«سيول مفاجئة».. حقيقة انقلاب جرار «عين شمس»

٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٤ م

قطار - صورة أرشيفية

ذكرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنها تعاين حاليا موقع خروج جرار استكشافي عن القضبان على خط (عين شمس - السويس)، للاستعداد بالسكة ورفع الجرار، موضحة أنه في أثناء قيام الجرار 3451 (الدليل) مستصحبا عددا من الفنيين بالهيئة بالمرور على خط (عين شمس - السويس) حدثت سيول مفاجئة باتجاه محطة (العجرود)، أدت إلى انجراف جزء من جسم السكة وخروج الجرار عن القضبان، جاء في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، ردا على ما نشر عبر بعض المواقع من انقلاب جرار استكشافي على الخط المذكور.

وأكدت الهيئة أنها تطبق لائحة السلامة بتشغيل جرار مفرد استكشافي (دليل) على جميع الخطوط، حرصًا منها على اكتشاف أية معارضات أو أخطار تهدد سلامة مسير القطارات قبل بداية التشغيل اليومي.يذكر أن وزير النقل والمواصلات كامل الوزير، جدد خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب برئاسة هشام عبد الواحد،