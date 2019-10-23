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السيسي: إفريقيا قطعت شوطا طويلا على طريق التكامل

الرئيس: الجهود المخلصة تتواصل لتنفيذ مشروعات البنية التحتية الإفريقية، وكذلك مشروعات الربط البري والبحري بين دولنا وترسيخ أواصر التعاون في مختلف المجالات
٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٥ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إن إفريقيا قطعت شوطا طويلا على طريق التكامل والاندماج الإقليمي والقاري بداية من خطة عمل لاجوس للتنمية الاقتصادية عام 1981، مرورا بمعاهدة أبوجا لتأسيس الجامعة الاقتصادية الإفريقية عام 1991، وصولا إلى تدشين اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية ودخولها حيز النفاذ، في 30 مايو 2019، جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال قمة مصغرة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ومع رؤساء التجمعات الاقتصادية الإفريقية الكبرى بمدينة سوتشي على هامش منتدى (إفريقيا - روسيا) الاقتصادي.
وأعرب السيسي عن تقديره لبوتين ولشعب روسيا الاتحادية الصديق ولسكان مدينة سوتشي على حفاوة الضيافة وحسن التنظيم، مثمنا الأهمية التي توليها روسيا الاتحادية للتعاون والتفاعل مع التجمعات الاقتصادية الإقليمية الإفريقية، التي تعد ركائز أساسية لمشروع الاندماج الاقتصادي الهادف إلى إنشاء الجامعة الاقتصادية الإفريقية،
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مصطفى-مدبولي

غير مقبول.. الحكومة تبحث شكاوى فواتير الكهرباء والمياه والغاز

شدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على أن عدم انتظام قراءة عدادات الكهرباء والمياه والغاز، أمر غير مقبول، يترتب عليه عدم احتساب شرائح الفواتير الصادرة للمواطنين، ودخول المستهلك في شريحة استهلاك أعلى، موجهاً بأهمية الرقابة الشديدة على عمليتي قراءة العدادات وتحصيل الفواتير، مع المضي والإسراع في خطة التوسع في تركيب العدادات مًسبقة الدفع والذكية، والتي تضمن دقة التحصيل، وتفادي المشاكل الناجمة عن عدم انتظام القراءة.
مترو

روسيا: مهتمون بتطوير المترو والسكة الحديد في مصر

قال الرئيس التنفيذي لشركة "ترانس ماش هولدينج" الروسية كيريل ليبا، في تصريح له، اليوم الأربعاء، إن الشركة مهتمة بالمشاركة في مناقصات لتوريد 250 عربة إلى مترو القاهرة، إذ أن الشركة تنتج معدات وعربات على مستوى أفضل من نظيراتها في العالم، وغالبا ما تتفوق في بعض النواحي، حتى نتمكن من تلبية أي طلب، منوها بأن الشركة يمكنها تزويد القاهرة بعربات مترو الأنفاق التي تلبي الاحتياجات المطلوبة قائلا: "نحن نتحدث عن 250 عربة سيتم استخدامها في الخط الثالث لمترو الأنفاق في القاهرة".
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السيسي يلتقي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تطلع مصر لاستمرار التعاون والتنسيق الوثيق مع فريق العمل بمفوضية الاتحاد الإفريقي لدفع عجلة العمل الأفريقي المشترك في مختلف المجالات خلال الرئاسة المصرية للاتحاد، بما يخدم مصالح القارة الأفريقية على نحو فعال. وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن السيسي أكد أهمية تضافر كافة الجهود لتحقيق تطور ملموس على صعيد المجالات ذات الأولوية المطروحة على أجندة الاتحاد الإفريقي، خاصة بالتركيز على قطاعات التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، والسلم والأمن، والإصلاح المؤسسي للاتحاد، والتعاون مع الشركاء الدوليين.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (1)

السيسي: حريصون على تعزيز العلاقات مع تشاد

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، على تميز العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين مصر وتشاد، وعلى حرص مصر على تعزيز وتطوير العلاقات مع تشاد على مختلف المستويات، أخذا في الاعتبار علاقة الجوار الاستراتيجي التي تجمع بين البلدين فضلا عن اتفاق الرؤى حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية، جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء، بمدينة سوتشي الروسية مع الرئيس التشادي إدريس ديبي، حيث بحثا سبل الدفع قدماً بالتعاون الثنائي بين البلدين.
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السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي: نعزز علاقات التعاون العسكري مع روسيا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي - خلال كلمته بالقمة الروسية المصرية بسوتشي- "أود التأكيد على أننا ننظر إلي الجانب الروسي باعتباره شريكا للقارة الإفريقية، ونتطلع إلى مساهمته في جهود التنمية بها، والتركيز علي الأولويات التنموية الإفريقية والمساهمة في تنفيذ وتمويل مشروعات البنية التحتية بالقارة الإفريقية خاصة المشروعات ذات الصلة بتوليد الطاقة ومشروعات ربط الطرق. وأضاف "فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية أود بداية الإشادة بالعلاقات الثنائية المتنامية علي مختلف الأصعدة منذ التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة خلال أكتوبر 2018
السيسى-والرئيس-الروسى-بوتن-فى-الصين

بدء فعاليات القمة المصرية الروسية بين السيسي وبوتين

بدأت فعاليات القمة المصرية الروسية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسى فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء قبيل انطلاق اجتماعات المنتدى الاقتصادى الروسى الأفريقى الذى يستمر لمدة يومين وتستضيفه مدينة سوتشى الروسية بمشاركة زعماء الدول الأفريقية. وأشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي - في كلمته خلال فعاليات القمة المصرية الروسية بسوتشي اليوم الأربعاء - بحرص مصر علي التنسيق الكامل مع الجانب الروسي لإنجاح القمة والمنتدي الإقتصادي الإفريقي الروسي، مؤكدا تطلعه للنجاح الفعال في دور المشاركة الكبيرة من كافة الدول الإفريقية.
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الرئاسة: قمة السيسي وبوتين ستتناول عودة الرحلات الروسية

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية : إن الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين سوف يبحثان غدا الأربعاء سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والتي تأكدت بالاتفاقية الشاملة للتعاون الاستراتيجي الموقعة في أكتوبر 2018 .. مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين في أفضل حالاتها. وأضاف راضي - في تصريحات خاصة للوفد الإعلامي المرافق للرئيس السيسى خلال زيارته إلى مدينة سوتشي الروسية للمشاركة في فاعليات قمة ومنتدى (أفريقيا – روسيا) - : أن العلاقات المصرية الروسية متشعبة وتغطى جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية والثقافية
السيسى-وبوتين (3)

بوتين والسيسي يناقشان عودة رحلات الطيران «الشارتر»

قال مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس عبد الفتاح السيسي سيناقشان إمكانية استئناف رحلات الطيران العارض "الشارتر" في محادثاتهما بمدينة سوتشي. وأكد أوشاكوف للصحفيين ردا على سؤال حول إمكانية مناقشة عودة الطيران "الشارتر" بين المدن الروسية وشرم الشيخ والغردقة، أنه: "ستجري مناقشة هذا الموضوع، لقد تمت مناقشته أيضا خلال الاجتماع السابق، وكان هناك بعض التعليمات في هذا السياق، ونحن نستعد لهذه المناقشة".
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