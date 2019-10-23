جريمة

النائب العام يأمر بإخلاء سبيل 4 فئات خلال تحقيقات «20 سبتمبر»

٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٠ م
الإفراج عن سجناء
الإفراج عن سجناء
أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بإخلاء سبيل أعداد من المتهمين لثبوت تواجدهم بأماكن التظاهر وبين المتظاهرين دون قصد التظاهر خلال مظاهرات 20 سبتمبر، والتماسا للرأفة أمر بإخلاء سبيل الأطفال والطلاب والنساء والشيوخ الذين ثبت تظاهرهم ولم يثبت ارتباطهم بدعوات الجماعات التي تستهدف هدم مؤسسات الدولة المصرية. واستكملت النيابة العامة تحقيق دفاع المتهمين في وقائع تظاهرات يوم 20 سبتمبر الماضي، والتحقق من أدلة الإثبات، وانتهت إلى تواجد متهمين بأماكن التظاهرات عرضا أو لغرض مشاهدتها، بينما ثبت بحق آخرين اشتراكهم بتلك التظاهرات وإدارة بعضهم لها ودعوتهم إليها.
وذكر بيان صادر عن النيابة العامة، اليوم الأربعاء، أن النيابة ما زالت مستمرة في استكمال إجراءات التحقيق في وقائع التظاهر للوصول إلى الحقيقة وإثباتها. وأهابت النيابة العامة بمن أفرجت عنهم من النساء والشيوخ والمرضى، أن يجعلوا الحقيقة دوما هدفا لهم وألا ينشروا إلا ما يقفون على صحته من أخبار وشائعات، كما
اقرأ المزيد
عادل -شكل

براءة عادل شكل كبير مشجعي الاتحاد من البلطجة

قضت محكمة جنح سيدى جابر بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، ببراءة عادل شكل كبير مشجعي نادي الاتحاد السكندري، وآخرين، من تهمة البلطجة واستعراض القوة وحمل سلاح أبيض وترويع المواطنين. وكانت الأجهزة الأمنية ضبطت عادل محمود علي عبد الحليم، الشهير بعادل شكل، وأحمد محمد جابر وشهرته أحمد سواده، ومروان البوك، يوم الإثنين قبل الماضي، بتهمة حيازة أسلحة بعد تداول فيديو لهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وهم يحوزون أسلحة بيضاء ونارية، لترويع المواطنين والبلطجة.
حادث-تصادم

مصرع 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين في تصادم سيارتين بالجيزة

لقى 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 12 آخرين، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارتين بمركز الصف جنوب محافظة الجيزة. تلقى مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الشرق إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بالقرب من نفق الودي ووجود ضحايا ما بين حالات وفاة ومصابين.
جمارك

ضبط 14 ألف كيلو منشطات جنسية قبل تهريبها بالإسكندرية

أحبطت الإدارة العامة للحركة بجمارك الإسكندرية بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي ومباحث الأموال العامة محاولة تهريب كمية من المنشطات الجنسية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل. وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح له اليوم، إنه تم الاشتباه في حاوية واردة من إحدى الدول العربية بها أمتعة شخصية مخزنة بالساحة الصينية بالإسكندرية، وبالمعاينة الفعلية للحاوية تبين وجود كميات كبيرة من المكملات الغذائية والمنشطات الجنسية ومستحضرات التجميل بوزن إجمالي 14250 كيلو جراما.
محمود البنا

«مش حدث».. اعترافات إخواني تكشف عمر «قاتل البنا»

ملابسات جديدة حول حادث "شهيد الشهامة" كشفت عنها اعترافات أحد المتهمين الـ22 الذين ضبطتهم أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بتهمة محاولة استغلال حادث مقتل محمود البنا على يد المتهم محمد راجح، في تأليب الرأي العام وإثارة الفوضى والبلبلة بين المواطنين، وفي اعترافاته المصورة، قال "خالد.ا" إنه تلقى تعليمات من قيادات جماعة الإخوان بالخارج، باستغلال مقتل محمود بمحافظة المنوفية، بعمل محادثة مفبركة على تطبيق (واتس آب)، لجد القاتل لواء شرطة سابق مع أحد الضباط- على خلاف الحقيقة- بتزوير بطاقة شخصية لإثبات أنه حدث للإفلات من عقوبة الإعدام.
اقرأ المزيد من الأخبار
قتيل-المنوفية‎ (3)

بدأت عبر انستجرام.. 10 مشاهد تروي جريمة «شهيد الشهامة»

أيام قلائل مرت على واحدة من أبشع الجرائم التي سجلتها محاضر الشرطة خلال الفترة الأخيرة، والتي راح ضحيتها محمود محمد سعيد البنا، القضية المتداولة إعلاميا بـ"شهيد الشهامة" في محافظة المنوفية، وأصدر النائب العام المستشار حماده الصاوي، اليوم السبت، أمرا بإحالة المتهم محمد أشرف عبد الغني راجح وثلاثة آخرين محبوسين إلى محاكمة جنائية عاجلة؛ لاتهامهم بقتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بعد موجة غضب عارمة انتابت الجمع حزنا على القتيل وسط مطالبات بالقصاص العادل.
قتيل-المنوفية‎ (1)

النائب العام يحيل قتلة «شهيد الشهامة» لمحاكمة عاجلة

أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، اليوم السبت، بإحالة المتهم محمد أشرف عبد الغني راجح وثلاثة آخرين محبوسين إلى محاكمة جنايية عاجلة؛ لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد سعيد البنا عمداً مع سبق الإصرار والترصد، وأوضحت تحقيقات النيابة العامة حقيقة الواقعة؛ التي بدأت عندما استاء المجني عليه من تصرفات المتهم قِبَل إحدى الفتيات؛ فنشر كتابات على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" أثارت غضب المتهم؛ فأرسل الأخير إلى المجني عليه عبر برامج المحادثات رسائل التهديد والوعيد، ثم اتفق مع عصبة من أصدقائه على قتله.
قتيل-المنوفية‎ (3)

النيابة تكشف كواليس مقتل «شهيد الشهامة» في المنوفية

أحال النائب العام المستشار حماده الصاوي، اليوم السبت، المتهم محمد أشرف عبدالغني راجح و3 آخرين محبوسين، إلى محاكمة جنائية عاجلة؛ لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد سعيد البنا، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد في القضية المتداولة إعلاميا بـ"شهيد الشهامة" بمحافظة المنوفية، وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن حقيقة الواقعة؛ والتي بدأت عندما استاء المجني عليه من تصرفات المتهم قبل إحدى الفتيات، فنشر كتابات على حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" أثارت غضب المتهم.
وزارة-الداخلية

مصدر أمني: بيان «حقوق الإنسان» اعتمد على مصادر غير موثوقة

علق مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية، على بيان المجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدا مساء اليوم الخميس، أن ما جاء به اعتمد على مصادر غير موثوق بها، تسعى لإحداث نوع من البلبلة والتوتر في الشارع المصرى، وشدد المصدر، على أن جميع حالات الضبط التي تمت خلال الأيام الماضية، جاءت وفقًا للقانون التي من بينها حالات التلبس التي تتيح لمأموري الضبط القضائي تفتيش الأشخاص وما بحوزتهم من متعلقات منقولة كالهواتف المحمولة أو خلافه، وفقًا لصحيح القانون، وتهيب وزارة الداخلية بضرورة الحصول على المعلومات من الجهات المعنية.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]