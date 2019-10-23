السيسي: مستمرون في دعم التسوية السلمية بجنوب السودان

٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٨ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، استمرار مساندة مصر لحكومة وشعب جنوب السودان، ودعمها لكافة الجهود الرامية لتحقيق التسوية السياسية السلمية النهائية فى جوبا، لاسيما من خلال تنفيذ بنود اتفاق السلام المنشط، فضلا عن بذل مساعيها على المستويين الإقليمى والدولى لتعزيز الجهود الرامية لعودة الاستقرار والأمن هناك وتحسين الأوضاع الاقتصادية، جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء، بمدينة سوتشي مع رئيس جنوب السودان سلفا كير.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيسى أعرب عن سعادته بلقاء رئيس جنوب السودان، مشيرا إلى حرص مصر على تطوير التعاون بين الجانبين على كافة الأصعدة، خاصة في ضوء أهمية وعمق العلاقات التي تجمع بين البلدين الشقيقين.ومن جانبه، أعرب رئيس جنوب السودان عن حرص بلاده على مواصلة تعزيز