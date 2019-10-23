روسيا: مهتمون بتطوير المترو والسكة الحديد في مصر

٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٨ م

مترو الأنفاق - صورة أرشيفية

قال الرئيس التنفيذي لشركة "ترانس ماش هولدينج" الروسية كيريل ليبا، في تصريح له، اليوم الأربعاء، إن الشركة مهتمة بالمشاركة في مناقصات لتوريد 250 عربة إلى مترو القاهرة، إذ أن الشركة تنتج معدات وعربات على مستوى أفضل من نظيراتها في العالم، وغالبا ما تتفوق في بعض النواحي، حتى نتمكن من تلبية أي طلب، منوها بأن الشركة يمكنها تزويد القاهرة بعربات مترو الأنفاق التي تلبي الاحتياجات المطلوبة قائلا: "نحن نتحدث عن 250 عربة سيتم استخدامها في الخط الثالث لمترو الأنفاق في القاهرة".

وفي سياق آخر، أكدت هيئة السكك الحديدية الروسية، في بيان لها، اليوم، أنها ستدرس إمكانية المشاركة في بناء عدد من خطوط السكك الحديدية في مصر، وتركيب أنظمة الإنذار وإنشاء مركز إرسال واحد.ووقع المسؤولون في مصر وروسيا، اليوم، بروتوكول نوايا بمدينة سوتشي في المنتدى الاقتصادي الروسي- الإفريقي، إذ وقعه المدير