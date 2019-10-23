مبيعات مصرية تكبد البورصة 4.4 مليار جنيه خسائر

تحرير:أمل نبيل ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٩ م

البورصة

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، رابع جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 4.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 710.23 مليار جنيه وسط ضغوط بيعية محلية. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 14126.51 نقطة، وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 1.21% ليصل إلى مستوى 528.74 نقطة، وتراجع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 1400.15 نقطة.

وبلغ إجمالي التداولات على الأسهم 1.36 مليار جنيه، بعد التداول على 165.91 ألف سهم عبر تنفيذ 17.05 ألف عملية منفذة. ومالت تعاملات المصريين نحو البيع بصافي بيع 57.94 مليون جنيه، في حين مالت تعاملات العرب والأجانب نحو الشراء بصافي مشتريات 4.23 مليون جنيه و53.70 مليون جنيه على التوالي. الأسهم الأكثر ارتفاعا تصدر