النائب العام يأمر بإخلاء سبيل 4 فئات خلال تحقيقات «20 سبتمبر»

٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٠ م

الإفراج عن سجناء

أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بإخلاء سبيل أعداد من المتهمين لثبوت تواجدهم بأماكن التظاهر وبين المتظاهرين دون قصد التظاهر خلال مظاهرات 20 سبتمبر، والتماسا للرأفة أمر بإخلاء سبيل الأطفال والطلاب والنساء والشيوخ الذين ثبت تظاهرهم ولم يثبت ارتباطهم بدعوات الجماعات التي تستهدف هدم مؤسسات الدولة المصرية. واستكملت النيابة العامة تحقيق دفاع المتهمين في وقائع تظاهرات يوم 20 سبتمبر الماضي، والتحقق من أدلة الإثبات، وانتهت إلى تواجد متهمين بأماكن التظاهرات عرضا أو لغرض مشاهدتها، بينما ثبت بحق آخرين اشتراكهم بتلك التظاهرات وإدارة بعضهم لها ودعوتهم إليها.

وذكر بيان صادر عن النيابة العامة، اليوم الأربعاء، أن النيابة ما زالت مستمرة في استكمال إجراءات التحقيق في وقائع التظاهر للوصول إلى الحقيقة وإثباتها. وأهابت النيابة العامة بمن أفرجت عنهم من النساء والشيوخ والمرضى، أن يجعلوا الحقيقة دوما هدفا لهم وألا ينشروا إلا ما يقفون على صحته من أخبار وشائعات، كما