براءة عادل شكل كبير مشجعي الاتحاد من البلطجة

تحرير:محمد مجلي ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م

عادل شكل - صورة أرشيفية

قضت محكمة جنح سيدى جابر بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، ببراءة عادل شكل كبير مشجعي نادي الاتحاد السكندري، وآخرين، من تهمة البلطجة واستعراض القوة وحمل سلاح أبيض وترويع المواطنين. وكانت الأجهزة الأمنية ضبطت عادل محمود علي عبد الحليم، الشهير بعادل شكل، وأحمد محمد جابر وشهرته أحمد سواده، ومروان البوك، يوم الإثنين قبل الماضي، بتهمة حيازة أسلحة بعد تداول فيديو لهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وهم يحوزون أسلحة بيضاء ونارية، لترويع المواطنين والبلطجة.

واستمعت المحكمة لدفاع المحامين الموكلين عن المتهمين وتم مشاهدة الفيديو الخاص بالواقعة داخل غرفة المداولة. وكان المستشار عبد العزيز سامي رئيس نيابة سيدي جابر، قد قرر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنح والتحفظ على المضبوطات من الأسلحة وتفريغ الفيديوهات، التي تكشف حيازتهم للأسلحة ووجهت لهم تهم البلطجة وحيازة