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مبيعات مصرية تكبد البورصة 4.4 مليار جنيه خسائر

تحرير:أمل نبيل ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٩ م
البورصة
البورصة
أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، رابع جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 4.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 710.23 مليار جنيه وسط ضغوط بيعية محلية. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 14126.51 نقطة، وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 1.21% ليصل إلى مستوى 528.74 نقطة، وتراجع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 1400.15 نقطة.
وبلغ إجمالي التداولات على الأسهم 1.36 مليار جنيه، بعد التداول على 165.91 ألف سهم عبر تنفيذ 17.05 ألف عملية منفذة. ومالت تعاملات المصريين نحو البيع بصافي بيع 57.94 مليون جنيه، في حين مالت تعاملات العرب والأجانب نحو الشراء بصافي مشتريات 4.23 مليون جنيه و53.70 مليون جنيه على التوالي. الأسهم الأكثر ارتفاعا تصدر
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لنش-سياحي (1)

بعد رفع الحظر| توقعات بقدوم مليون سائح بريطاني لمصر في 2020

أعلنت الحكومة البريطانية، أمس الثلاثاء، رفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية من وإلى شرم الشيخ بعد حظر استمر 4 سنوات. وقال السفير البريطاني جيفري آدامز، إن هذا الإعلان جاء بعد تعاون وثيق بين خبراء أمن الطيران في المملكة المتحدة ونظرائهم في مصر. وتابع: "سوف نعمل عن كثب مع شركات الطيران التي ترغب في استئناف الرحلات". ورحبت وزيرة السياحة رانيا المشاط بقرار رفع الحظر، وقالت إن القرار يُظهر مدى التعاون القائم بين البلدين، والجهود المتواصلة من الحكومة المصرية لتوفير السلامة والأمن للزائرين.
الاسكان-الاجتماعى (3)

الوزراء يوافق على طرح الإعلان الـ12 لمشروع الإسكان الاجتماعي

وافق مجلس الوزراء في اجتماعة الأسبوعي اليوم على طرح الإعلان الثاني عشر من الوحدات السكنية الزائدة والشاغرة بمشروع الإسكان الاجتماعي، بوجه بحري ومدن القناة بإجمالي عدد 19,787 وحدة سكنية بسعر بيع 197 ألف جنيه، بخلاف نسبة 5% من سعر بيع الوحدة كوديعة للصيانة وبذات شروط الإعلان العاشر، من حيث الحد الأقصى والأدنى للسن والدخل الشهري المسموح له بالتقديم، وكذلك الدعم النقديّ المقرر وتكلفة التمويل.
وزيرا الاتصالات والتعليم العالي

خطة التعليم العالي والاتصالات لتصبح جامعات مصر ذكية

عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعاً مساء أمس الثلاثاء، وذلك لمتابعة جهود الوزارتين في مجال تطوير البنية التحتية التكنولوجية ورفع سرعة الإنترنت بالجامعات المصرية الحكومية، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بتطبيق الاختبارات المعرفية المميكنة على جميع طلاب الجامعات في كافة التخصصات العلمية، وتحويل الجامعات المصرية إلى جامعات ذكية، في بداية الاجتماع، أكد الوزيران حرصهما الكامل على التنسيق والتعاون البناء بين الوزارتين في العديد من المجالات، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
عمرو-نصار-وزير التجارة (3)

نصار: 7 مليارات دولار استثمارات متوقعة بالمنطقة الروسية

أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر يعد نقطة الانطلاق الحقيقية للشركات الروسية للتوجه نحو الأسواق الإفريقية، مشيرا إلى أهمية تعزيز التوجه التصديري للمشروعات التي ستقام بهذه المنطقة من خلال تصنيع منتجات مصرية روسية مشتركة في مصر يمكنها الاستفادة من الإعفاءات الجمركية التي تتمتع بها المنتجات المصرية بالدول الإفريقية في إطار اتفاقية الكوميسا، ومنطقة التجارة الحرة القارية. وأضاف أن المنطقة التي ستقام على مساحة 5.25 مليون متر مربع من المخطط أن تجتذب استثمارات تصل إلى نحو 7 مليارات دولار.
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البورصة

البورصة تُنهي جلسات اليوم على آداء متباين للمؤشرات

تباين أداء مؤشرات البورصة، لدى إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط عمليات بيع للمؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والعربية قابلها عمليات شراء من المؤسسات الأجنبية والأفراد المصريين، مع استمرار الحركة العرضية لمؤشرات السوق ترقبًا لأية أنباء جديدة تقود السوق نحو مزيد من التعافي والصعود في الأسابيع المتبقية من العام. وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 900 مليون جنيه من قيمته ليغلق عند مستوى 714.6 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 1.5 مليار جنيه، تركز أقل من ثلثيها في سوق سندات المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل الملكية بسوق خارج المقصورة.
بورصة (2)

1.5 مليار جنيه خسائر البورصة بالأسبوع الماضي

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضي على تباين في الأداء، وخسر رأس لمال السوقي للأسهم المقيدة 1.5 مليار جنيه ليغلق عند 717.9 مليار جنيه مقابل 719.4 مليار جنيه بنسبة تراجع 0.2%. وأغلق مؤشر"إيجي اكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة متراجعا بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 14205.86 نقطة، بينما ارتفع مؤشر"إيجي اكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.01% ليصل إلى مستوى 534.71 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي اكس100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 1414.96 نقطة.
بورصة (2)

مبيعات الأجانب تكبد البورصة 7.6 مليار جنيه خسائر

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 7.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 707.49 مليار جنيه وسط ضغوط بيعية للأجانب. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 14060.82 نقطة، في حين انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 1.08% ليصل إلى مستوى 524.29 نقطة وتراجع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 1390.54 نقطة.
بورصة

تباين مؤشرات البورصة في ختام تعاملات الأحد

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الأحد، مستهل تعاملات الأسبوع، على تباين في الأداء، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 6.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 750.07 مليار جنيه وسط ضغوط بيعية مصرية وعربية. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 14220.47 نقطة، في حين ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 532.83 نقطة وصعد مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 1412.05 نقطة.
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