرات عرضا أو لغرض مشاهدتها، بينما ثبت بحق آخرين اشتراكهم بتلك التظاهرات وإدارة بعضهم لها ودعوتهم إليها.
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البرلمان يدرس مشروع قانون «الوساطة لتسوية النزاعات»

قال المستشار الدكتور حسن بسيوني رئيس اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب لدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، إن اللجنة بدأت عملها، أمس الثلاثاء، في دراسة مشروع القانون، وانها ستعقد عدد من الاجتماعات خلال الفترة المقبلة، لتنتهي من إعداد تقرير بشأنه يتم عرضه على اللجنة التشريعية، مؤكدا أهمية مشروع القانون، في ظل ما يشهده العالم من تطور تكنولوجى وسرعة تدفق للمعلومات وإبرام للعقود عبر الشبكات الإلكترونية.
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البرلمان يوافق على اقتراحات بشأن مشكلات الري

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، في اجتماع عقدته، اليوم الأربعاء، على عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من بعض النواب، حول مشكلات تتعلق بعمل وزارة الري والموارد المائية. ومن الطلبات التي وافقت عليها اللجنة، طلب من النائب سمير رشاد أبو طالب، بتصفيح مجرى السيول الموجود بقرية جبل الطير البحرية، التابعة لمركز سمالوط بالمنيا. وجاء في الطلب أن مجرى السيول الموجود بالقرية، نظرا لوجود جزء كبير منه غير مصفح، يهدد بوقوع كوارث مستقبلية، في حالة انهيار الجزء الجانبي للمخر.
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لجنة البنوك: أمريكا ضمن أعلى 10 دول تستثمر في مصر

أكد حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال والخبير المالي، أن مصر والولايات المتحدة الأمريكية لديهما تاريخ طويل من العلاقات الاقتصادية والتجارية، موضحا أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتل مكانة ضمن قائمة تضم أعلى 10 دول لها استثمارات أجنبية مباشرة في مصر. وأضاف حسين في تصريحات له اليوم، أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى الولايات المتحدة تعد زيارة ناجحة غلب عليها ملف التعاون الاقتصادي الثنائي بين البلدين، لافتا إلى أنها تعد الزيارة الأولى لرئيس وزراء مصري منذ عام 2005 أي منذ 14 عاما.
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تنفيذ 3264 وحدة إسكان اجتماعي بـ«غرب قنا»

صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيان له، اليوم الأحد، بأنه جار تنفيذ 136 عمارة بإجمالي 3 آلاف و264 وحدة إسكان اجتماعي بمدينة غرب قنا، ومن المقرر الانتهاء في 30 يونيو المقبل، من تنفيذ 40 عمارة بإجمالي 960 وحدة، بالإضافة إلى 30عمارة، بإجمالي 720 وحدة بمشروع "سكن مصر". وقال المهندس رضوان عبد الرشيد رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة المشرف على مدينة غرب قنا: "مساحة المدينة 8971 فدانا، وتبعد حوالى 5 كيلو مترات عن مدينة قنا الأم".
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إضفاء صفة النفع العام على مؤسسات وجمعيات أهلية

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إضفاء صفة النفع العام على عدد من المؤسسات والجمعيات الأهلية، وذلك في إطار الحرص على دعم هذه الكيانات لتحقيق أهدافها المجتمعية. وتتمتع تلك المؤسسات والجمعيات الأهلية بعد إضفاء صفة النفع العام، بعدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها، وكذلك عدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم، فضلاً عن إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقاً للأغراض التي تقوم عليها.
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الإسكان: بدء صب خرسانة 34 عمارة بمشروع «جنة» بملوي

قال المهندس محمد أحمد الدكروري، رئيس جهاز مدينتي ملوي والفشن الجديدتين، إنه تم البدء في أعمال صب الخرسانة اللازمة للعمارات بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر بإجمالي 1088 وحدة سكنية (34 عمارة) بمدينة ملوي الجديدة، مشيراً إلى أنه تم تخصيص قطعتي أرض لتركيب 2 خلاطة لإنتاج الخرسانة اللازمة للمشروع، وتم الانتهاء من أعمال تركيب الخلاطات، وكذا الإنتهاء من أعمال الحفر لكامل العمارات بالمشروع.
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