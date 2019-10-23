رياضة

أزمة في الزمالك بسبب محمود عبد العزيز ومحمد حسن

تحرير:كريم مليم ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٥ م
الزمالك
الزمالك
يعاني الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفني لنادي الزمالك، من أزمة كبيرة داخل صفوف القلعة البيضاء، تتمثل في نقص عددي شديد للاعب الارتكاز. وخضع محمد حسن، لاعب خط وسط الزمالك، لعملية غضروف الركبة خلال الأيام الماضية، بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرا والتي أبعدته عن مباريات الفريق. كما تلقى محمود عبد العزيز نجم وسط الزمالك، خبرا صادما بعد تأكد إصابته بقطع كلي في الرباط الصليبي الأمامي للركبة، والتى تعرض لها في مباراة مصر للمقاصة في الجولة الثانية للدوري، التي فاز بها أصحاب الرداء الأبيض بهدف نظيف.
وطلب ميلوتين سريدوفيتش من إدارة نادي الزمالك، التعاقد مع لاعب خط وسط، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من أجل تعويض غياب لاعب الارتكاز محمود عبد العزيز، إلى جانب محمد حسن، ومن المقرر عرض بعض الأسماء على ميتشو لمناقشتها خلال فترة توقف الدوري. وفي سياق آخر، حسم ميتشو الموقف النهائي لمحمد عبد الغني،
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الزمالك ونادي مصر

ميتشو يعلن قائمة الزمالك استعدادًا لجينيراسيون

أعلن ميتشو المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك، قائمة الفريق التي سيدخل بها مسعكرا مغلقا مساء اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالي والمقرر لها مساء غد الخميس بملعب السلام الدولي في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.. وصل طاقم الحكام المكلف بإدارة المباراة صباح اليوم، وأسند الكاف إدارة المبارة تحيكميا إلى طاقم التحكيم المكون من: الكاميروني أليوم نيانت حكم ساحة ويعاونه كل من إيفيس جاي نوبي مساعدًا أول وساندا أومارو مساعدًا ثانيًا وجيانوت فرانك بيتو حكمًا رابعًا، ويراقب الحكام الغاني محمدوا نور الدين.
مروان-محسن

مران الأهلي.. إصابة محمد محمود وظهور قناع مروان محسن

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، وبدأ المران بعقد جلسة فنية من رينيه فايلر المدير الفني للفريق مع اللاعبين، وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الخاصة بالوحدات التدريبية التي سيخضع لها اللاعبون في مران اليوم، وشهد المران مشاركة مروان محسن مهاجم الأهلي، مرتديا قناع الوجه الذي تم الإعلان عن ارتداء اللاعب له في التدريبات والمباريات بعد العملية الجراحية التي خضع لها عقب إصابته أمام سموحة في الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز.
محمد محمود لاعب الاهلى

نقل محمد محمود للمستشفى بعد إصابته في مران الأهلي

توجه محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى مستشفى المعلمين أمام مقر النادي بالجزيرة، لإجراء أشعة على الركبة، بعدما سقط في المران الجماعي الذي أقيم عصر اليوم الأربعاء على استاد مختار التتش بالجزيرة، ولم يستطع استكماله. وتعرض محمد محمود للإصابة بشكل مفاجئ، وهرول خالد محمود طبيب الفريق على اللاعب بعدما طلب اللاعبون سرعة نزوله إلى أرض الملعب، بعدما اشتكى اللاعب من آلام في ركبته، أثناء مشاركته في التقسيمة الجماعية التي خصصها رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء.
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مرتضى منصور - ميتشو

كواليس جلسة مرتضى مع ميتشو بعد التعادل أمام نادي مصر

عقد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، جلسة مع الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، لمناقشة أسباب التعادل مع إف سي مصر في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. وسقط الزمالك في فخ التعادل أمام إف سي مصر بهدف لكل منهما، مساء أمس الأحد، على ملعب السلام، في ختام الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز، وتقدم الزمالك بهدف مبكر عن طريق المغربي أشرف بن شرقي، في الدقيقة 15، وتعادل إف سي مصر في الدقيقة 45+2، بهدف سجله المهاجم عمر الحبشي.
ميتشو

مفاجآت في قائمة الزمالك استعدادًا للقاء إف سي مصر

أعلن المدرب الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق استعدادًا لمباراة إف سي مصر، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء غد الأحد، على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز، ويسعى فريق الزمالك لمواصلة الانتصارات، حيث حقق الفريق الفوز على نظيره مصر للمقاصة في المباراة الماضية بهدف نظيف دون رد، بينما تعادل فريقا إف سي مصر أمام نظيره أسوان في المباراة التي جمعت بين الفريقين الأسبوع الماضي على استاد الكلية الحربية.
جنش

جنش يهاجم مجلس الزمالك ويشكر اتحاد الكرة

تعجب محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي الزمالك، من عدم حصوله على مقدم تعاقده للموسم الجديد (2019- 2020) حتى الآن من القلعة البيضاء. وكتب حارس الزمالك، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، اليوم الجمعة: "أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم، على تحمل كل تكاليف علاجي حتى الآن، وأشكر جمهور نادى الزمالك العظيم على مشاعركم الجميلة ومساعدتى في تخطي الأزمة والعودة سريعًا إلى الملعب، فدمتم لى خير إخوة".
مجلس-ادارة-الاهلى‎

مرتضى منصور يقدم 16 بلاغًا ضد مجلس الأهلي

فتح مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، النار على مجلس الأهلي، وأشار رئيس القلعة البيضاء إلى أن مجلس المارد الأحمر برئاسة محمود الخطيب يحاول الاستقواء بالخارج ضده والبحث عن إثارة الفتنة. وأوضح مرتضى منصور في تصريحات متلفزة، أنه قدم 16 بلاغًا ضد مجلس النادي الأهلي للنائب العام، كما هاجم رئيس القلعة البيضاء، الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق، لترويجه بعض الأنباء حول أفضلية فريق جينيراسيون، بطل السنغال، في أزمته بدوري أبطال إفريقيا.
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