باريس سان جيرمان عقبة ريال مدريد لضم إريكسن

تحرير:كريم مليم ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٥ م

كريستيان إريكسن

يعاني ريال مدريد الإسباني من أزمة كبيرة في مركز لاعب الوسط، خاصة بعد إصابة كل من فالفيردي ولوكا مودريتش، وخوض الفريق المباريات في الآونة الأخيرة على أمل ألا يتعرض لاعب آخر للإصابة، وهو الأمر الذي أعاد للأذهان مرة أخرى فشل الإدارة في التعاقد مع لاعب في هذا المركز خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية. ريال مدريد كان قد ارتبط خلال الميركاتو الصيفي بعدد من لاعبي الوسط المميزين في العالم، وكان أبرزهم الدنماركي كريستيان إريكسن، لاعب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، الذي عاد بقوة إلى دائرة اهتمامات الفريق الأبيض.

إدارة مدريد ستدخل بقوة لإقناع إريكسن بالانضمام إليهم، خاصة أن عقده ينتهي مع «السبيرز» في نهاية الموسم الجاري، وهو ما دفع الإدارة للتفكير في بيع بعض اللاعبين الموجودين ضمن صفوف الفريق، للتمكن من الدخول في هذه المفاوضات، ويأتي على رأس اللاعبين القريبين من الرحيل، الدومينيكاني ماريانو دياز،

إدارة مدريد ستدخل بقوة لإقناع إريكسن بالانضمام إليهم، خاصة أن عقده ينتهي مع «السبيرز» في نهاية الموسم الجاري، وهو ما دفع الإدارة للتفكير في بيع بعض اللاعبين الموجودين ضمن صفوف الفريق، للتمكن من الدخول في هذه المفاوضات، ويأتي على رأس اللاعبين القريبين من الرحيل، الدومينيكاني ماريانو دياز، والإسباني إيسكو.



لكن ريال مدريد لن يتاح له ضم إريكسن بهذه السهولة، حيث إن النادي سيواجه منافسة شرسة من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي أشارت التقارير إلى أنه أعد خطة بقيادة مدير التعاقدات بالنادي البرازيلي ليوناردو أرواخو، للحصول على خدمات اللاعب، التي ستتضمن التنازل عن لاعبين لتوتنهام بعينه من أجل جلب نجمهم.



إريكسن أعلن عقب نهاية موسم الانتقالات الصيفي الماضي، أنه سيرحل عن صفوف توتنهام، وأن الموسم الحالي سيكون له بقميص الفريق اللندني.

