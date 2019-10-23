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روسيا: مهتمون بتطوير المترو والسكة الحديد في مصر

٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٨ م
مترو الأنفاق - صورة أرشيفية
مترو الأنفاق - صورة أرشيفية
قال الرئيس التنفيذي لشركة "ترانس ماش هولدينج" الروسية كيريل ليبا، في تصريح له، اليوم الأربعاء، إن الشركة مهتمة بالمشاركة في مناقصات لتوريد 250 عربة إلى مترو القاهرة، إذ أن الشركة تنتج معدات وعربات على مستوى أفضل من نظيراتها في العالم، وغالبا ما تتفوق في بعض النواحي، حتى نتمكن من تلبية أي طلب، منوها بأن الشركة يمكنها تزويد القاهرة بعربات مترو الأنفاق التي تلبي الاحتياجات المطلوبة قائلا: "نحن نتحدث عن 250 عربة سيتم استخدامها في الخط الثالث لمترو الأنفاق في القاهرة".
وفي سياق آخر، أكدت هيئة السكك الحديدية الروسية، في بيان لها، اليوم، أنها ستدرس إمكانية المشاركة في بناء عدد من خطوط السكك الحديدية في مصر، وتركيب أنظمة الإنذار وإنشاء مركز إرسال واحد.ووقع المسؤولون في مصر وروسيا، اليوم، بروتوكول نوايا بمدينة سوتشي في المنتدى الاقتصادي الروسي- الإفريقي، إذ وقعه المدير
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مصطفى-مدبولي

غير مقبول.. الحكومة تبحث شكاوى فواتير الكهرباء والمياه والغاز

شدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على أن عدم انتظام قراءة عدادات الكهرباء والمياه والغاز، أمر غير مقبول، يترتب عليه عدم احتساب شرائح الفواتير الصادرة للمواطنين، ودخول المستهلك في شريحة استهلاك أعلى، موجهاً بأهمية الرقابة الشديدة على عمليتي قراءة العدادات وتحصيل الفواتير، مع المضي والإسراع في خطة التوسع في تركيب العدادات مًسبقة الدفع والذكية، والتي تضمن دقة التحصيل، وتفادي المشاكل الناجمة عن عدم انتظام القراءة.
السيسى-فى-الصين (1)

السيسي يلتقي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تطلع مصر لاستمرار التعاون والتنسيق الوثيق مع فريق العمل بمفوضية الاتحاد الإفريقي لدفع عجلة العمل الأفريقي المشترك في مختلف المجالات خلال الرئاسة المصرية للاتحاد، بما يخدم مصالح القارة الأفريقية على نحو فعال. وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن السيسي أكد أهمية تضافر كافة الجهود لتحقيق تطور ملموس على صعيد المجالات ذات الأولوية المطروحة على أجندة الاتحاد الإفريقي، خاصة بالتركيز على قطاعات التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، والسلم والأمن، والإصلاح المؤسسي للاتحاد، والتعاون مع الشركاء الدوليين.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (1)

السيسي: حريصون على تعزيز العلاقات مع تشاد

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، على تميز العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين مصر وتشاد، وعلى حرص مصر على تعزيز وتطوير العلاقات مع تشاد على مختلف المستويات، أخذا في الاعتبار علاقة الجوار الاستراتيجي التي تجمع بين البلدين فضلا عن اتفاق الرؤى حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية، جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء، بمدينة سوتشي الروسية مع الرئيس التشادي إدريس ديبي، حيث بحثا سبل الدفع قدماً بالتعاون الثنائي بين البلدين.
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مجلس الوزراء يستعرض إجراءات التعامل مع آثار الأمطار

استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، أهم الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية للتعامل مع التداعيات الناجمة عن حالة الطقس والأحوال الجوية التي شهدتها البلاد، أمس الثلاثاء، وما صاحب ذلك من هطول أمطار غزيرة، تصل إلي حد السيول، في بعض المناطق. وخلال الاجتماع تم سرد ما قامت به وزارة الموارد المائية والري، من جهود لمواجهة ظاهرة السيول، في عدد من المحافظات، وما نتج عن هذه الجهود منذ أيام في سيناء من الاستعداد الجيد لعاصفة ممطرة حملت نحو 5 ملايين متر مطعب من المياه، وتم توجيهها إلي مخرات السيول التي تم تجهيزها مسبقا.
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روسيا تعلن استعدادها للتوسط في أزمة سد النهضة

أعلن مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ميخائيل بوغدانوف، اليوم الأربعاء، في تصريحات للصحفيين على هامش قمة "روسيا-إفريقيا"، المعنقدة في مدينة سوتشي، أن روسيا مستعدة للتوسط بين إثيوبيا ومصر حول مسألة بناء سد النهضة على نهر النيل، قائلا: "إذا طلبوا منا، فنحن على استعداد دائما، لدينا علاقات ممتازة مع أديس أبابا والقاهرة، وبالطبع ناقشنا هذا الموضوع أكثر من مرة، إذا كانت وساطتنا مطلوبة فنحن دائما على استعداد".
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: مستمرون في دعم التسوية السلمية بجنوب السودان

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، استمرار مساندة مصر لحكومة وشعب جنوب السودان، ودعمها لكافة الجهود الرامية لتحقيق التسوية السياسية السلمية النهائية فى جوبا، لاسيما من خلال تنفيذ بنود اتفاق السلام المنشط، فضلا عن بذل مساعيها على المستويين الإقليمى والدولى لتعزيز الجهود الرامية لعودة الاستقرار والأمن هناك وتحسين الأوضاع الاقتصادية، جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء، بمدينة سوتشي مع رئيس جنوب السودان سلفا كير.
السيسى-والرئيس-الروسى-بوتن-فى-الصين

السيسي وبوتين يؤكدان ضرورة حل الأزمة السورية سياسيا

اتفق الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتينـ خلال لقائهما، بمدينة سوتشي الروسية، اليوم الأربعاء، على حتمية التمسك بالتوصل إلى حلول سياسية للأزمة السورية والمسألة الليبية والقضية الفلسطينية، وفق المرجعيات الدولية ذات الصلة، من أجل استعادة الأمن والاستقرار لدول المنطقة، وعلى نحو يحافظ على وحدة وسيادة أراضيها، وذلك في إطار استعراضهما بعض القضايا الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من النزاعات القائمة فى منطقة الشرق الأوسط.
عمرو-نصار-وزير التجارة (3)

نصار: 7 مليارات دولار استثمارات متوقعة بالمنطقة الروسية

أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر يعد نقطة الانطلاق الحقيقية للشركات الروسية للتوجه نحو الأسواق الإفريقية، مشيرا إلى أهمية تعزيز التوجه التصديري للمشروعات التي ستقام بهذه المنطقة من خلال تصنيع منتجات مصرية روسية مشتركة في مصر يمكنها الاستفادة من الإعفاءات الجمركية التي تتمتع بها المنتجات المصرية بالدول الإفريقية في إطار اتفاقية الكوميسا، ومنطقة التجارة الحرة القارية. وأضاف أن المنطقة التي ستقام على مساحة 5.25 مليون متر مربع من المخطط أن تجتذب استثمارات تصل إلى نحو 7 مليارات دولار.
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