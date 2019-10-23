جريمة

براءة عادل شكل كبير مشجعي الاتحاد من البلطجة

تحرير:محمد مجلي ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م
عادل شكل - صورة أرشيفية
عادل شكل - صورة أرشيفية
قضت محكمة جنح سيدى جابر بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، ببراءة عادل شكل كبير مشجعي نادي الاتحاد السكندري، وآخرين، من تهمة البلطجة واستعراض القوة وحمل سلاح أبيض وترويع المواطنين. وكانت الأجهزة الأمنية ضبطت عادل محمود علي عبد الحليم، الشهير بعادل شكل، وأحمد محمد جابر وشهرته أحمد سواده، ومروان البوك، يوم الإثنين قبل الماضي، بتهمة حيازة أسلحة بعد تداول فيديو لهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وهم يحوزون أسلحة بيضاء ونارية، لترويع المواطنين والبلطجة.
واستمعت المحكمة لدفاع المحامين الموكلين عن المتهمين وتم مشاهدة الفيديو الخاص بالواقعة داخل غرفة المداولة. وكان المستشار عبد العزيز سامي رئيس نيابة سيدي جابر، قد قرر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنح والتحفظ على المضبوطات من الأسلحة وتفريغ الفيديوهات، التي تكشف حيازتهم للأسلحة ووجهت لهم تهم البلطجة وحيازة
اقرأ المزيد
حادث-تصادم

مصرع 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين في تصادم سيارتين بالجيزة

لقى 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 12 آخرين، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارتين بمركز الصف جنوب محافظة الجيزة. تلقى مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الشرق إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بالقرب من نفق الودي ووجود ضحايا ما بين حالات وفاة ومصابين.
جمارك

ضبط 14 ألف كيلو منشطات جنسية قبل تهريبها بالإسكندرية

أحبطت الإدارة العامة للحركة بجمارك الإسكندرية بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي ومباحث الأموال العامة محاولة تهريب كمية من المنشطات الجنسية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل. وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح له اليوم، إنه تم الاشتباه في حاوية واردة من إحدى الدول العربية بها أمتعة شخصية مخزنة بالساحة الصينية بالإسكندرية، وبالمعاينة الفعلية للحاوية تبين وجود كميات كبيرة من المكملات الغذائية والمنشطات الجنسية ومستحضرات التجميل بوزن إجمالي 14250 كيلو جراما.
محمود البنا

«مش حدث».. اعترافات إخواني تكشف عمر «قاتل البنا»

ملابسات جديدة حول حادث "شهيد الشهامة" كشفت عنها اعترافات أحد المتهمين الـ22 الذين ضبطتهم أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بتهمة محاولة استغلال حادث مقتل محمود البنا على يد المتهم محمد راجح، في تأليب الرأي العام وإثارة الفوضى والبلبلة بين المواطنين، وفي اعترافاته المصورة، قال "خالد.ا" إنه تلقى تعليمات من قيادات جماعة الإخوان بالخارج، باستغلال مقتل محمود بمحافظة المنوفية، بعمل محادثة مفبركة على تطبيق (واتس آب)، لجد القاتل لواء شرطة سابق مع أحد الضباط- على خلاف الحقيقة- بتزوير بطاقة شخصية لإثبات أنه حدث للإفلات من عقوبة الإعدام.
وقفة لشباب تلا للمطالبة بإعدام محمد راجح

الداخلية تكشف مخططا إخوانيا لاستغلال حادث شهيد الشهامة

22 متهما ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية ألقت قوات الشرطة القبض عليهم؛ لاتهامهم بمحاولة استغلال حادث مقتل محمود البنا على يد المتهم محمد راجح، في تأليب الرأي العام وإثارة الفوضى والبلبلة بين المواطنين حسب بيان صحفي صادر عن المركز الإعلامي لوزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، وأعدت الوزارة مقاطع فيديو لاعترافات بعض المتهمين، وقال خالد السيد محمد علي إنه تلقى تعليمات من قيادات جماعة الإخوان بالخارج، باستغلال مقتل محمود بمحافظة المنوفية، بعمل محادثة مفبركة على تطبيق (واتس آب)، لجد القاتل لواء شرطة سابق مع أحد الضباط على خلاف الحقيقة.
اقرأ المزيد من الأخبار
عادل -شكل

«كان بيجامل في فرح».. حبس عادل شكل كبير مشجعي الاتحاد السكندري

ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسكندرية، القبض على كل من عادل شكل، كبير مشجي نادي الاتحاد السكندري، وأحمد سوادة، ومروان البوك، اليوم الإثنين، بتهمة حيازة أسلحة بعد تداول فيديو لهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بإحرازهم أسلحة بيضاء ونارية وترويع للمواطنين والبلطجة، فيما أصدر المستشار عبد العزيز سامي رئيس نيابة سيدي جابر، قراراً يقضي بحبس المتهمين الثلاثة لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق والتحفظ على المضبوطات من الأسلحة وتفريغ الفيديوهات التى تكشف حيازتهم للأسلحة.
انهيار-عقار-خال-من-السكان-بغرب-الإسكندرية (1)

مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في انهيار عقار بكرموز

شهدت منطقة كرموز بمحافظة الإسكندرية، انهيار عقار قديم مكون من ثلاثة طوابق، ما تسبب فى مصرع شاب وإصابة 3 آخرين، وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى مكان العقار المنهار، وتولى رجال الإنقاذ رفع الأنقاض لاستخراج الضحايا، بينما نقلتهم سيارات الإسعاف إلى أقرب المستشفيات لتلقي العلاج، وتبين من الفحص الأولى لرجال الحي أن المنزل مقام منذ سنوات طويلة بنظام البناء القديم، وهو عبارة عن حوائط حاملة وليس أعمدة خرسانية، وأسقف خشبية وليست خرسانة، وتحرر محضر بالواقعة وتمت إحالته للنيابة.
قوات-الشرطة (3)

حشيش وهيروين.. القبض على 9 تجار للمخدرات بـ5 محافظات

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة، تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأمن العام، والأمن المركزي، والإدارة العامة لكلاب الأمن والحراسة ومديريات أمن: «الدقهلية، مطروح، الإسكندرية، البحيرة، الجيزة» من ضبط 9 من العناصر الإجرامية التي تتاجر بالمواد المخدرة وبحوزتهم 150 طربة لمخدر الحشيش و1,100 كيلو جرام لمخدر الهيروين، وكيلو جرام لمخدر الكوكايين، و15 ألف قرص مخدر، وسلاح ناري، ومبالغ مالية، وهواتف محمولة، وثلاث سيارات بنطاق الدقهلية، مطروح، الإسكندرية، البحيرة، الجيزة.
جثة

مصرع ولي أمر تلميذ بعد مشاجرة مع مُعلم بالإسكندرية

لقي ولي أمر تلميذ مصرعه، بمدرسة محرم بك الإعدادية بنين، بمحرم بك، حي وسط الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد دخوله فى مشاجرة مع أحد معلمي المدرسة، اعتراضاً منه على قيام المُعلم بضرب نجله التلميذ بحزام ما أثار غضب ولي الأمر الذى توجه للمعلم لتوجيه اللوم والعتاب، للمعلم وانتهى الأمر بدخولهما فى مشاجرة ثم سقط ولي الأمر ليلقى مصرعه. وتلقى اللواء أشرف الجندى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا بمصرع ولي أمر أحد التلاميذ بعد مشاجرة وقعت بينه وبين أحد معلمي المدرسة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]