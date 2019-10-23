روسيا تعلن استعدادها للتوسط في أزمة سد النهضة

٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥١ م

سد النهضة - صورة أرشيفية

أعلن مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ميخائيل بوغدانوف، اليوم الأربعاء، في تصريحات للصحفيين على هامش قمة "روسيا-إفريقيا"، المعنقدة في مدينة سوتشي، أن روسيا مستعدة للتوسط بين إثيوبيا ومصر حول مسألة بناء سد النهضة على نهر النيل، قائلا: "إذا طلبوا منا، فنحن على استعداد دائما، لدينا علاقات ممتازة مع أديس أبابا والقاهرة، وبالطبع ناقشنا هذا الموضوع أكثر من مرة، إذا كانت وساطتنا مطلوبة فنحن دائما على استعداد".

وقال رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد علي، أمس الثلاثاء، أنه لا توجد قوة يمكنها منع إثيوبيا من بناء سد النهضة المتنازع عليه مع مصر. ويأتي ذلك بعد فشل المفاوضات بين الطرفين ووصولها إلى طريق مسدود، وأضاف آبي أحمد خلال جلسة استجواب في البرلمان: "البعض يقول أمورا عن استخدام القوة من جانب مصر، يجب أن نؤكد على