كروس: «نحن خلف زيدان في الفوز والخسارة»

تحرير:كريم مليم ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٢١ م

زين الدين زيدان

شدد الألماني توني كروس، لاعب خط وسط نادي ريال مدريد الإسباني، على دعم لاعبي الميرنجي لمدربهم الفرنسي زين الدين زيدان، بعد الكثير من الانتقادات والتكهنات التي طالته في الفترة الأخيرة، وذلك بعدما حقق الريال انتصارا ثمينا على جالطة سراي التركي بهدف دون رد، سجله توني كروس في الدقيقة 18، ليمنح الميرنجي الانتصار الأوروبي الأول هذا الموسم، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، ليرفع الملكي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الأولى.

وقال لاعب خط وسط ريال مدريد، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "نحن لسنا سيئين كما ترون، ونحن مع مدربنا زيدان، حين نفوز ونخسر معًا". وأضاف نجم المنتخب الألماني: "من الطبيعي أن تتعرض للانتقادات حين تخسر، وأعرف أنه علينا أن نتحسن، ونعرف ما فعلناه في السنوات الأخيرة، لكنني لست الشخص

وقال لاعب خط وسط ريال مدريد، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "نحن لسنا سيئين كما ترون، ونحن مع مدربنا زيدان، حين نفوز ونخسر معًا".



وأضاف نجم المنتخب الألماني: "من الطبيعي أن تتعرض للانتقادات حين تخسر، وأعرف أنه علينا أن نتحسن، ونعرف ما فعلناه في السنوات الأخيرة، لكنني لست الشخص الذي يحدد ما يجب تغييره".



وعن الفوز على جالطة سراي، قال توني كروس: "لقد بدأنا البطولة بشكل سيئ، لكن الفوز مهم جدا لنا، من أجل التأهل إلى دور الـ16. هناك 3 مباريات متبقية لحسم التأهل للجولة التالية، وسنكون جميعًا معًا، والوصول إلى 100 مباراة في دوري الأبطال أمر جيد، لكنه مجرد رقم".