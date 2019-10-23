رياضة

رومينيجه يفتح النار على لاعبي بايرن ميونخ

تحرير:كريم مليم ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٢٦ م
كارل هاينز رومينيجه
كارل هاينز رومينيجه
حذر كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني، لاعبي الفريق البافاري من تدني مستوياتهم في المباريات الأخيرة، خاصة على الصعيد الدفاعي. وحقق بايرن ميونخ الألماني فوزًا مثيرًا خارج أرضه أمام أولمبياكوس اليوناني بنتيجة 3-2 على ملعب كارايساكي، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ليحقق العملاق البفاري العلامة الكاملة بوصوله للنقطة التاسعة في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، فيما تذيل أولمبياكوس الترتيب بنقطة واحدة.
وخلال تصريحات أبرزتها شبكة سكاي سبورت ألمانيا، قال رومينيجه: "لا أعتقد أن ما نقدمه في الفترة الأخيرة سيقودنا للنتائج المنشودة هذا العام، ما لم نتدارك الأمر".   وانتقد رومينيجه، استقبال بايرن هدفين على الأقل في آخر 6 أو 7 مباريات، ليوجه أصابع الاتهام للاعبين، باللعب بلا مبالاة مبالغ بها، وهو ما
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