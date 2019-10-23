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بعد رفع الحظر| توقعات بقدوم مليون سائح بريطاني لمصر في 2020

بعد حظرها الطيران إلى شرم الشيخ في أعقاب سقوط طائرة روسية في 2015، أعلنت المملكة المتحدة استئناف رحلات الطيران من جديد، وهو ما ستكون له آثار إيجابية في السياحة في مصر
تحرير:أمل نبيل ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٢ م
سياحة شاطئية
سياحة شاطئية
أعلنت الحكومة البريطانية، أمس الثلاثاء، رفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية من وإلى شرم الشيخ بعد حظر استمر 4 سنوات. وقال السفير البريطاني جيفري آدامز، إن هذا الإعلان جاء بعد تعاون وثيق بين خبراء أمن الطيران في المملكة المتحدة ونظرائهم في مصر. وتابع: "سوف نعمل عن كثب مع شركات الطيران التي ترغب في استئناف الرحلات". ورحبت وزيرة السياحة رانيا المشاط بقرار رفع الحظر، وقالت إن القرار يُظهر مدى التعاون القائم بين البلدين، والجهود المتواصلة من الحكومة المصرية لتوفير السلامة والأمن للزائرين.
ترحيب ألماني باستئناف الطيران لشرم الشيخ   لقي القرار ترحيبا واسعا بين شركات السياحة المصرية والألمانية، حيث أعلنت شركة تي يو آي الألمانية العملاقة أنها ستستأنف رحلات الطيران في أقرب وقت ممكن، مضيفة أن ذلك لن يكون في صيف 2020، وفقا لصحيفة الجارديان.  وقالت شركة طيران إيزي جت أيضا إنها على
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بورصة (2)

مبيعات مصرية تكبد البورصة 4.4 مليار جنيه خسائر

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، رابع جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 4.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 710.23 مليار جنيه وسط ضغوط بيعية محلية. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 14126.51 نقطة، وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 1.21% ليصل إلى مستوى 528.74 نقطة، وتراجع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 1400.15 نقطة.
الاسكان-الاجتماعى (3)

الوزراء يوافق على طرح الإعلان الـ12 لمشروع الإسكان الاجتماعي

وافق مجلس الوزراء في اجتماعة الأسبوعي اليوم على طرح الإعلان الثاني عشر من الوحدات السكنية الزائدة والشاغرة بمشروع الإسكان الاجتماعي، بوجه بحري ومدن القناة بإجمالي عدد 19,787 وحدة سكنية بسعر بيع 197 ألف جنيه، بخلاف نسبة 5% من سعر بيع الوحدة كوديعة للصيانة وبذات شروط الإعلان العاشر، من حيث الحد الأقصى والأدنى للسن والدخل الشهري المسموح له بالتقديم، وكذلك الدعم النقديّ المقرر وتكلفة التمويل.
وزيرا الاتصالات والتعليم العالي

خطة التعليم العالي والاتصالات لتصبح جامعات مصر ذكية

عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعاً مساء أمس الثلاثاء، وذلك لمتابعة جهود الوزارتين في مجال تطوير البنية التحتية التكنولوجية ورفع سرعة الإنترنت بالجامعات المصرية الحكومية، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بتطبيق الاختبارات المعرفية المميكنة على جميع طلاب الجامعات في كافة التخصصات العلمية، وتحويل الجامعات المصرية إلى جامعات ذكية، في بداية الاجتماع، أكد الوزيران حرصهما الكامل على التنسيق والتعاون البناء بين الوزارتين في العديد من المجالات، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
عمرو-نصار-وزير التجارة (3)

نصار: 7 مليارات دولار استثمارات متوقعة بالمنطقة الروسية

أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر يعد نقطة الانطلاق الحقيقية للشركات الروسية للتوجه نحو الأسواق الإفريقية، مشيرا إلى أهمية تعزيز التوجه التصديري للمشروعات التي ستقام بهذه المنطقة من خلال تصنيع منتجات مصرية روسية مشتركة في مصر يمكنها الاستفادة من الإعفاءات الجمركية التي تتمتع بها المنتجات المصرية بالدول الإفريقية في إطار اتفاقية الكوميسا، ومنطقة التجارة الحرة القارية. وأضاف أن المنطقة التي ستقام على مساحة 5.25 مليون متر مربع من المخطط أن تجتذب استثمارات تصل إلى نحو 7 مليارات دولار.
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سفير بريطانيا بالقاهرة: عودة سياحنا رسالة على عودة الأمن إلى مصر

أكد سفير بريطانيا بالقاهرة جيفري آدامز اليوم الثلاثاء، أن قرار بلاده برفع الحظر عن الطيران لمدينة شرم الشيخ، يعد رسالة قوية على عمق العلاقات بين البلدين وعلى عودة الأمن والأمان إلى مصر. وقال آدامز - خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط - : "إن القرار جاء بعد تعاون وثيق بين خبراء أمن الطيران في المملكة المتحدة ومصر" .. مؤكدا أنه سيتم العمل عن كثب مع شركات الطيران التي ترغب في استئناف الرحلات الجوية..منوها بأن هناك كثيرا من المنظمات الدولية تحدثت بإيجابية عن السياحة والسفر في مصر.
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بريطانيا ترفع قيود الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن رفع القيود المفروضة على سفر مواطنيها إلى منتجع شرم الشيخ السياحي في مصر، منذ أكثر من 4 سنوات، وذكرت الخارجية البريطانية، على موقعها، إن وزارة الخارجية لم تعد تنصح بعدم السفر إلى مطار شرم الشيخ. وقال السفير البريطاني في القاهرة جيفري أدامز، في بيان صادر عن السفارة: "هذا الإعلان يأتي تعاون وثيق بين خبراء أمن الطيران في المملكة المتحدة ومصر. سوف نعمل عن كثب مع شركات الطيران التي ترغب في استئناف الرحلات الجوية".
طابا

الخارجية: الحكم بأحقية مصر في طابا نصر تاريخي

أكد المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع (تويتر)، اليوم الأحد، أن حكم محكمة العدل الدولية بأحقية مصر في طابا عام 1988، يعد نصرا دبلوماسيا وقانونيا، توج تضحيات أبناء القوات المسلحة البواسل وشعب مصر الكريم في سبيل عودة سيناء الحبيبة، قائلا: "إنه في ذكرى صدور حكم محكمة العدل الدولية بأحقية مصر في طابا عام 1988، نتذكر بكل تقدير وفخر جهود أبناء مصر الأوفياء في استعادة ذلك الجزء العزيز من أرض بلادنا".
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بعد إفلاس توماس كوك.. تحركات عاجلة من سفارة بريطانيا بالقاهرة

اعتبرت السفارة البريطانية بالقاهرة، انهيار شركة توماس كوك، بأنه مسألة تجارية تؤثر على ركابها في مختلف أنحاء العالم، وقالت متحدثة رسمية باسم السفارة البريطانية بالقاهرة، وفقا لبيان اليوم، إن حكومة بلادها وهيئة الطيران المدني في المملكة المتحدة تعملان على مدار الساعة لدعم جميع المسافرين المتأثرين بالخارج، وهم يقومون بعملية لإعادة أكثر من 150 ألف مسافر بالخارج إلى المملكة المتحدة في أكثر من 50 مكان حول العالم، مضيفة: "نحن نعمل عن كثب مع الحكومة المصرية في هذا الشأن.. وهذا قرار لا يقتصر على مصر".
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