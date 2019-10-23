البرلمان يوافق على اقتراحات بشأن مشكلات الري

تحرير:محمد محمود ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٥ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، في اجتماع عقدته، اليوم الأربعاء، على عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من بعض النواب، حول مشكلات تتعلق بعمل وزارة الري والموارد المائية. ومن الطلبات التي وافقت عليها اللجنة، طلب من النائب سمير رشاد أبو طالب، بتصفيح مجرى السيول الموجود بقرية جبل الطير البحرية، التابعة لمركز سمالوط بالمنيا. وجاء في الطلب أن مجرى السيول الموجود بالقرية، نظرا لوجود جزء كبير منه غير مصفح، يهدد بوقوع كوارث مستقبلية، في حالة انهيار الجزء الجانبي للمخر.

وأشار أبو طالب، إلى أن هذا المخر تسبب في وقوع العديد من الحوادث المتكررة لبعض الأهالي، ما يشكل خطورة كبيرة على أبناء المنطقة، موضحا أن المسافة المراد تصفيحها تبلغ نحو كيلو متر واحد، تمر وسط الكتلة السكنية.كما وافقت اللجنة على مقترح برغبة من النائب محمد عبد العزيز الغول، بتغطية ترعة مكرم بمنطقة «الشرقي