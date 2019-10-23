بعد رفع الحظر| توقعات بقدوم مليون سائح بريطاني لمصر في 2020
بعد حظرها الطيران إلى شرم الشيخ في أعقاب سقوط طائرة روسية في 2015، أعلنت المملكة المتحدة استئناف رحلات الطيران من جديد، وهو ما ستكون له آثار إيجابية في السياحة في مصر
تحرير:أمل نبيل
٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٢ م
سياحة شاطئية
أعلنت الحكومة البريطانية، أمس الثلاثاء، رفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية من وإلى شرم الشيخ بعد حظر استمر 4 سنوات.
وقال السفير البريطاني جيفري آدامز، إن هذا الإعلان جاء بعد تعاون وثيق بين خبراء أمن الطيران في المملكة المتحدة ونظرائهم في مصر.
وتابع: "سوف نعمل عن كثب مع شركات الطيران التي ترغب في استئناف الرحلات".
ورحبت وزيرة السياحة رانيا المشاط بقرار رفع الحظر، وقالت إن القرار يُظهر مدى التعاون القائم بين البلدين، والجهود المتواصلة من الحكومة المصرية لتوفير السلامة والأمن للزائرين.
ترحيب ألماني باستئناف الطيران لشرم الشيخ
لقي القرار ترحيبا واسعا بين شركات السياحة المصرية والألمانية، حيث أعلنت شركة تي يو آي الألمانية العملاقة أنها ستستأنف رحلات الطيران في أقرب وقت ممكن، مضيفة أن ذلك لن يكون في صيف 2020، وفقا لصحيفة الجارديان.
وقالت شركة طيران إيزي جت أيضا إنها على
ترحيب ألماني باستئناف الطيران لشرم الشيخ
لقي القرار ترحيبا واسعا بين شركات السياحة المصرية والألمانية، حيث أعلنت شركة تي يو آي الألمانية العملاقة أنها ستستأنف رحلات الطيران في أقرب وقت ممكن، مضيفة أن ذلك لن يكون في صيف 2020، وفقا لصحيفة الجارديان.
وقالت شركة طيران إيزي جت أيضا إنها على علم بالقرار وإنها تتطلع إلى أي فرصة لاستئناف نشاطها في تنظيم رحلات الطيران والعطلات السياحية إلى شرم الشيخ قريبا، وفقا لوكالة أنباء أسوشيتد برس.
وسجل عدد السائحين البريطانيين في مصر نموا في السنوات الماضية، ليصل إلى 415 ألف زائر في 2018.
القرار ينعش حركة السياحة في مصر بأكملها
ورحب الخبير السياحى إيهاب عبد العال، عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات ووكلاء السفر والسياحة بقرار الحكومة البريطانية رفع حظر السفر عن شرم الشيخ، مؤكدا أن هذا القرار سينعش السياحة المصرية سواء فى شرم الشيخ أو فى المقاصد الأخرى التى لم يكن بها أى تحذيرات.
وأشار إلى أن تأثيرات القرار لن تكون سريعة على حركة السياحة إلى شرم الشيخ، خاصة أننا بدأنا فى الموسم الشتوى وتم الاتفاق على كل تفاصيله منذ فترة، ولكن لا بد من الاستعداد من الآن لموسم الصيف المقبل، والبداية ستكون من بورصة لندن، مطلع الشهر المقبل.
وأضاف عبد العال أن هناك اعتقادا خاطئا بأن السلطات البريطانية أصدرت تحذيرات من جميع المناطق السياحية المصرية، ولكن التحذيرات طالت فقط شرم الشيخ عقب حادث الطائرة الروسية، والسياحة البريطانية لم تنقطع يوما واحدا عن مصر، فرغم التحذيرات زار مصر ما يقرب من نصف مليون سائح بريطانى، العام الماضي.
