بعد رفع الحظر| توقعات بقدوم مليون سائح بريطاني لمصر في 2020

بعد حظرها الطيران إلى شرم الشيخ في أعقاب سقوط طائرة روسية في 2015، أعلنت المملكة المتحدة استئناف رحلات الطيران من جديد، وهو ما ستكون له آثار إيجابية في السياحة في مصر

تحرير:أمل نبيل ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٢ م

سياحة شاطئية

أعلنت الحكومة البريطانية، أمس الثلاثاء، رفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية من وإلى شرم الشيخ بعد حظر استمر 4 سنوات. وقال السفير البريطاني جيفري آدامز، إن هذا الإعلان جاء بعد تعاون وثيق بين خبراء أمن الطيران في المملكة المتحدة ونظرائهم في مصر. وتابع: "سوف نعمل عن كثب مع شركات الطيران التي ترغب في استئناف الرحلات". ورحبت وزيرة السياحة رانيا المشاط بقرار رفع الحظر، وقالت إن القرار يُظهر مدى التعاون القائم بين البلدين، والجهود المتواصلة من الحكومة المصرية لتوفير السلامة والأمن للزائرين.

ترحيب ألماني باستئناف الطيران لشرم الشيخ لقي القرار ترحيبا واسعا بين شركات السياحة المصرية والألمانية، حيث أعلنت شركة تي يو آي الألمانية العملاقة أنها ستستأنف رحلات الطيران في أقرب وقت ممكن، مضيفة أن ذلك لن يكون في صيف 2020، وفقا لصحيفة الجارديان. وقالت شركة طيران إيزي جت أيضا إنها على