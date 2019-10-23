السيسي: حريصون على تعزيز العلاقات مع تشاد

٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠١ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، على تميز العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين مصر وتشاد، وعلى حرص مصر على تعزيز وتطوير العلاقات مع تشاد على مختلف المستويات، أخذا في الاعتبار علاقة الجوار الاستراتيجي التي تجمع بين البلدين فضلا عن اتفاق الرؤى حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية، جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء، بمدينة سوتشي الروسية مع الرئيس التشادي إدريس ديبي، حيث بحثا سبل الدفع قدماً بالتعاون الثنائي بين البلدين.

وشدد السيسي على اهتمام مصر بمواصلة التعاون مع الأشقاء في تشاد في مجال بناء القدرات وذلك من خلال الدورات التدريبية التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية للكوادر التشادية في مختلف التخصصات، خاصة في مجال الصحة وتنفيذ مبادرة الرئيس لعلاج مليون إفريقي من فيروس (سي)، فضلا عن تقديم دورات تدريبية