وأكد أن أهمية القرار تكمن فى الدول التى تبني سياساتها على توجهات الحكومة البريطانية، خاصة في ما يتعلق بالسفر والتحذيرات التى من المتوقع أن تعود بشكل مباشر بعد قرار لندن.
أكد عبد العال أن بورصة لندن ستكون مؤشرا جيدا للعمل الجاد خلال الفترة المقبلة، موضحا أن هناك شركات لديها وكلاء ستبدأ العمل من الآن، إلا أن طبيعة السائح الإنجليزى الذى يتخذ قرار السفر ببطء تحول دون العودة السريعة الحالية، كما أن العارضين سواء من الشركات أو الفنادق، يجب أن يركزوا على الموسم الصيفى والشتاء المقبل وليس الحالى، فسيكون هناك شغل، ولكن ليس بالكثافة العالية؛ لأن الموسم بدأ بالفعل، والموجود سيتم العمل به حاليا.
وكشف عبد العال عن استفادة السياحة الثقافية فى الأقصر وأسوان من قرار بريطانيا تجاه شرم الشيخ رغم عدم انقطاع السياح الإنجليز عن زياراتهم، حيث ستزيد الحركة بشكل كبير نظرا للثقة التى بعث بها القرار تجاه المقاصد المصرية.
وشدد على وجود طيران منتظم من جانب مصر لنقل السياح من دولهم إلى كل المدن السياحية المصرية، بالإضافة إلى إزالة العوائق أمام شركات الطيران العالمية للعمل فى مصر بحرية، فى ظل سياسة السموات المفتوحة حاليا، التى تتبعها معظم الدول التى تحاول تنمية السياحة.
وطالب عبد العال بمراجعة برنامج تحفيز الطيران العارض وإلغائه بشكل كامل لأنه مفسدة وليس له أى مردود، مشيرا إلى ضرورة استبدال دعم المنشآت والبنية الأساسية به.
توي العالمية بديلا لـ"توماس كوك"
أكد أن شركة توى العالمية دخلت بقوة فى السوق المصرية بعد أن أبدت استعدادها لتعويض غياب شركة الطيران البريطانية توماس كوك، التى كانت تنقل ما يقرب من 4% من حجم السياحة المصرية لتقلص بشكل كبير أى تداعيات لتأثير إفلاس توماس كوك فى مصر، مشيرا إلى وجود أنباء عن تكوين شركة جديدة ستكون بديلة لتوماس كوك خلال الأيام المقبلة.
كانت بريطانيا فرضت الحظر على رحلات الطيران إلى شرم الشيخ عقب حادث إسقاط طائرة متروجيت الروسية في عام 2015، وعلى الرغم من التحسن في الأوضاع الأمنية الذي أحرزته مصر، فقد تأجل قرار استئناف الرحلات لفترة طويلة.
وطالب نواب بريطانيون في مارس 2018، حكومتهم برفع الحظر ووقع نحو 35 نائبا على مقترح يطالبون فيه بإجراء مناقشة بمجلس العموم عن سبب كون المملكة المتحدة من آخر الدول في أوروبا التي لم ترفع قيود السفر إلى شرم الشيخ. وفي فبراير 2019، أخبرت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي، الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية الأوروبية، أنه على الرغم من قوة العلاقات التي تربط كلا البلدين، فإن الحظر المفروض على رحلات الطيران البريطانية لمصر لا يزال "قيد المراجعة".
توقعات بقدوم مليون سائح بريطاني إلى مصر في 2020
وطالب الدكتور عاطف عبد اللطيف، عضو جمعيتي مستثمري السياحة بجنوب سيناء ومرسى علم، القطاع السياحي المصري بإعداد حملة تسويقية ودعائية كبيرة في السوق الإنجليزية لاستقطاب السياح لزيارة مصر مع إعداد برامج سياحية قوية تلبي احتياجاتهم، مشددا على إعداد برامج سياحية بدون حرق أسعار.
وتوقع عبد اللطيف وصول عدد السياح الإنجليز في مصر إلى مليون سائح بحلول عام 2020.