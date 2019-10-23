السيسي: مستمرون في دعم التسوية السلمية بجنوب السودان

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، استمرار مساندة مصر لحكومة وشعب جنوب السودان، ودعمها لكافة الجهود الرامية لتحقيق التسوية السياسية السلمية النهائية فى جوبا، لاسيما من خلال تنفيذ بنود اتفاق السلام المنشط، فضلا عن بذل مساعيها على المستويين الإقليمى والدولى لتعزيز الجهود الرامية لعودة الاستقرار والأمن هناك وتحسين الأوضاع الاقتصادية، جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء، بمدينة سوتشي مع رئيس جنوب السودان سلفا كير.
وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيسى أعرب عن سعادته بلقاء رئيس جنوب السودان، مشيرا إلى حرص مصر على تطوير التعاون بين الجانبين على كافة الأصعدة، خاصة في ضوء أهمية وعمق العلاقات التي تجمع بين البلدين الشقيقين.ومن جانبه، أعرب رئيس جنوب السودان عن حرص بلاده على مواصلة تعزيز
وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيسى أعرب عن سعادته بلقاء رئيس جنوب السودان، مشيرا إلى حرص مصر على تطوير التعاون بين الجانبين على كافة الأصعدة، خاصة في ضوء أهمية وعمق العلاقات التي تجمع بين البلدين الشقيقين.
ومن جانبه، أعرب رئيس جنوب السودان عن حرص بلاده على مواصلة تعزيز أطر التعاون الثنائي مع مصر في مختلف المجالات في ضوء العلاقات الأخوية والمتميزة التي تجمع البلدين، مشيدا بدور مصر البناء في دفع عملية التنمية في بلاده.
واستعرض سلفا كير، آخر تطورات الأوضاع السياسية في بلاده، خاصة في ضوء الزيارة الأخيرة لزعيم المعارضة رياك مشار إلى جوبا، مشيدا بدور مصر والجهود التي تبذلها دعما لاستقرار الأوضاع في المنطقة وفي جنوب السودان، والتي تأتي في إطار دور مصر الرائد على المستوى الإقليمي وكذلك رئاسة مصر الحالية للاتحاد الإفريقي، وما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط تاريخية.
وأضاف راضي أن اللقاء شهد استعراض أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، حيث أكد السيسى أن مصر ستواصل تقديم المساعدات والدعم الفني لجنوب السودان، بما يسهم في تلبية تطلعات شعبها نحو مستقبل أفضل والمضي قدما في تنفيذ المشروعات الثنائية، فضلا عن تعزيز جهود إعادة إعمار جنوب السودان وتنفيذ مشروعات تحقق مصالح الشعبين في مختلف المجالات.
كما تم التطرق إلى مجمل مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث أشاد السيسي بدور رئيس جنوب السودان في جهود تحقيق الاستقرار في السودان، خاصة من خلال رعايته للمفاوضات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، مؤكدا أهمية تضافر الجهود الإقليمية لتعزيز السلام والاستقرار في السودان، ومعربا عن الرضا تجاه التنسيق المصري - الجنوب سوداني في هذا الشأن.