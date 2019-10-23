رياضة

إيكاردي يلمح إلى بقائه في صفوف سان جيرمان

٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٩ م
ماورو إيكاردي
ماورو إيكاردي
يواصل المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي عروضه القوية برفقة باريس سان جيرمان، منذ انتقاله لصفوف الفريق الفرنسي قادمًا من إنتر الصيف الماضي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع وجود بند يتيح لسان جيرمان شراءه بصورة نهائية مقابل 70 مليون يورو، وسجل إيكاردي هدفين أمس الثلاثاء، في فوز باريس سان جيرمان على كلوب بروج البلجيكي بنتيجة 5-0، وضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا يواصل باريس سان جيرمان تصدر المجموعة الأولى بـ9 نقاط.
وسئل إيكاردي عما إذا كان هو الماتادور الجديد لباريس، ليرد في تصريحات أبرزها موقع "كالتشيو ميركاتو": "الماتادور موجود بالفعل هنا، وهو إدينسون كافاني (مهاجم باريس)". وأضاف "جئت إلى باريس مع أهدافي التي وضعتها، وأحاول بذل قصارى جهدي من أجل الفريق، لديَّ علاقة رائعة مع كافاني". وختم "أنا سعيد للغاية بوجودي
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كريستيان إريكسن (7)

دياز وإيسكو سلاحا ريال مدريد لضم إريكسن

يعاني ريال مدريد الإسباني من أزمة كبيرة في مركز لاعب الوسط، خاصة بعد إصابة كل من فالفيردي ولوكا مودريتش، وخوض الفريق المباريات في الآونة الأخيرة على أمل ألا يتعرض لاعب آخر للإصابة، وهو الأمر الذي أعاد للأذهان مرة أخرى فشل الإدارة في التعاقد مع لاعب في هذا المركز خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية. ريال مدريد كان قد ارتبط خلال الميركاتو الصيفي بعدد من لاعبي الوسط المميزين في العالم، وكان أبرزهم الدنماركي كريستيان إريكسن، لاعب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، الذي عاد بقوة إلى دائرة اهتمامات الفريق الأبيض.
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مصر للمقاصة يحذر اتحاد الكرة بسبب الأخطاء التحكيمية

وجه وليد هويدي، مدير الكرة بنادي مصر للمقاصة، رسالة تحذير إلى الاتحاد المصري لكرة القدم؛ بسبب الأخطاء التحكيمية التي يقع فيها الحكام، ما تسبب في عرقلة مسيرة ناديه في الموسم الجديد من الدوري المصري، وأكد هويدي في تصريحات نشرها المركز الإعلامي للنادي الفيومي، اليوم الأربعاء، ضرورة أن تقوم لجنة إدارة اتحاد الكرة ولجنة الحكام فيها، بمعاقبة الحكام المخطئين، موضحًا: «الأخطاء التحكيمية حرمتنا من الفوز على وادي دجلة، نكنّ كل الاحترام للحكم محمد الحنفي، ولكن حكم الراية تغاضى عن رفع راية التسلل لصالحنا في الهدف الثاني».
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معلومات لا تفوتك عن ساعة جوارديولا المثيرة للجدل

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ريال مدريد يتخطى جالطة سراي وباريس يكتسح كلوب بروج

نجح فريق ريال مدريد الإسبانى في تحقيق فوز ثمين على نظيره جالطة سراى التركى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما فى إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى، وسجل هدف المباراة الوحيد تونى كروس لاعب وسط الفريق الملكي فى الدقيقة 18 من زمن اللقاء بعد تمريرة رائعة من إيدين هازارد، ليقود فريقه نحو الفوز وحصد 3 نقاط غالية وضعته في المركز الثاني بالمجموعة برصيد 4 نقاط حصدهم من 3 مباريات حيث خسر مباراة وتعادل في واحدة وفاز بواحدة، بينما تجمد رصيد جالطة سراي عند نقطة واحدة يحتل بها المركز الأخير بالمجموعة الأولى.
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ريال مدريد في مهمة شاقة بدوري الأبطال اليوم

تعود عجلة دوري أبطال أوروبا للدوران من جديد اليوم الثلاثاء من خلال مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، وذلك عندما يرحل ريال مدريد لمواجهة جالطة سراي التركي، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب تورك تيليكوم آرينا، ويتذيل ريال مدريد الترتيب برصيد نقطة واحدة مناصفة مع الفريق التركي، إلا أن جالطة سراي يتفوق بفارق الأهداف، وضمن مباريات نفس المجموعة يرحل باريس سان جيرمان المتصدر برصيد 6 نقاط لمواجهة كلوب بروج الثاني برصيد نقطتين الساعة التاسعة أيضًا.
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باريس سان جيرمان يسحق نيس برباعية في الدوري الفرنسي

فاز فريق باريس سان جيرمان على نظيره نيس بأربعة أهداف مُقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب أليانز ريفييرا في إطار منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الفرنسي.. وجاءت الأهداف عن طريق أنخيل دي ماريا الذي وقع على ثنائية في الدقيقتين 15 بعد انفراد بالحارس، قبل أن يضيف الهدف الثاني بطريقة رائعة حين قام بخداع الحارس وإرسال كرة ساقطة في مرماه في الدقيقة 21.. وأصبح دي ماريا ثاني أفضل هداف في الدوري الفرنسي في عام 2019، بعد كيليان مبابي الذي ساهم في 27 هدفاً، فيما ساهم دي ماريا في 20 هدفاً (13 هدفًا، 7 تمريرات حاسمة).
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توخيل عن المباريات الدولية: أرهقت لاعبينا

علق توماس توخيل المدير الفنى لفريق باريس سان جيرمان على المباريات القادمة للفريق الباريسي، منتقدًا ازدحام الأجندة الدولية للمنتخبات، وكذلك الموعد المحدد لمباراة فريقه ضد نيس غدًا الجمعة. وقال توخيل فى مؤتمر صحفي: "سنواجه نيس بدون كيرير وجايي ونيمار للإصابة، وخوان بيرنات للإصابة، بقية اللاعبين شاركوا فى تدريبات بشكل طبيعي، لكن لا أعلم مدى جاهزية دراكسلر وداجبا". وأضاف: "تحديد مباراة بي إس جي ونيس غدا أمر غريب نسبيا ولا أفهمه، علينا التأقلم مع الأمر الواقع، والتغلب على عدة عقبات".
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