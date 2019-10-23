أزمة في الزمالك بسبب محمود عبد العزيز ومحمد حسن

تحرير:كريم مليم ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٥ م

الزمالك

يعاني الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفني لنادي الزمالك، من أزمة كبيرة داخل صفوف القلعة البيضاء، تتمثل في نقص عددي شديد للاعب الارتكاز. وخضع محمد حسن، لاعب خط وسط الزمالك، لعملية غضروف الركبة خلال الأيام الماضية، بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرا والتي أبعدته عن مباريات الفريق. كما تلقى محمود عبد العزيز نجم وسط الزمالك، خبرا صادما بعد تأكد إصابته بقطع كلي في الرباط الصليبي الأمامي للركبة، والتى تعرض لها في مباراة مصر للمقاصة في الجولة الثانية للدوري، التي فاز بها أصحاب الرداء الأبيض بهدف نظيف.

وطلب ميلوتين سريدوفيتش من إدارة نادي الزمالك، التعاقد مع لاعب خط وسط، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من أجل تعويض غياب لاعب الارتكاز محمود عبد العزيز، إلى جانب محمد حسن، ومن المقرر عرض بعض الأسماء على ميتشو لمناقشتها خلال فترة توقف الدوري. وفي سياق آخر، حسم ميتشو الموقف النهائي لمحمد عبد الغني،

وطلب ميلوتين سريدوفيتش من إدارة نادي الزمالك، التعاقد مع لاعب خط وسط، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من أجل تعويض غياب لاعب الارتكاز محمود عبد العزيز، إلى جانب محمد حسن، ومن المقرر عرض بعض الأسماء على ميتشو لمناقشتها خلال فترة توقف الدوري.



وفي سياق آخر، حسم ميتشو الموقف النهائي لمحمد عبد الغني، مدافع الفريق، بشأن المشاركة في مباراة جينيراسيون فوت السنغالي، حيث أوصى الجهاز الطبي بعدم التعجل في الدفع بعبد الغني الذي عاد للمشاركة في التدريبات الجماعية.



ويستعد الفريق الأبيض لمواجهة ضيفه جينيراسيون فوت السنغالي، غدا الخميس، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، وخسر الفريق الأبيض لقاء الذهاب (2-1)، كما يحتل أصحاب الرداء الأبيض حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 10 نقاط.

