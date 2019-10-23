إيكاردي يلمح إلى بقائه في صفوف سان جيرمان

٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٩ م

ماورو إيكاردي

يواصل المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي عروضه القوية برفقة باريس سان جيرمان، منذ انتقاله لصفوف الفريق الفرنسي قادمًا من إنتر الصيف الماضي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع وجود بند يتيح لسان جيرمان شراءه بصورة نهائية مقابل 70 مليون يورو، وسجل إيكاردي هدفين أمس الثلاثاء، في فوز باريس سان جيرمان على كلوب بروج البلجيكي بنتيجة 5-0، وضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا يواصل باريس سان جيرمان تصدر المجموعة الأولى بـ9 نقاط.

وسئل إيكاردي عما إذا كان هو الماتادور الجديد لباريس، ليرد في تصريحات أبرزها موقع "كالتشيو ميركاتو": "الماتادور موجود بالفعل هنا، وهو إدينسون كافاني (مهاجم باريس)". وأضاف "جئت إلى باريس مع أهدافي التي وضعتها، وأحاول بذل قصارى جهدي من أجل الفريق، لديَّ علاقة رائعة مع كافاني". وختم "أنا سعيد للغاية بوجودي