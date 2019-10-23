السيسي وبوتين يؤكدان ضرورة حل الأزمة السورية سياسيا

٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٥ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين - صورة أرشيفية

اتفق الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتينـ خلال لقائهما، بمدينة سوتشي الروسية، اليوم الأربعاء، على حتمية التمسك بالتوصل إلى حلول سياسية للأزمة السورية والمسألة الليبية والقضية الفلسطينية، وفق المرجعيات الدولية ذات الصلة، من أجل استعادة الأمن والاستقرار لدول المنطقة، وعلى نحو يحافظ على وحدة وسيادة أراضيها، وذلك في إطار استعراضهما بعض القضايا الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من النزاعات القائمة فى منطقة الشرق الأوسط.

وأكد السيسي حرصه على تعميق علاقات الشراكة مع روسيا الاتحادية في إطار التطور المستمر الذي تشهده تلك العلاقات، والذي تكلل بالتوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة خلال زيارته الأخيرة لروسيا في أكتوبر 2018، مشيدا بالتعاون الثنائي مع روسيا القائم في العديد من المجالات والمشروعات المشتركة التي سيتم