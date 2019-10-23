البطريرك الماروني يتضامن مع الاحتجاجات اللبنانية

٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٩ م

احتجاجات لبنان - صورة أرشيفية

أعلن البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، دعمه للاحتجاجات السلمية في لبنان، اليوم الأربعاء، ودعا لتشكيل حكومة لبنانية جديدة. وأعرب البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، في مستهل الاجتماع الاستثنائي لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان، عن أسفه "لأن الناس ليس لديهم الثقة بالدولة ولا بالمسؤولين السياسيين، وإنما لديهم الثقة بالكنيسة"، مؤكدا: "نحن لا نستطيع أن نخيب آمالهم، واليوم نجتمع لمخاطبتهم. وسوف نتدارس الأفكار سويا من خلال ورقة عمل وضعناها خلال اليومين الماضيين".

واعتبر بطريرك الموارنة في لبنان، في تصريحات لتلفزيون "إل.بي.سي"، أن حزمة الإصلاحات خطوة أولى جيدة لكنها تحتاج حكومة جديدة، مؤكدا أن الاجتماع كان للنظر في الحالة الوطنية التي تستدعي مواكبة تطوراتها منعا لانزلاق البلاد في مسارات خطيرة تنقض هوية لبنان، وأن ما يشهده لبنان منذ 17 أكتوبر هو انتفاضة شعبية