رياضة

كروس: «نحن خلف زيدان في الفوز والخسارة»

تحرير:كريم مليم ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٢١ م
زين الدين زيدان
زين الدين زيدان
شدد الألماني توني كروس، لاعب خط وسط نادي ريال مدريد الإسباني، على دعم لاعبي الميرنجي لمدربهم الفرنسي زين الدين زيدان، بعد الكثير من الانتقادات والتكهنات التي طالته في الفترة الأخيرة، وذلك بعدما حقق الريال انتصارا ثمينا على جالطة سراي التركي بهدف دون رد، سجله توني كروس في الدقيقة 18، ليمنح الميرنجي الانتصار الأوروبي الأول هذا الموسم، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، ليرفع الملكي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الأولى.
وقال لاعب خط وسط ريال مدريد، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "نحن لسنا سيئين كما ترون، ونحن مع مدربنا زيدان، حين نفوز ونخسر معًا". وأضاف نجم المنتخب الألماني: "من الطبيعي أن تتعرض للانتقادات حين تخسر، وأعرف أنه علينا أن نتحسن، ونعرف ما فعلناه في السنوات الأخيرة، لكنني لست الشخص
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الزمالك ونادي مصر

ميتشو يعلن قائمة الزمالك استعدادًا لجينيراسيون

أعلن ميتشو المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك، قائمة الفريق التي سيدخل بها مسعكرا مغلقا مساء اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالي والمقرر لها مساء غد الخميس بملعب السلام الدولي في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.. وصل طاقم الحكام المكلف بإدارة المباراة صباح اليوم، وأسند الكاف إدارة المبارة تحيكميا إلى طاقم التحكيم المكون من: الكاميروني أليوم نيانت حكم ساحة ويعاونه كل من إيفيس جاي نوبي مساعدًا أول وساندا أومارو مساعدًا ثانيًا وجيانوت فرانك بيتو حكمًا رابعًا، ويراقب الحكام الغاني محمدوا نور الدين.
مروان-محسن

مران الأهلي.. إصابة محمد محمود وظهور قناع مروان محسن

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، وبدأ المران بعقد جلسة فنية من رينيه فايلر المدير الفني للفريق مع اللاعبين، وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الخاصة بالوحدات التدريبية التي سيخضع لها اللاعبون في مران اليوم، وشهد المران مشاركة مروان محسن مهاجم الأهلي، مرتديا قناع الوجه الذي تم الإعلان عن ارتداء اللاعب له في التدريبات والمباريات بعد العملية الجراحية التي خضع لها عقب إصابته أمام سموحة في الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز.
محمد محمود لاعب الاهلى

نقل محمد محمود للمستشفى بعد إصابته في مران الأهلي

توجه محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى مستشفى المعلمين أمام مقر النادي بالجزيرة، لإجراء أشعة على الركبة، بعدما سقط في المران الجماعي الذي أقيم عصر اليوم الأربعاء على استاد مختار التتش بالجزيرة، ولم يستطع استكماله. وتعرض محمد محمود للإصابة بشكل مفاجئ، وهرول خالد محمود طبيب الفريق على اللاعب بعدما طلب اللاعبون سرعة نزوله إلى أرض الملعب، بعدما اشتكى اللاعب من آلام في ركبته، أثناء مشاركته في التقسيمة الجماعية التي خصصها رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء.
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زين الدين زيدان

زيدان: ريال مدريد كان يحتاج تسجيل هدف ثاني

يرى زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد أن فريقه كان في احتياج لتسجيل هدف ثاني في شباك جالاتاسراي التركي، وقال زيدان عقب المباراة لشبكة "beIN sports": "نعتقد أننا نستحق الفوز اليوم، رغم أن الفوز بهدف واحد في دوري الأبطال شيء معقد"، وتابع: "حصلنا على العديد من الفرص، ولكننا سجلنا هدفا واحدا فقط وهذا أمر علينا التعامل معه".. وواصل: "كان علينا تسجيل هدف ثاني من أجل قتل المباراة"، وأشاد زيدان بأداء حارسه تيبو كورتوا الذي تصدى لفرصتين خطيرتين من أصحاب الأرض في بداية المباراة.
زين-الدين-زيدان

أليجري مطمئن على مستقبل زيدان مع ريال مدريد

يعاني ريال مدريد من تذبذب كبير في النتائج هذا الموسم سواء في الدوري الإسباني بالسقوط الأخير أمام ريال مايوركا بهدف نظيف، أو في دوري أبطال أوروبا بعد خسارته في الجولة الأولى أمام باريس سان جيرمان وتعادله في الجولة الثانية على ملعبه أمام كلوب بروج، ليتذيل ترتيب المجموعة الأولى وتتعقد مهمته في التأهل إلى الدور التالي، وهي النتائج التي تضع الكثير من علامات الاستفهام بشأن مستقبل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مع ريال مدريد، بعد فشله في تطوير مستوى الريال بعد نتائجه السيئة الموسم الماضي.
إدين هازارد

تعليق صادم من هازارد بشأن تعرضه للانتقادات

كشف البلجيكي إيدين هازارد، نجم نادي ريال مدريد الإسباني، عن أنه لا يتأثر بالانتقادات الموجهة إليه، لأنه لا يفهمها من الأساس، وذلك بعد أن ساهم في حسم بلجيكا تأهلها رسميا إلى نهائيات يورو 2020 خلال التوقف الدولي الحالي. هازارد انتقل إلى ريال مدريد قادما من تشيلسي في الصيف الماضي مقابل 100 مليون يورو، لكنه تعرض لإصابة أبعدته عن المباريات الأولى للميرنجي، وبعد تعافيه وعودته للمشاركة، نال هازارد انتقادات عديدة لعدم اكتمال لياقته وزيادة وزنه، ثم احتاج إلى 402 دقيقة ليسجل أول هدف له بقميص الملكي، في مواجهة غرناطة بالجولة الثامنة من الدوري الإسباني.
جاريث-بيل

بيل يكشف حقيقة غضبه من زيدان وريال مدريد

قال الويلزي جاريث بيل، نجم نادي ريال مدريد الإسباني، إن غضبه تجاه معاملته وتكهنات وسائل الإعلام بشأن مستقبله مع الميرنجي لم تشتت انتباهه عن تقديم أفضل ما لديه على أرض الملعب. ودخل اللاعب البالغ عمره 30 عاما في مواجهة متوترة خلال الصيف مع المدرب زين الدين زيدان الذي عبر عن رغبته في رحيل بيل على الرغم من انهيار المفاوضات مع جيانجسو سونينج الصيني في يوليو الماضي. وشق بيل طريقه إلى خطط زيدان وساهم في صعود ريال مدريد لصدارة الدوري وأحرز هدفين وصنع مثلهما في 6 مباريات لكن وسائل الإعلام واصلت الحديث عن رحيل اللاعب الويلزي عن سانتياجو برنابيو.
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