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السيسي: حريصون على تعزيز العلاقات مع تشاد

٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠١ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، على تميز العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين مصر وتشاد، وعلى حرص مصر على تعزيز وتطوير العلاقات مع تشاد على مختلف المستويات، أخذا في الاعتبار علاقة الجوار الاستراتيجي التي تجمع بين البلدين فضلا عن اتفاق الرؤى حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية، جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء، بمدينة سوتشي الروسية مع الرئيس التشادي إدريس ديبي، حيث بحثا سبل الدفع قدماً بالتعاون الثنائي بين البلدين.
وشدد السيسي على اهتمام مصر بمواصلة التعاون مع الأشقاء في تشاد في مجال بناء القدرات وذلك من خلال الدورات التدريبية التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية للكوادر التشادية في مختلف التخصصات، خاصة في مجال الصحة وتنفيذ مبادرة الرئيس لعلاج مليون إفريقي من فيروس (سي)، فضلا عن تقديم دورات تدريبية
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مصطفى-مدبولي

غير مقبول.. الحكومة تبحث شكاوى فواتير الكهرباء والمياه والغاز

شدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على أن عدم انتظام قراءة عدادات الكهرباء والمياه والغاز، أمر غير مقبول، يترتب عليه عدم احتساب شرائح الفواتير الصادرة للمواطنين، ودخول المستهلك في شريحة استهلاك أعلى، موجهاً بأهمية الرقابة الشديدة على عمليتي قراءة العدادات وتحصيل الفواتير، مع المضي والإسراع في خطة التوسع في تركيب العدادات مًسبقة الدفع والذكية، والتي تضمن دقة التحصيل، وتفادي المشاكل الناجمة عن عدم انتظام القراءة.
مترو

روسيا: مهتمون بتطوير المترو والسكة الحديد في مصر

قال الرئيس التنفيذي لشركة "ترانس ماش هولدينج" الروسية كيريل ليبا، في تصريح له، اليوم الأربعاء، إن الشركة مهتمة بالمشاركة في مناقصات لتوريد 250 عربة إلى مترو القاهرة، إذ أن الشركة تنتج معدات وعربات على مستوى أفضل من نظيراتها في العالم، وغالبا ما تتفوق في بعض النواحي، حتى نتمكن من تلبية أي طلب، منوها بأن الشركة يمكنها تزويد القاهرة بعربات مترو الأنفاق التي تلبي الاحتياجات المطلوبة قائلا: "نحن نتحدث عن 250 عربة سيتم استخدامها في الخط الثالث لمترو الأنفاق في القاهرة".
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السيسي يلتقي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تطلع مصر لاستمرار التعاون والتنسيق الوثيق مع فريق العمل بمفوضية الاتحاد الإفريقي لدفع عجلة العمل الأفريقي المشترك في مختلف المجالات خلال الرئاسة المصرية للاتحاد، بما يخدم مصالح القارة الأفريقية على نحو فعال. وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن السيسي أكد أهمية تضافر كافة الجهود لتحقيق تطور ملموس على صعيد المجالات ذات الأولوية المطروحة على أجندة الاتحاد الإفريقي، خاصة بالتركيز على قطاعات التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، والسلم والأمن، والإصلاح المؤسسي للاتحاد، والتعاون مع الشركاء الدوليين.
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مجلس الوزراء يستعرض إجراءات التعامل مع آثار الأمطار

استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، أهم الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية للتعامل مع التداعيات الناجمة عن حالة الطقس والأحوال الجوية التي شهدتها البلاد، أمس الثلاثاء، وما صاحب ذلك من هطول أمطار غزيرة، تصل إلي حد السيول، في بعض المناطق. وخلال الاجتماع تم سرد ما قامت به وزارة الموارد المائية والري، من جهود لمواجهة ظاهرة السيول، في عدد من المحافظات، وما نتج عن هذه الجهود منذ أيام في سيناء من الاستعداد الجيد لعاصفة ممطرة حملت نحو 5 ملايين متر مطعب من المياه، وتم توجيهها إلي مخرات السيول التي تم تجهيزها مسبقا.
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السيسي وبوتين يؤكدان ضرورة حل الأزمة السورية سياسيا

اتفق الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتينـ خلال لقائهما، بمدينة سوتشي الروسية، اليوم الأربعاء، على حتمية التمسك بالتوصل إلى حلول سياسية للأزمة السورية والمسألة الليبية والقضية الفلسطينية، وفق المرجعيات الدولية ذات الصلة، من أجل استعادة الأمن والاستقرار لدول المنطقة، وعلى نحو يحافظ على وحدة وسيادة أراضيها، وذلك في إطار استعراضهما بعض القضايا الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من النزاعات القائمة فى منطقة الشرق الأوسط.
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السيسي: إفريقيا قطعت شوطا طويلا على طريق التكامل

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إن إفريقيا قطعت شوطا طويلا على طريق التكامل والاندماج الإقليمي والقاري بداية من خطة عمل لاجوس للتنمية الاقتصادية عام 1981، مرورا بمعاهدة أبوجا لتأسيس الجامعة الاقتصادية الإفريقية عام 1991، وصولا إلى تدشين اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية ودخولها حيز النفاذ، في 30 مايو 2019، جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال قمة مصغرة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ومع رؤساء التجمعات الاقتصادية الإفريقية الكبرى بمدينة سوتشي على هامش منتدى (إفريقيا - روسيا) الاقتصادي.
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غدا السيسي وبوتين يترأسان اجتماعات المنتدى الاقتصادي

يترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسى فلاديمير بوتين، صباح غد الأربعاء، الجلسة الافتتاحية لاجتماعات المنتدى الاقتصادي الروسي الإفريقي، الذي يستمر لمدة يومين، وتستضيفه مدينة سوتشي الروسية بمشاركة زعماء الدول الإفريقية، وسوف يلقي السيسي وبوتين كلمتين، خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، الذي سيركز على آفاق التعاون الروسي الأفريقي في مجالات الاستثمار والصناعة والتبادل التجاري، الإسكان، العلوم والتكنولوجيا والتعليم والإعلام والبنية التحتية، التكنولوجيا النووية واستقلال أفريقيا الاقتصادى والتعاون المشترك في مجال صناعة الألماس.
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السيسي يصل إلى سوتشي لترأس قمة «إفريقيا – روسيا»

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة سوتشي الروسية للمشاركة فى فعاليات النسخة الأولى من القمة الروسية - الإفريقية ومنتدى التعاون الاقتصادي المشترك التي تنطلق، غدا الأربعاء، برئاسة مشتركة للسيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وسوف يلقي الزعيمان كلمتين خلال الجلسة الافتتاحية، ومن المقرر أن يناقش المشاركون في المنتدى آفاق التعاون الروسي الإفريقي، في مجالات الاستثمار والصناعة والتبادل التجاري، الإسكان، العلوم والتكنولوجيا والتعليم والإعلام والبنية التحتية، التكنولوجيا النووية واستقلال إفريقيا الاقتصادي.
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